IND Playing XI vs WI 2nd Test: जसप्रीत बुमराहाला विश्रांती? टीम इंडियाच्या प्रशिक्षकाने दिले स्पष्ट संकेत...

Jasprit Bumrah rest Delhi Test India vs West Indies? भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यातली दुसरी कसोटी लढत उद्यापासून दिल्लीत खेळवली जाणार आहे. भारताने अहमदाबाद येथे खेळवलेली पहिली कसोटी तीन दिवसांच्या आत जिंकून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धा २०२५-२७ च्या दृष्टीने भारतासाठी घरच्या मैदानावरील कसोटी विजय महत्त्वाचा आहे. अशात दुसरी कसोटी जिंकून WTC Standings मध्ये आगेकूच करण्याची संधी आहे. पण, या कसोटीत टीम इंडिया त्याच विजयी संघासोबत उतरते की काही बदल करते, याची उत्सुकता आहे. .भारतीय संघ दुसऱ्या कसोटीत प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करण्याची शक्यता कमीच आहे. भारतीय संघाचे सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डॉइश्चॅट यांनी पहिल्या कसोटीतील प्लेइंग इलेव्हन मैदानावर उतरवू, असे स्पष्ट केले. नितीश कुमार रेड्डीला घडवण्यासाठी आणखी संधी दिली जाईल, हेही रायन यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, दुसऱ्या कसोटीत प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल होण्याची शक्यता नाहीच आहे. भारतासाठी मध्यमगती गोलंदाज-फलंदाज असा अष्टपैलू खेळाडू आम्हाला घडवायचा आहे. परदेश दौरा करताना असा खेळाडू आवश्यक आहे. नितीश कुमार रेड्डीला आणखी एक संधी दिली जाईल. .Asia Cup Controversy : सूर्यकुमार यादव खोटं बोलतोय का? पाकिस्तानी पत्रकारांचा मोहसिन नक्वींवर प्रश्नांचा भडिमार, पळकुटा ACC चेअरमन काय म्हणाला पाहा Video.जसप्रीत बुमराहला विश्रांती दिली जाण्याची चर्चा आहे, परंतु पहिली कसोटी तीन दिवसात संपली आणि त्यामुळे प्रमुख जलदगती गोलंदाजाला आराम करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळालेला आहे. त्यामुळे जसप्रीत दुसऱ्या कसोटीत खेळणार, हे निश्चित आहे. पण, त्याचवेळी मोहम्मद सिराजला विश्रांती दिली जाऊ शकते, कारण ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठीच्या वन डे संघात त्याचा समावेश आहे. विंडीजविरुद्धची मालिका संपवून त्याला लगेचच ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर रवाना व्हावे लागेल. .मोहम्मद सिराजच्या जागी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये प्रसिद्ध कृष्णा हा एक बदल दिसू शकतो. याशिवाय टीम इंडियात फार बदल होतील अशी शक्यता नाही आहे. .मोहम्मद शमी पेटला! वन डे संघात निवड न झाल्यावर अजित आगरकर, गौतम गंभीर यांना दिलं उत्तर; म्हणाला, त्यांना जे.. .दुसऱ्या कसोटीसाठी भारताचा संभाव्य संघ - यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.