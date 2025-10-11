Cricket

IND vs WI 2nd Test Live: शुभमन गिल १२९ धावांवर नाबाद, तरीही टीम इंडियाने डाव घोषित केला! यशस्वी जैस्वालचे द्विशतक हुकल्याची सल...

India vs West Indies 2nd Test Marathi News :दिल्लीतील दुसऱ्या कसोटीत भारताने पहिल्या डावात जोरदार कामगिरी करत ५१८/५ धावांवर डाव घोषित केला. शुभमन गिलने १२९ धावांवर नाबाद राहून संघाला मोठा आधार दिला, तर यशस्वी जैस्वालने दमदार १७५ धावा करून भारताचा डाव अजून भक्कम केला.
India vs West Indies 2nd Test Marathi Cricket News : यशस्वी जैस्वालच्या १७३ धावांच्या खेळीनंतर शुभमन गिलने दुसऱ्या कसोटीत शतक झळकावले. भारत-वेस्ट इंडिज दुसऱ्या कसोटीच्या दुसऱ्या दिवसाच्या दुसऱ्याच षटकात भारताला धक्का बसला. यशस्वी दुर्दैवीरित्या धावबाद झाला आणि गिलच्या चुकीमुळे हे घडले. पण, गिलने स्वतःचा आत्मविश्वास खचू न देता शतक झळकावून विक्रमाला गवसणी घातली. गिलने नंतर नितीश कुमार रेड्डी व ध्रुव जुरेल यांना सोबतीला घेऊन भारताला पाचशेपार पोहोचवले. ध्रुवची विकेट पडताच गिलने डाव घोषित केला.

