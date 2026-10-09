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IND vs WI 2nd T20I: विंडीजची ढापाढापी.. संजू सॅमसनची 'विराट' विक्रमाशी बरोबरी, कोहलीने २०१९ मध्ये केलेला असा पराक्रम...

India vs West Indies 2nd T20I Marathi Cricket News: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात संजू सॅमसनने आक्रमक फलंदाजी करत चाहत्यांची मने जिंकली. संजूने अवघ्या २१ चेंडूंत अर्धशतक झळकावले.
Sanju Samson scores 21-ball fifty against West Indies

Sanju Samson scores 21-ball fifty against West Indies

esakal

Swadesh Ghanekar
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India vs West Indies 2nd T20I Marathi Live Updates: संजू सॅमसनचा खेळ दडपणात बहरतो, हे पुन्हा एकदा पाहायला मिळाले. मागील ११ डावांत काही खास कामगिरी न करण्याचे दडपण संजूवर होते आणि आज त्याने ते झुगारून दमदार अर्धशतक झळकावले. अभिषेक शर्मा जरा लवकरच बाद झाल्याने संजूने सामन्याची सूत्रं हाती घेतली आणि अर्धशतक झळकावून विराट कोहलीच्या विक्रमाशी बरोबरी केली.

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