IND vs WI 2nd Test Live : शुभमन गिलने Toss जिंकताच गंभीर हसला, टीम इंडियाचे सर्व खेळाडू अभिनंदन करायला धावले; नेमकं का अन् कशासाठी? Video Viral

India vs West Indies 2nd Test Marathi News: भारत-वेस्ट इंडिज दुसऱ्या कसोटीत दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर एक खास क्षण पाहायला मिळाला. शुभमन गिलने भारताच्या कसोटी कर्णधार म्हणून पहिल्यांदाच नाणेफेक जिंकली आणि त्याच क्षणी संपूर्ण टीम इंडियाचे खेळाडू त्याच्याकडे धावत गेले.
India vs West Indies 2nd Test Marathi Update Cricket News : भारतीय संघाने दुसऱ्या कसोटीत प्रथम फलंदाजी करताना पहिल्या सत्रात चांगला खेळ केला. लोकेश राहुल व यशस्वी जैस्वाल यांना मोठी भागीदारी करता आली नसली तरी टीम इंडियाची सकारात्मक सुरूवात झाली, असे म्हणायला हरकत नाही. केएल राहुल ५४ चेंडूंत ५ चौकार व १ षटकारासह ३८ धावांवर यष्टीचीत झाला. पण, या सामन्यात टॉसच्या वेळी मजेदार प्रसंग घडला. कर्णधार शुभमन गिलने ( Shubman Gill ) नाणेफेक जिंकताच दूर डग आऊटमध्ये उभ्या असलेल्या गौतम गंभीर व जसप्रीत बुमराहच्या चेहऱ्यावर हसू फुलले.. त्यानंतर भारतीय संघाचे सर्व सहकारी गिलचे अभिनंदन करायला धावले.

