IND vs WI 2nd Test Live : शुभमन गिलने Toss जिंकताच गंभीर हसला, टीम इंडियाचे सर्व खेळाडू अभिनंदन करायला धावले; नेमकं का अन् कशासाठी? Video Viral

India vs West Indies 2nd Test Marathi Update Cricket News : भारतीय संघाने दुसऱ्या कसोटीत प्रथम फलंदाजी करताना पहिल्या सत्रात चांगला खेळ केला. लोकेश राहुल व यशस्वी जैस्वाल यांना मोठी भागीदारी करता आली नसली तरी टीम इंडियाची सकारात्मक सुरूवात झाली, असे म्हणायला हरकत नाही. केएल राहुल ५४ चेंडूंत ५ चौकार व १ षटकारासह ३८ धावांवर यष्टीचीत झाला. पण, या सामन्यात टॉसच्या वेळी मजेदार प्रसंग घडला. कर्णधार शुभमन गिलने ( Shubman Gill ) नाणेफेक जिंकताच दूर डग आऊटमध्ये उभ्या असलेल्या गौतम गंभीर व जसप्रीत बुमराहच्या चेहऱ्यावर हसू फुलले.. त्यानंतर भारतीय संघाचे सर्व सहकारी गिलचे अभिनंदन करायला धावले..भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यातला दुसरा कसोटी सामना दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवला जातोय. आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरा लक्षात घेता आजच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल अपेक्षित होता, परंतु टीम इंडिया त्याच ११ खेळाडूंसह मैदानावर उतरली. भारताने पहिला सामना जिंकून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. या सामन्यात गिलने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. कर्णधार म्हणून गिलने जिंकलेला हा पहिलाच टॉस होता आणि त्यामुळे त्याच्यासह सर्व सहकाऱ्यांना आनंद झाला. सहा सामन्यानंतर गिलने टॉस जिंकला. गौतम गंभीरची रिअॅक्शन सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे..न्यूझीलंडच्या बेव्हन काँगडन यांनी ७ सामन्यानंतर कसोटीत टॉस जिंकला होता. कर्णधार म्हणून पहिल्या सात सामन्यांत त्यांना टॉस जिंकता आल्या नव्हत्या. शुभमन गिलने न्यूझीलंडच्या टॉम लॅथम यांच्याशी बरोबरी केली आहे. टॉम लॅथम यांनाही कर्णधार म्हणून पहिल्या सहा सामन्यांत टॉस जिंकता आला नव्हता. .भारत - यशस्वी जैस्वाल, लोकेश राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज. .वेस्ट इंडिज - जॉन कॅम्बेल, तेजनारायण चंद्रपॉल, एलिक अथानाझे, शे होप, रॉस्टन चेस, टेव्हिन इमलाच, जस्टीन ग्रीव्ह्स, जोमेल वॉरिकन, खॅरी पिएर, अँडरसन फिलिप, जेडन सिल्स.