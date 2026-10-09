IND vs WI 2nd T20I: अभिषेक शर्माला जगात भारी बनण्याची संधी; सूर्यकुमारचा वर्ल्ड रेकॉर्ड निशाण्यावर, बाबरचाही विक्रम करणार उद्ध्वस्त

Abhishek Sharma historic milestone in T20I cricket: भारत आणि वेस्ट इंडिज ट्वेंटी-२० मालिकेचा दुसरा सामना आज रांची येथे खेळवला जाणार आहे. भारताचा सलामीवीर अभिषेक शर्माला या सामन्यात विश्वविक्रमाला गवसणी घालण्याची संधी आहे. पहिल्या सामन्यात ही संधी थोडक्यात हुकली होती. पण, त्याला आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सर्वात कमी चेंडूंत २००० धावा पूर्ण करण्याचा वर्ल्ड रेकॉर्ड त्याला खुणावतोय आणि तो फक्त ५३ धावा दूर आहे.अभिषेकने आतापर्यंत ६२ डावांमध्ये १९४७ धावा केल्या आहेत. .आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त सर्वात कमी चेंडूंत २,००० धावांचा वर्ल्ड रेकॉर्ड सूर्यकुमार यादवच्या नावावर आहे. भारताच्या माजी कर्णधाराने १,१६४ चेंडू २,००० धावा पूर्ण केल्या आहेत. अभिषेकने आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त ९९७ चेंडूत १९४७ धावा केल्या आहेत. तो २,००० धावा पूर्ण करण्यापासून फक्त ५३ धावा दूर आहे. त्यामुळे, सूर्याचा विश्वविक्रम मोडण्यासाठी त्याच्याकडे अजून भरपूर चेंडू शिल्लक आहेत..पाकिस्तानचा बाबर आझम या विक्रमात सध्या दुसऱ्या स्थानावर आहे. बाबरने १२८९ चेंडू खेळून २००० धावा पूर्ण केल्या, तर मोहम्मद रिझवान तिसऱ्या स्थानावर आहे. रिझवानने १३२६ चेंडू खेळून हा पराक्रम केला. चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या भारताच्या विराट कोहलीने १३८६ चेंडूत हा टप्पा ओलांडला होता. ऑस्ट्रेलियाचा ॲरॉन फिंच ( १४३६) या विक्रमात पाचव्या स्थानावर आहे..IND vs WI 2nd T20: आज भारत-वेस्ट इंडिजचा सामना कुठे अन् कधी पाहता येणार? LIVE Streaming, वेळ अन् TV चॅनेलची माहिती जाणून घ्या.Fastest to 2000 T20I runs by balls facedसूर्यकुमार यादव (भारत) - ११६४ चेंडूबाबर आझम (पाकिस्तान) - १२८९ चेंडूमोहम्मद रिझवान (पाकिस्तान) - १३२६ चेंडूविराट कोहली (भारत) - १३८६ चेंडूॲरॉन फिंच (ऑस्ट्रेलिया) - १४३६ चेंडू.भारताचा टी-२० संघ : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवी बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव, मयंक यादव, नमन धीर. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.