IND vs WI 2nd T20I: वैभव सूर्यवंशीला आज तरी संधी मिळाली का? श्रेयस अय्यरने जाहीर केली Playing XI, विंडीजच्या संघात एक बदल

India vs West Indies 2nd T20I Marathi Live Updates: श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली मालिकेतील पहिला सामना जिंकल्यानंतर भारत रांची येथे वेस्ट इंडिजवर वर्चस्व गाजवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. अय्यरने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०तील पहिले शतक झळकावताना, भारताच्या विजयात सिंहाचा वाटा उचलला. कर्णधाराच्या शतकाने अन्य फलंदाजांचेही मनोबल उंचावले असेल आणि आज त्यांच्याकडून चौकार-षटकारांचा पाऊस अपेक्षित आहे. तेच विंडीजचा संघही पुनरागमनाच्या निर्धाराने मैदानावर उतरेल..त्यांनी २०२२२ च्या ट्वेंटी-२० मालिकेत भारताविरुद्ध सलग विजय मिळवले होते आणि तशीच कामगिरी त्यांना करावी लागेल. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० पराभवानंतर भारताची या फॉरमॅटमध्ये जय-पराजयाची आकडेवारी ४२-९ अशी एकतर्फी राहिली आहे. भारतीय संघ सात वर्षांहून अधिक काळ भारतात ट्वेंटी-२० मालिका हरलेला नाही. त्यामुळे त्यांना हरवणे तितके सोपे नक्कीच नसेल..जसप्रीत बुमराह RCB मध्ये? MI च्या माजी खेळाडूचा गौप्यस्फोट, तेव्हा IPL फ्रँचायझी म्हणाली, 'ये बुमराह-वुमराह क्या करेगा?'.वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शे होपने टॉस जिंकून यावेळी प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. पहिल्या सामन्यात लक्ष्य ठेवण्याचा त्याचा डाव फसला होता. भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यर यानेही आम्हाला प्रथम गोलंदाजी करायची होती, परंतु वेगवेगळ्या परिस्थितीत स्वतःला सिद्ध करण्याची हीच संधी असते आणि भारताने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताच बदल केलेला नाही. विंडीजच्या संघात एक बदल झाला असून गुदाकेश मोती आज खेळणार असल्याने फिरकीचा मारा पाहायला मिळेल. .West Indies (Playing XI): शे होप, कामिल पूरन, शिमरॉन हेटमायर, रोव्हमन पॉवेल, शेरफाने रुदरफोर्ड, रोस्टन चेस, रोमारिओ शेफर्ड, गुदाकेश मोती, शमार स्पिंगर, अकिल होसेन, शमार जोसेफ India (Playing XI): अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यागव, मयांक यादव .IND vs WI 2nd T20I: अभिषेक शर्माला जगात भारी बनण्याची संधी; सूर्यकुमारचा वर्ल्ड रेकॉर्ड निशाण्यावर, बाबरचाही विक्रम करणार उद्ध्वस्त .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.