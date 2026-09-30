IND vs WI 2nd ODI : शुभमन गिलने झळकावले इतिहासातील वेगवान द्विशतक! विक्रमांचा पाऊस अन् टीम इंडियाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड

India vs West Indies 2nd ODI Marathi Cricket News : भारत-वेस्ट इंडिज दुसऱ्या वन डे सामन्यात पाच शतकं पाहायला मिळाली... रोहित शर्माच्या विक्रमानंतर कर्णधार शुभमन गिलनेही ( Shubman Gill) द्विशतक झळकावून भारताचा विजय निश्चित केला. त्याने रोहितसह पहिल्या विकेटसाठी विक्रमी २५५ धावा जोडल्या आणि वेस्ट इंडिजला हार मानण्यास भाग पाडले. .वेस्ट इंडिजने जॉन कॅम्बेल ( १०१), कर्णधार शे होप ( १०४) आणि आमीर जांगू ( ११४) यांच्या शतकांच्या जोरावर ७ बाद ४०५ धावा उभ्या केल्या. रोहित व शुभमन यांनी खेळपट्टीचा पुरेपूर फायदा उचलला, त्यांच्या २५५ धावांच्या विक्रमी भागीदारीला जेडन सिल्सने ब्रेक लावला. रोहित ७५ चेंडूंत १० चौकार व ६ षटकारांसह १०१ धावांवर पायचीत झाला.रोहित व शुभमन यांनी आज विंडीजविरुद्ध कोणत्याही विकेटसाठी केलेल्या भागीदारीचा विक्रम मोडला. यापूर्वी २०१८ मध्ये रोहित व विराट कोहली यांनी याच मैदानावर २४६ धावा जोडल्या होत्या..रोहितच्या विकेटनंतर शुभमन व विराट ( २९) यांनी मोर्चा सांभाळला.. शुभमनने १५० धावांचा टप्पा ओलांडला आणि त्याने यासाठी केवळ ८९ चेंडूंचा सामना केला. ही भारतात वन डेत झालेली सर्वात वेगवान १५० धावांची खेळी ठरली. २०२२ मध्ये इशान किशनने बांगलादेशविरुद्ध १०३ चेंडूंत हा पराक्रम केला होता. आतापर्यंत १४ फलंदाजांनी कॅलेंडर वर्षात दोनवेळा डावात १५०+ हून अधिक धावा केल्या आहेत. त्या सौरव गांगुली ( १९९९), गौतम गंभीर ( २००९), सचिन तेंडुलकर ( २००९), वीरेंद्र सेहवाग ( २०११), विराट कोहली ( २०१८), रोहित शर्मा ( २०१८) व शुभमन गिल ( २०२६) या भारतीयांचा समावेश आहे..Rohit Sharma Celebration : शतकानंतर रोहित शर्माच्या सेलिब्रेशनची चर्चा अन् सुनील गावस्कर काय म्हणाले ऐका Video Viral.शुभमनने तिसऱ्यांदा वन डे त १५०+ धावांची खेळी केली. भारतीयांमध्ये रोहित शर्मा ( ८), सचिन तेंडुलकर ( ५) व विराट कोहली ( ५) यांनी शुभमनपेक्षा जास्त १५०+ धावांची खेळी केली आहे. त्याच्या खेळीने भारताला २९.१ षटकांत ३०० धावांच्या पार पोहोचवले आणि हे वन डे क्रिकेटमधील एखाद्या संघाचे वेगवान त्रिशतक आहे. यापूर्वी २००६ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेने जोहान्सबर्ग येथे ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ३२.२ षटकांत ३०० धावा केल्या होत्या. शुभमनने ११७ चेंडूंत २४ चौकार व ७ षटकारांसह दुसरे द्विशतक पूर्ण केले. शुभमन हा सर्वात वेगवान द्विशतक झळकावणारा फलंदाज ठरला आणि रोहितनंतर एकापेक्षा जास्त द्विशतक करणारा फलंदाज ठरला. Fastest ODI 200s (by balls)११७ - शुभमन गिल वि. वेस्ट इंडीज (गुवाहाटी, २०२६)१२६ - इशान किशन वि. बांगलादेश (चट्टोग्राम, २०२२)१२८ - ग्लेन मॅक्सवेल वि. अफगाणिस्तान (वानखेडे, २०२३)१३६ - पथुम निसांका वि. अफगाणिस्तान (पल्लेकेले, २०२४)१३८ - ख्रिस गेल वि. झिम्बाब्वे (कॅनबेरा, २०१५) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.