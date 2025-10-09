Cricket

IND Playing XI vs WI 2nd Test: जसप्रीत बुमराहाला विश्रांती? टीम इंडियाच्या प्रशिक्षकाने दिले स्पष्ट संकेत...

India unchanged XI for 2nd Test against West Indies: वेस्ट इंडिजविरुद्ध दुसऱ्या कसोटीपूर्वी टीम इंडियाच्या प्रशिक्षकांनी महत्त्वाचं विधान केलं आहे. दिल्लीतील कसोटीसाठी संघात कोणताही मोठा बदल होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
India unchanged XI for 2nd Test against West Indies

India unchanged XI for 2nd Test against West Indies

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Jasprit Bumrah rest Delhi Test India vs West Indies? भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यातली दुसरी कसोटी लढत उद्यापासून दिल्लीत खेळवली जाणार आहे. भारताने अहमदाबाद येथे खेळवलेली पहिली कसोटी तीन दिवसांच्या आत जिंकून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धा २०२५-२७ च्या दृष्टीने भारतासाठी घरच्या मैदानावरील कसोटी विजय महत्त्वाचा आहे. अशात दुसरी कसोटी जिंकून WTC Standings मध्ये आगेकूच करण्याची संधी आहे. पण, या कसोटीत टीम इंडिया त्याच विजयी संघासोबत उतरते की काही बदल करते, याची उत्सुकता आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Mohammed Siraj
Jasprit Bumrah
test cricket
cricket news today
IND vs WI Test Series

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com