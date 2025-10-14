Gautam Gambhir Angry: तुम्हाला लाजा कशा वाटत नाहीत, २३ वर्षाच्या पोराला...! गंभीर भडकला; म्हणाला, त्याचा बाप माजी चेअरमन नाही, म्हणून...

GAUTAM GAMBHIR ABOUT TROLLING HARSHIT RANA: भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजविरुद्धची मालिका २-० अशी जिंकून जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेतही सुधारणा केली आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली युवा खेळाडूंच्या या संघाने इंग्लंड दौरा गाजवला होता आणि आता मायदेशातील मालिकेत यश मिळवले. गौतम गंभीरने मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी हाती घेतल्यानंतर युवा खेळाडूंना सातत्याने संधी मिळताना दिसतेय. त्याचवेळी त्याला टीकेचा सामनाही करावा लागतोय. त्यात प्रामुख्याने हर्षित राणा याला गौतम खूपच पाठिशी घालत असल्याची टीका होत आहे. त्यावर आज मुख्य प्रशिक्षकाने अखेर मौन सोडले. .भारताने दुसऱ्या कसोटीत ७ विकेट्स राखून विजय मिळवला आणि ८ विकेट्स घेणाऱ्या कुलदीप यादवला सामनावीर पुरस्कार दिला गेला. अष्टपैलू कामगिरी करून ही मालिका गाजवणारा रवींद्र जडेजा मालिकावीर ठरला. या मालिकेत यशस्वी जैस्वालनेही उल्लेखनीय कामगिरी केली. लोकेश राहुलचे सातत्य याही मालिकेत कायम राहिले. १२१ धावांचा पाठलाग करताना त्याने नाबाद ५८ धावांची खेळी केली. .IND vs WI 2nd Test Live: शुभमन गिलने MS Dhoni ची परंपरा राखली... विजयाची ट्रॉफी बघा कोणाच्या हाती सोपवली; Video Viral.सामन्यानंतर गौतम गंभीर ( Gautam Gambhir Press Conferance) पत्रकार परिषदेत आला आणि त्याला हर्षित राणाच्या समावेशाबाबत विचारण्यात आले. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी निवडलेल्या ट्वेंटी-२० संघात हर्षित राणाच्या समावेशावरून गदारोळ झाला होता. त्यावर आज गौतमने त्याची भूमिका स्पष्ट केली. तो म्हणाला, "तुम्ही एका २३ वर्षांच्या मुलाला वैयक्तिकरित्या लक्ष्य करत आहात हे थोडे लाजिरवाणे आहे. हर्षितचे वडील माजी अध्यक्ष नाहीत. तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला लक्ष्य करणे योग्य नाही. सोशल मीडियावर ट्रोलिंग करणे योग्य नाही आणि त्याच्या मानसिकतेवर काय परिणाम होत असेल, याची कल्पना करा. .तो पुढे म्हणाला, या देशातील कोणत्याही व्यक्तीचा मुलगा क्रिकेट खेळू शकतो. भारतीय क्रिकेट संघाची कामगिरी चांगली कशी होईल, याची खात्री करण्याची प्रत्येकाची नैतिक जबाबदारी आहे. तुमचे YouTube चॅनेल चालवण्यासाठी काहीही बोलू नका. जर तुम्हाला हवे असेल तर माझ्यावर टीका कराल, मला लक्ष्य करा, मी ते हाताळू शकतो पण त्या मुलाला एकटे सोडा आणि हे सर्व तरुण खेळाडूंसाठी समान आहे". .IND vs AUS Full Schedule: भारताच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याचे संपूर्ण वेळापत्रक ! वाचा कधी, कुठे, केव्हा खेळणार; वेळ व Live Telecast.हर्षित राणाने भारतासाठी २ कसोटीत ४, ५ वन डे सामन्यांत १० आणि ३ ट्वेंटी-२० सामन्यांत ५ विकेट्स घेतल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.