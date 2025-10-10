IND vs WI 2nd Test Live : यशस्वी जैस्वालचे खणखणीत शतक! सचिन तेंडुलकरच्या विक्रमाशी बरोबरी, सुदर्शनसोबत जमवली जबरदस्त जोडी

India vs West Indies 2nd Test Marathi Update Cricket News : यशस्वी जैस्वाल व साई सुदर्शन या डावखुऱ्या फलंदाजांनी वेस्ट इंडिजची डोकेदुखी वाढवली. लोकेश राहुलला ( ३८) बाद केल्यानंतर विंडीजला सामन्यावर पकड घेता येईल, असे वाटू लागले होते. पण, यशस्वी व साई सुदर्शन ही जोडी मैदानावर उभी राहिली आणि शतकी भागीदारी केली. यशस्वीने सातत्य राखताना शतक झळकावून महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरच्या विक्रमाशी बरोबरी केली. तेच फॉर्माशी झगडणाऱ्या साई सुदर्शननेही अर्धशतक झळकावले. .यशस्वी जैस्वालच्या ( Yashasvi Jaiswal) अर्धशतकाच्या जोरावर भारतीय संघाने दुसऱ्या कसोटीत पकड घेतली आहे. लोकेश राहुलसह ( ३८) पहिल्या विकेटसाठी ५८ धावांची भागीदारी केल्यानंतर यशस्वीने साई सुदर्शनसह जोडी जमवली. यशस्वीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ३००० धावांचा टप्पा ओलांडताना अनेक विक्रम मोडले. सुनील गावस्कर यांच्यानंतर सर्वात कमी डावांत हा टप्पा त्याने ओलांडला आहे. .IND vs WI 2nd Test Live : यशस्वी जैस्वालने अर्धशतक झळकावले... विनोद कांबळीचा विक्रम मोडला; पॉली उम्रीगर, विराटला सोडले मागे.यशस्वीने २०२५ या कॅलेंडर वर्षात कसोटीत ५०० हून अधिक धावा पूर्ण केल्या, राहुलनेही १४ डावांत ६८७ धावा केल्या आहेत. २०२५ या कॅलेंडर वर्षात दोन्ही सलामीवीरांनी ५०० हून अधिक धावा करणारी ही पहिली भारतीय जोडी ठरली. लंच ब्रेकनंतर यशस्वी व सुदर्शन यांच्या धावांची गती वाढलेली पाहायला मिळाली.. विंडीजला गोलंदाजीत बदल करूनही ही जोडी तोडता आलेली नाही. या दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी केली. .कसोटी क्रिकेटमध्ये ४८ डावानंतर १९ वेळा ५०+ धावांची खेळी करण्याच्या सचिन तेंडुलकरच्या विक्रमाशी यशस्वीने आज बरोबरी केली. यशस्वीच्या पदार्पणानंतर सर्वाधिक कसोटी धावा करणाऱ्यांमध्येही भारतीय सलामीवीर आघाडीवर आला आहे. त्याने ४८ डावांत २३०८ धावा करताना इंग्लंडचा स्टार फलंदाज जो रूट याला ( २३०७ ) याला मागे टाकले. .IND vs WI 2nd Test Live : शुभमन गिलने Toss जिंकताच गंभीर हसला, टीम इंडियाचे सर्व खेळाडू अभिनंदन करायला धावले; नेमकं का अन् कशासाठी? Video Viral .यशस्वीने कसोटीतील सातवे शतक पूर्ण करताना भारताला दोनशे धावांच्या जवळ पोहोचवले आहे. यशस्वीने १४६ चेंडूंत १६ चौकारांसह शतक पूर्ण केले. ग्रॅम स्मिथ याच्यानंतर २३ वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी कसोटीत ७ शतकं पूर्ण करणारा यशस्वी हा पहिलाच सलामीवीर ठरला. सलामीवीर म्हणून भारतासाठी सर्वाधिक कसोटी शतके झळकावणाऱ्या फलंदाजांमध्ये यशस्वीने आज शिखर धवनशी बरोबरी केली. .सलामीवीर म्हणून भारतासाठी सर्वाधिक कसोटी शतके३३ - सुनील गावस्कर२२ - वीरेंद्र सेहवाग१२ - मुरली विजय१० - लोकेश राहुल ९ - गौतम गंभीर ९ - रोहित शर्मा ८ - नवज्योतसिंग सिद्धू ७ - शिखर धवन ७ - यशस्वी जैस्वाल*.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.