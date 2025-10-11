IND vs WI 2nd Test Live: शुभमन गिलच्या कॅप्टन्सीमध्ये असं काय पाहिलंस? गौतम गंभीर मनापासून व्यक्त झाला; म्हणाला, त्याच्यासाठी सर्व टीका अंगावर घेईन...

India vs West Indies 2nd Test Marathi Cricket News : मुख्य प्रशिक्षकपदाची सुत्र गौतम गंभीरने ( Gautam Gambhir) हाती घेतल्यानंतर भारतीय संघात बदलाचे वारे वाहताना दिसत आहेत. कसोटीपाठोपाठ आता वन डे संघाचे नेतृत्व शुभमन गिलच्या ( Captain Shubman Gill) खांद्यावर सोपवले गेले. गिलच्या नेतृत्वाखालील पहिलीच कसोटी मालिका भारतीय संघाने इंग्लंडमध्ये जाऊन गाजवली आणि आता घरच्या मैदानावर वेस्ट इंडिजविरुद्धची मालिका जिंकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ही मालिका सुरू असताना गिलकडे वन डे संघाचे नेतृत्व सोपवले गेले आणि गिलच का? या प्रश्नावर गौतमने मनातल्या भावना व्यक्त केल्या. .२०२४ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपनंतर रोहित शर्मा, विराट कोहली व रवींद्र जडेजा या अनुभवी खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०तून निवृत्ती जाहीर केली. तेव्हा ट्वेंटी-२० संघाचे नेतृत्व सूर्यकुमार यादवकडे सोपवले गेले. चॅम्पियन्स ट्रॉफीनंतर रोहित व विराट वन डेतून निवृत्त होतील असे वाटले होते, परंतु दोघांनी २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळण्याची इच्छा व्यक्त केलीय. अशात त्यांनी कसोटी क्रिकेटला मात्र रामराम केला. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरील वन डे संघात रोहित व विराटचा संघात समावेश आहे, परंतु ते दोन वर्षानंतर होणारा वर्ल्ड कप खेळतीलच याची खात्री नाही. .IND vs WI 2nd Test Live: यशस्वी जैस्वाल खरंच RUN OUT होता का? यष्टिरक्षकाने बेल्स उडवल्या तेव्हा... वादग्रस्त निर्णय? Video .IND vs WI 2nd Test च्या दुसऱ्या दिवसाच्या लंच ब्रेकमध्ये गौतम गंभीरने स्टार स्पोर्ट्ससोबत गप्पा मारल्या. त्यात त्याला आकाश चोप्राने शुभमन गिलमध्ये असं काय पाहिलंस, की त्याला कर्णधार बनवलं? असा थेट सवाल केला. त्यावर गौतम म्हणाला, या प्रश्नाचं उत्तर आताच सांगणं अवघड आहे. तो अजून शिकतोय, परंतु त्याच्यात दबाव झेलण्याचे चांगले कौशल्य आहे. शुभमन गिलसाठी मी सर्व टीका व दडपण स्वतःवर घेण्यासाठी तयार आहे. त्याने एक कर्णधार म्हणून आवश्यक असलेल्या सर्व गुणांच्या बॉक्सवर टीक केले आहे. .गौतमने यावेळी मुख्य प्रशिक्षक म्हणून सतत दडपण असतं, हे मान्य केले. तो म्हणाला, माझ्यावर प्रत्येक दिवशी दडपण असते. आम्ही १४० कोटी लोकांचे प्रतिनिधित्व करतोय. मग ती आयसीसी स्पर्धा असो किंवा विंडीजविरुद्धची मालिका, दडपण असतेच. मी नेहमी गिलच्या पाठीशी आहे. तो सर्व काही बरोबर करतोय, त्याच्यासाठी येणारी सर्व टीका मी माझ्या खांद्यावर घेण्यास तयार आहे..IND vs WI 2nd Test Live: शुभमन गिलने रचला इतिहास! गावस्करांच्या ४७ वर्षांपूर्वीच्या विक्रमाशी बरोबरी; रोहितचा विक्रम मोडला .दरम्यान, दुसऱ्या कसोटीत भारताने ४ बाद ४३७ धावा केल्या आहेत. यशस्वी जैस्वाल १७५ धावांवर रन आऊट झाला, साई सुदर्शन ( ८७), लोकेश राहुल ( ३८) व नितीश कुमार रेड्डी ( ४३) हे माघारी परतले आहेत. गिल ८३ धावांवर खेळतोय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.