IND vs WI 2nd Test Live: जॉन कॅम्बेलने शतकासह इतिहास रचला! व्हीव्ह रिचर्ड्स, कपिल देव यांच्या पंक्तित बसला; भारताचा डाव फसला

India vs West Indies 2nd Test Marathi Cricket Update : जॉन कॅम्बेलच्या शतकाने वेस्ट इंडिजला दुसऱ्या डावात चांगले पुनरागमन करून दिले आहे. भारताच्या ५ बाद ५१८ धावांच्या उत्तरात विंडीजचा पहिला डाव २४८ धावांवर गडगडला. त्यामुळे पाहुण्यांना फॉलोऑन दिला गेला आणि दुसऱ्या डावात भारताच्या गोलंदाजांची दमछाक झाली. विंडीजने चौथ्या दिवसाच्या लंच ब्रेकपर्यंत ३ बाद २५२ धावा केल्या आणि ते १८ धावांनी अजूनही पिछाडीवर आहेत. कॅम्बेल व शे होप यांनी १७७ धावांची भागीदारी करून सामन्यात रंगत आणली. .कॅम्बेल १९९ चेंडूंत ११५ धावा करून बाद झाला, परंतु त्याने पहिल्या शतकासह अनेक विक्रम नोंदवले. दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर कॅम्बेलने त्याचे पहिले कसोटी शतक झळकावून व्हीव्ह रिचर्ड्स व कपिल देव यांच्या पंक्तित स्थान मिळवले. कपिल व व्हीव्ह यांनीही त्यांचे पहिले कसोटी शतक हे दिल्लीच्या याच मैदानावर झळकावले होते. क्रिकबजने दिलेल्या स्टॅट्सनुसार दिल्लीच्या मैदानावर पहिले कसोटी शतक झळकावणारा कॅम्बेल हा १७ वा खेळाडू आहे आणि यामध्ये सहा विंडीजचे फलंदाज आहेत. .IND vs WI 2nd Test Live: 'तुम्हालाही माहित्येय तो OUT आहे, पण...'; जसप्रीत बुमराह Umpire वर संतापला, नको ते बोलून बसला....कॅम्बेलच्या आधी दिल्लीच्या मैदानावर पहिलं कसोटी शतक हे नयन मोंगियाने (१५२ वि. ऑस्ट्रेलिया) १९९६ साली झळकावले होते. १९ वर्षानंतर भारताविरुद्ध कसोटीत शतक झळकावणारा कॅम्बेल हा विंडीजचा पहिलाच फलंदाज ठरला. त्याने शे होपसह १५०+ धावांची भागीदारी केली होती आणि १४ वर्षानंतर भारताविरुद्ध विंडीजच्या खेळाडूंना एवढी भागीदारी करता आली आहे. यापूर्वी २०११ मध्ये डॅरेन ब्राव्हो व कायरन पॉवेल यांनी मुंबई कसोटीत १६० धावा जोडल्या होत्या. .विराट कोहली IPL मधूनही निवृत्ती घेतोय? RCB सोबत 'करार' करण्यास नकार, माजी खेळाडूने कारण समजावून सांगितलं....२००६ मध्ये डॅरेन गंगा याच्यानंतर भारताविरुद्ध शतक झळकावणारा कॅम्बेल हा पहिलाच वेस्ट इंडिज फलंदाज ठरला. कॅम्बेलने १९९ चेंडूंत १२ चौकार व ३ षटकारांसह ११५ धावांची खेळी केली. कॅम्बेलने पहिल्या कसोटी शतकासाठी ४८ डाव खेळले जी सलामीवीरासाठी दुसरी सर्वाधिक डावांची खेळी आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या ट्रेव्हर गोडार्डने ५८ डावानंतर कसोटीतील त्याचे पहिले शतक झळकावले होते. .दुसऱ्या कसोटीच्या चौथ्या दिवसाच्या लंच ब्रेकपर्यंत शे होप ९२ व कर्णधार रॉस्टन चेस २३ धावांवर खेळत होते.