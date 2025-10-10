IND vs WI 2nd Test Live : साई सुदर्शनचे शतक थोडक्यात हुकलं! पठ्ठ्याने यशस्वी जैस्वालसह नोंदवला भारी विक्रम, १९६१ नंतर घडला असा पराक्रम

India vs West Indies 2nd Test Marathi Update Cricket News : यशस्वी जैस्वालच्या दृढ निश्चयासमोर वेस्ट इंडिज रडकुंडीला आला. २३ वर्षीय सलामीवीराने पुन्हा एकदा आपली गुणवत्तता सिद्ध करताना शतकी खेळी केली. त्याच्यासोबतीला साई सुदर्शन उभा राहिला आणि या दोघांनी भारताला मजबूत स्थितीत ठेवले. या दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी १९३ धावांची भागीदारी करताना मोठा विक्रम नोंदवला. १९६१ नंतर भारतीय कसोटी क्रिकेटमध्ये असा पराक्रम पहिल्यांदाच घडला. सुदर्शनचे शतक थोडक्यात हुकल्याने भारतीय मात्र निराश झाले. .सलग सहा सामन्यात टॉस गमावणाऱ्या शुभमन गिलला अखेर आज यश मिळाले. नाणेफेक जिंकताच त्याने सहकाऱ्यांकडे जिंकलो एकदाचा, अशी मुद्रा दाखवली. त्यानंतर सहकाऱ्यांनीही त्याचे अभिनंदन केले. प्रथम फलंदाजीचा निर्णय झाला अन् लोकेश राहुल व यशस्वी या जोडीने ५८ धावांची सलामी दिली. जोमेल वॉरिकनच्या अप्रतिम चेंडूवर लोकेश ( ३८) यष्टीचीत होऊन माघारी परतला. दुसऱ्या कसोटीच्या पहिल्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात विंडीजने ही विकेट घेऊन भारताला बॅकफूटवर टाकले. .Viral Video : रोहित शर्मा उतरला शिवाजी पार्क मैदानावर! गौतम गंभीर, अजित आगरकरचं म्हणणं घेतलं मनावर; विराटही....लंच ब्रेकनंतर यशस्वी व साई सुदर्शन या जोडीने मात्र विंडीजच्या गोलंदाजांना झोडून काढले. या दोघांनी मैदानाच्या सर्व कोपऱ्यांवर फटके मारून विंडीजचे क्षेत्ररक्षण सतत अस्थिर कसे राहिल याची काळजी घेतली. टीकाकारांच्या निशाण्यावर असलेल्या साई सुदर्शनला काल कर्णधार गिल फलंदाजीच्या काही टिप्स देताना दिसला होता. त्याचा फायदा झालेला पाहायला मिळाला आणि सुदर्शनने अर्धशतकासह कसोटीतील त्याची सर्वोत्तम वैयक्तिक धावसंख्या केली. .यशस्वीने १४६ चेंडूंत १६ चौकारांसह कसोटीतील सातवे शतक पूर्ण केले. ग्रॅम स्मिथ याच्यानंतर २३ वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी कसोटीत ७ शतकं पूर्ण करणारा यशस्वी हा पहिलाच सलामीवीर ठरला. २०२५ मधील हे यशस्वीचे तिसरे कसोटी शतक ठरले. २३ वर्षाच्या आत भारतासाठी सर्वाधिक शतकं झळकावणाऱ्या फलंदाजांमध्ये यशस्वी ( ८) तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. विराट कोहली ( १५) व सचिन तेंडुलकर ( २२) हे त्याच्या पुढे आहेत. ५८ धावांवर सुदर्शनचा सोपा झेल टाकून विंडीजने खूप मोठी चूक केली. .सर डॉन ब्रॅडमन ( १२ ), सचिन तेंडुलकर ( ११ ) व सर गॅरी सोबर्स ( ९) यांच्यानंतर २३ व्या वर्षी सर्वाधिक कसोटी शतकं झळकावणाऱ्यांमध्ये यशस्वीचे ( ७) नाव आले आहे. यशस्वी आणि साई सुदर्शन यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी केली आणि भारतासाठी या विकेटसाठी १००+ धावा जोडणारी ही १९६१ नंतरची पहिलीच डावखुरी फलंदाजांची जोडी ठरली. यापूर्वी दिल्लीच्या याच मैदानावर रुसी सुर्ती व नरी काँट्रॅक्टर यांनी हा विक्रम केला होता. .IND vs WI 2nd Test Live : यशस्वी जैस्वालचे खणखणीत शतक! सचिन तेंडुलकरच्या विक्रमाशी बरोबरी, सुदर्शनसोबत जमवली जबरदस्त जोडी .सुदर्शनच्या खेळीला ६९व्या षटकात जोमेल वॉरिकनने ब्रेक लावला. तो १६५ चेंडूंत १२ चौकारांसह ८७ धावांवर पायचीत झाला. यशस्वीसह त्याची १९३ धावांची भागीदारी संपुष्टात आली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.