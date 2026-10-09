IND vs WI 2nd T20I: विंडीजची ढापाढापी.. संजू सॅमसनची 'विराट' विक्रमाशी बरोबरी, कोहलीने २०१९ मध्ये केलेला असा पराक्रम...

India vs West Indies 2nd T20I Marathi Live Updates: संजू सॅमसनचा खेळ दडपणात बहरतो, हे पुन्हा एकदा पाहायला मिळाले. मागील ११ डावांत काही खास कामगिरी न करण्याचे दडपण संजूवर होते आणि आज त्याने ते झुगारून दमदार अर्धशतक झळकावले. अभिषेक शर्मा जरा लवकरच बाद झाल्याने संजूने सामन्याची सूत्रं हाती घेतली आणि अर्धशतक झळकावून विराट कोहलीच्या विक्रमाशी बरोबरी केली. .विंडीजने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला... श्रेयस अय्यरलाही प्रथम गोलंदाजीच करायची होती, परंतु नाणेफेकीचा कौल त्याच्या विरोधात गेला. वैभव सूर्यवंशीला आजही बाकावर बसून सामना पाहावा लागणार आहे, कारण टीम इंडिया प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताच बदल न करता उतरली आहे. तेच विंडीजने मॅथ्यू फोर्डच्या जागी गुदाकेश मोतीला खेळवण्याचा निर्णय घेतला. संजू सॅमसनला वर्ल्ड कपनंतर काही खास कामगिरी करता आलेली नाही आणि मागील ११ डावांत त्याने फक्त दोन अर्धशतकं झळकावली आहेत. त्यामुळे त्याच्यावर दडपण होतेच..IND A vs AUS A 2nd ODI: भारताची पुन्हा हार, ऑस्ट्रेलियाकडून शिकार! पण 'एका'ने ठोकलाय न्यूझीलंड वन डे मालिकेसाठी दावा; कोण आहे तो? .विंडीजने पहिले षटक अकिल होसेनला देऊन अभिषेक शर्माला कोंडीत पकडण्याचा डाव खेळला. पण, अभिषेकने पाचव्या स्टम्पवर येऊन खणखणीत षटकाराने उत्तर दिले. रोमारिओ शेफर्डने टाकलेल्या दुसऱ्या षटकात अभिषेकने चतुराईने चौकार मिळवून ११ धावा जमा केल्या. दुसरीकडे संजूला नशीब साथ देताना दिसला. होसेनचा पहिला चेंडू त्याच्या बॅटच्या आतल्या बाजूला लागून यष्टीच्या बाजूने गेला, तर एक चेंडू स्लीपच्या दिशेने झेलसाठी उडाला. नशीबाने तिथे कोणी नव्हते. तिसऱ्या षटकात कमिल पूरनने कव्हरवर संजूचा झेल टाकला..Virat Kohli fastest fifty record against West Indies in T20Isजीवदान मिळालेल्या संजूने फ्री हिटवर सिक्स खेचला अन् त्यानंतर त्याची फटकेबाजी पाहायला मिळाली. पण, चौथ्या षटकात रॉस्टन चेसने भारताला धक्का दिला. अभिषेकचा ( २०) फटका हुकला अन् मोतीने सोपा झेल टिपला. संजूने मात्र पुढील चेंडूंवर ४,६,६,४ असे फटके खेचले. संजूला पुन्हा ४२ धावांवर जीवदान मिळाले आणि मोतीने मिड ऑफवर झेल टाकला. संजूने त्यानंतर चौकार खेचून अर्धशतक पूर्ण केले आणि त्यासाठी त्याने २१ चेंडू खेळले. वेस्ट इंडिजविरुद्ध ट्वेंटी-२०त वेगवान अर्धशतकाच्या विक्रमात संजूने आज विराट कोहलीशी बरोबरी केली. विराटने २०१९ मध्ये वानखेडेवर हा पराक्रम केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.