IND vs WI 2nd T20I: संजू सॅमसनचे शतक थोडक्यात हुकले, पण वैभव सूर्यवंशीची वकिली करण्यांना चपराक; भारताचा धावांचा डोंगर

India vs West Indies 2nd T20I Marathi Live Updates: संजू सॅमसनला ( Sanju Samson) टीकेच्या तोफेसमोर उभे करून पाहणाऱ्यांना आज चांगलीच चपकार बसली. वर्ल्ड कप विजेत्या नायकाने पुन्हा एकदा दडपणात आपण काय करू शकतो हे दाखवून दिले. त्याला बसवून १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला ( Vaibhav Sooryavanshi) संधी द्या अशी वकिली करणाऱ्यांना संजूने कामगिरीतून उत्तर दिले. संजूचे शतक झाले असते तर आणखी मजा आली असती, पंरतु त्याला थोडक्यात अपयश आले. मात्र, त्याच्या आक्रमक फटकेबाजीने संघाला वेस्ट इंडिजसमोर तडगे लक्ष्य उभे करता आले. .विंडीजचा संघ आज फिरकीचे डावपेच टाकण्याच्या निर्धाराने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेऊन मैदानावर उतरला. अभिषेक शर्मा व संजू सॅमसन यांनी १० च्या सरासरीने धावफलक हलता ठेवला होता. पण, रॉस्टन चेसने चौथ्या षटकात अभिषेकला ( २०) माघारी पाठवले. त्यानंतर संजूची आक्रमकता पाहायला मिळाली आणि पुढच्याच षटकात त्याने ४,६,६,४ असे फटके खेचले. संजूने २१ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि वेस्ट इंडिजविरुद्ध ट्वेंटी-२०तील भारतीयाने झळकावलेले संयुक्तपणे वेगवान अर्धशतक ठरले. विराट कोहलीने २०१९ मध्ये वानखेडे स्टेडियमवर हा पराक्रम केला होता. .संजूचा ६ व ४२ धावेवर झेल सोडण्याची चूक विंडीजला महागात पडली आणि त्याने शतकाचे दिशेने वाटचाल सुरू केली. संजूच्या फटकेबाजीने भारताने पॉवर प्लेमध्ये १ बाद ७९ धावा उभ्या केल्या आणि ही विंडीजविरुद्धची पहिल्या सहा षटकांतील सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली. यापूर्वी २०१९ मध्ये भारताने बिनबाद ७२ धावा केल्या होत्या. संजू व लोकल बॉय इशान किशन या जोडीने चांगलाच जम बसवला आणि दुसऱ्या विकेटसाठी ९७ धावांची भागीदारी केली. भारताने पहिल्या १० षटकांत १ बाद १२७ धावा उभ्या केल्या. .रॉस्टन चेसने पुन्हा एकदा भारताला धक्का दिला. २२ चेंडूंत ६ चौकार व २ षटकारांसह ४३ धावा करणाऱ्या इशानला त्रिफाळाचीत केले. या विकेटनंतर श्रेयस अय्यर येणे अपेक्षित होते, पंरतु डावखुऱ्या शिवम दुबेला पाठवले गेले. त्यानंतर रॉस्टनने आणखी एक विकेट घेताना शिवम दुबेला ( ७) माघारी पाठवले. संजूच्या शतकाची सर्वांना प्रतीक्षा होती, परंतु शमार स्प्रिंगरमुळे भारतीयांचा अपेक्षाभंग झाला. संजूला अपरकट मारण्यास भाग पाडून त्याने ही विकेट मिळवली. संजूला ६ धावांवर जीवदान देणाऱ्या पूरनने यावेळी झेल टिपला..संजू ४१ चेंडूंत ९ चौकार व ४ षटकारांसह ८२ धावांवर माघारी परतला. मागील सामन्यातील शतकवीर श्रेयस आणि तिलक वर्मा यांनी संजूने सेट केलेला धावांचा वेग कायम ठेवला आणि संघाला दोनशेपार पोहोचवले. तिलकने १८ चेंडूंत ३ चौकार व ३ षटकारांसह ४४ धावांची नाबाद खेळी केली, तर श्रेयसनेही १८ चेंडूंत ३ चौकार व ४ षटकारांसह ४० धावा केल्या. श्रेयस व तिलक यांनी ३२ चेंडूंत ८३ धावांची भागीदारी केली. भारताने ५ बाद २४९ धावा केल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.