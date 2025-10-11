IND vs WI 2nd Test Live: शुभमन गिल १२९ धावांवर नाबाद, तरीही टीम इंडियाने डाव घोषित केला! यशस्वी जैस्वालचे द्विशतक हुकल्याची सल...

India vs West Indies 2nd Test Marathi Cricket News : यशस्वी जैस्वालच्या १७३ धावांच्या खेळीनंतर शुभमन गिलने दुसऱ्या कसोटीत शतक झळकावले. भारत-वेस्ट इंडिज दुसऱ्या कसोटीच्या दुसऱ्या दिवसाच्या दुसऱ्याच षटकात भारताला धक्का बसला. यशस्वी दुर्दैवीरित्या धावबाद झाला आणि गिलच्या चुकीमुळे हे घडले. पण, गिलने स्वतःचा आत्मविश्वास खचू न देता शतक झळकावून विक्रमाला गवसणी घातली. गिलने नंतर नितीश कुमार रेड्डी व ध्रुव जुरेल यांना सोबतीला घेऊन भारताला पाचशेपार पोहोचवले. ध्रुवची विकेट पडताच गिलने डाव घोषित केला. .यशस्वी २५८ चेंडूंत २२ चौकारांच्या मदतीने १७५ धावांवर रन आऊट झाला, साई सुदर्शन ( ८७), लोकेश राहुल ( ३८) व नितीश कुमार रेड्डी ( ४३) हे माघारी परतले आहेत. यशस्वी दुसऱ्या दिवशी द्विशतक पूर्ण करेल असे सर्वांना वाटत होते, परंतु गिलच्या चुकीच्या कॉलने यशस्वीला बाद व्हावे लागले. त्यानंतर पाचव्या क्रमांकावर बढती मिळालेल्या नितीश कुमार रेड्डीसह कर्णधाराने १०३ चेंडू ९१ धावा जोडल्या..IND vs WI 2nd Test: कॅप्टन शुभमन गिलचं खणखणीत शतक; रोहित शर्माला मागे टाकून धोनी-गांगुलीच्या विक्रमाशी बरोबरी.नितीशने संधीचं सोनं करताना ५४ चेंडूंत ४३ धावांची दमदार खेळी केली. त्यानंतर गिल व ध्रुव जुरेल ही जोडी उभी राहिली. गिलने १७७ चेंडूंत १३ चौकार व १ षटकारासह आपले कसोटीतील १०वे आणि कर्णधार म्हणून पाचवे शतक पूर्ण केले. .कॅलेंडर वर्षात भारतीय कर्णधार म्हणून पाच कसोटी शतकं झळकावणारा तो विराट कोहली ( २०१७ व २०१८) नंतर दुसराच खेळाडू ठरला.गिलचे हे १२ डावातील कसोटी कर्णधार म्हणून पाचवे शतक ठरले. एलिस्टर कूक ( ९ डाव) व सुनील गावस्कर ( १० डाव) यांनी गिलपेक्षा कमी डावात ५ शतकं झळकावली आहेत. .जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत १० शतकं झळकावणारा गिल हा पहिला भारतीय ठरला आहे. रोहित शर्माने ६९ डावांत ९ शतकं झळकावली आहेत. ध्रुव ४४ धावांवर बाद झाल्यानंतर भारताने पहिला डाव घोषित केला. भारताने पहिल्या डावात ५ बाद ५१८ धावा केल्या. गिल १९६ चेंडूंत १६ चौकार व २ षटकारांसह १२९ धावांवर नाबाद राहिला. ध्रुवच्या अर्धशतकाची गिलला प्रतिक्षा होती, परंतु तो बाद झाल्याने डाव घोषित करण्याचा निर्णय घेतला गेला..IND vs WI 2nd Test Live: शुभमन गिलच्या कॅप्टन्सीमध्ये असं काय पाहिलंस? गौतम गंभीर मनापासून व्यक्त झाला; म्हणाला, त्याच्यासाठी सर्व टीका अंगावर घेईन....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.