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IND vs WI 2nd ODI : शुभमन गिलने झळकावले इतिहासातील वेगवान द्विशतक! विक्रमांचा पाऊस अन् टीम इंडियाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड

SHUBMAN GILL SMASHES DOUBLE CENTURY: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील दुसऱ्या वन डे सामन्यात विक्रमांचा अक्षरशः पाऊस पाहायला मिळाला. वेस्ट इंडिजने उभारलेल्या ४०५ धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना टीम इंडियाच्या सलामीवीरांनी सामन्यावर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवले.
SHUBMAN GILL CELEBRATES HIS RECORD-BREAKING DOUBLE CENTURY

SHUBMAN GILL CELEBRATES HIS RECORD-BREAKING DOUBLE CENTURY

Swadesh Ghanekar
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India vs West Indies 2nd ODI Marathi Cricket News : भारत-वेस्ट इंडिज दुसऱ्या वन डे सामन्यात पाच शतकं पाहायला मिळाली... रोहित शर्माच्या विक्रमानंतर कर्णधार शुभमन गिलनेही ( Shubman Gill) द्विशतक झळकावून भारताचा विजय निश्चित केला. त्याने रोहितसह पहिल्या विकेटसाठी विक्रमी २५५ धावा जोडल्या आणि वेस्ट इंडिजला हार मानण्यास भाग पाडले.

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