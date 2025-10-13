Cricket

IND vs WI 2nd Test Live: जॉन कॅम्बेलने शतकासह इतिहास रचला! व्हीव्ह रिचर्ड्स, कपिल देव यांच्या पंक्तित बसला; भारताचा डाव फसला

India vs West Indies 2nd Test Marathi Cricket News : दिल्लीतील दुसऱ्या कसोटी सामन्यात वेस्ट इंडिजच्या जॉन कॅम्बेलने आपल्या कारकिर्दीतील पहिलं शतक ठोकत इतिहास रचला आहे. कसोटी पदार्पणानंतरपासून संघर्ष करणाऱ्या कॅम्बेलने अखेर भारतीय गोलंदाजांना चांगलाच दमवला.
John Campbell celebrates his maiden Test century against India

Swadesh Ghanekar
India vs West Indies 2nd Test Marathi Cricket Update : जॉन कॅम्बेलच्या शतकाने वेस्ट इंडिजला दुसऱ्या डावात चांगले पुनरागमन करून दिले आहे. भारताच्या ५ बाद ५१८ धावांच्या उत्तरात विंडीजचा पहिला डाव २४८ धावांवर गडगडला. त्यामुळे पाहुण्यांना फॉलोऑन दिला गेला आणि दुसऱ्या डावात भारताच्या गोलंदाजांची दमछाक झाली. विंडीजने चौथ्या दिवसाच्या लंच ब्रेकपर्यंत ३ बाद २५२ धावा केल्या आणि ते १८ धावांनी अजूनही पिछाडीवर आहेत. कॅम्बेल व शे होप यांनी १७७ धावांची भागीदारी करून सामन्यात रंगत आणली.

