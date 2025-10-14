Cricket

Gautam Gambhir Angry: तुम्हाला लाजा कशा वाटत नाहीत, २३ वर्षाच्या पोराला...! गंभीर भडकला; म्हणाला, त्याचा बाप माजी चेअरमन नाही, म्हणून...

India vs West Indies 2nd Test Marathi News: भारताने वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसोटी मालिका जिंकल्यानंतरही २३ वर्षीय हर्षित राणा याला ट्रोल केल्याने मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर भडकला.
GAUTAM GAMBHIR ABOUT TROLLING HARSHIT RANA: भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजविरुद्धची मालिका २-० अशी जिंकून जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेतही सुधारणा केली आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली युवा खेळाडूंच्या या संघाने इंग्लंड दौरा गाजवला होता आणि आता मायदेशातील मालिकेत यश मिळवले. गौतम गंभीरने मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी हाती घेतल्यानंतर युवा खेळाडूंना सातत्याने संधी मिळताना दिसतेय. त्याचवेळी त्याला टीकेचा सामनाही करावा लागतोय. त्यात प्रामुख्याने हर्षित राणा याला गौतम खूपच पाठिशी घालत असल्याची टीका होत आहे. त्यावर आज मुख्य प्रशिक्षकाने अखेर मौन सोडले.

