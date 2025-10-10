Cricket

IND vs WI 2nd Test Live : यशस्वी जैस्वालचे खणखणीत शतक! सचिन तेंडुलकरच्या विक्रमाशी बरोबरी, सुदर्शनसोबत जमवली जबरदस्त जोडी

India vs West Indies 2nd Test Marathi News: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात सुरू असलेल्या दुसऱ्या कसोटीत यशस्वी जैस्वालने धमाकेदार शतक ठोकत पुन्हा एकदा आपली गुणवत्ता सिद्ध केली. त्याच्या या शतकामुळे त्याने सचिन तेंडुलकरच्या विक्रमाशी बरोबरी साधली आहे.
Yashasvi Jaiswal celebrates his century in the 2nd Test against West Indies, equaling Sachin Tendulkar’s iconic record

Swadesh Ghanekar
India vs West Indies 2nd Test Marathi Update Cricket News : यशस्वी जैस्वाल व साई सुदर्शन या डावखुऱ्या फलंदाजांनी वेस्ट इंडिजची डोकेदुखी वाढवली. लोकेश राहुलला ( ३८) बाद केल्यानंतर विंडीजला सामन्यावर पकड घेता येईल, असे वाटू लागले होते. पण, यशस्वी व साई सुदर्शन ही जोडी मैदानावर उभी राहिली आणि शतकी भागीदारी केली. यशस्वीने सातत्य राखताना शतक झळकावून महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरच्या विक्रमाशी बरोबरी केली. तेच फॉर्माशी झगडणाऱ्या साई सुदर्शननेही अर्धशतक झळकावले.

