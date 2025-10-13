Cricket

IND vs WI 2nd Test Live: 'तुम्हालाही माहित्येय तो OUT आहे, पण...'; जसप्रीत बुमराह Umpire वर संतापला, नको ते बोलून बसला...

India vs West Indies 2nd Test Marathi Cricket News : जसप्रीत बुमराहने दुसऱ्या कसोटीच्या चौथ्या दिवशी पंचांच्या निर्णयाबद्दलचा तीव्र संताप व्यक्त केला. वेस्ट इंडिजचा जॉन कॅम्पबेल ९४ वर असताना भारतीय गोलंदाजांनी LBW साठी अपील केले, पण...
Jasprit Bumrah argues with the umpire after John Campbell survives a close LBW review

Swadesh Ghanekar
India vs West Indies 2nd Test Marathi Cricket Update : वेस्ट इंडिजला फॉलो ऑन देण्याचा भारताचा डाव फसलेला दिसतोय. पहिल्या डावात २७० धावांची आघाडी घेतल्यानंतर टीम इंडियाने पाहुण्यांना पुन्हा फलंदाजीला बोलावले. ३५ धावांवर दोन विकेट्स मिळवल्या, परंतु त्यानंतर जॉन कॅम्बेल व शे होप यांनी १७७ धावांची भागीदारी करून विंडीजला आघाडीच्या दिशेने कूच करून दिली. ही जोडी तोडण्यासाठी कर्णधार शुभमन गिलने संघाचा प्रमुख गोलंदाज जसप्रीत बुमराह ( Jasprit Bumrah) याला बोलावले, परंतु त्यालाही अपयश आले. अशात अम्पायरच्या एका निर्णयावर जसप्रीतने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

