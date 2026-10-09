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IND vs WI 2nd T20I: संजू सॅमसनचे शतक थोडक्यात हुकले, पण वैभव सूर्यवंशीची वकिली करण्यांना चपराक; भारताचा धावांचा डोंगर

India vs West Indies 2nd T20I Marathi Cricket News: भारताचा यष्टीरक्षक फलंदाज संजू सॅमसनने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात धडाकेबाज फलंदाजी करत टीकाकारांना चोख उत्तर दिले. संजूचे शतक थोडक्यात हुकले.
India vs West Indies 2nd T20I

Sanju Samson scores 82 off 41 balls against West Indies

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs West Indies 2nd T20I Marathi Live Updates: संजू सॅमसनला ( Sanju Samson) टीकेच्या तोफेसमोर उभे करून पाहणाऱ्यांना आज चांगलीच चपकार बसली. वर्ल्ड कप विजेत्या नायकाने पुन्हा एकदा दडपणात आपण काय करू शकतो हे दाखवून दिले. त्याला बसवून १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला ( Vaibhav Sooryavanshi) संधी द्या अशी वकिली करणाऱ्यांना संजूने कामगिरीतून उत्तर दिले. संजूचे शतक झाले असते तर आणखी मजा आली असती, पंरतु त्याला थोडक्यात अपयश आले. मात्र, त्याच्या आक्रमक फटकेबाजीने संघाला वेस्ट इंडिजसमोर तडगे लक्ष्य उभे करता आले.

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