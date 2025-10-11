Cricket

IND vs WI 2nd Test Live: शुभमन गिलने रचला इतिहास! गावस्करांच्या ४७ वर्षांपूर्वीच्या विक्रमाशी बरोबरी; रोहितचा विक्रम मोडला

India vs West Indies 2nd Test Marathi News : वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीत शुभमन गिलने शानदार अर्धशतक ठोकत ऐतिहासिक कामगिरी केली. त्याने सुनील गावस्करांच्या ४७ वर्षांपूर्वीच्या विक्रमाशी बरोबरी साधली.
Shubman Gill created history by equaling Sunil Gavaskar’s 47-year-old record

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs West Indies 2nd Test Marathi Cricket News : टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिल याने अर्धशतक झळकावून विक्रमाला गवसणी घातली. यशस्वी जैस्वालचे ( Yashasvi Jaiswal) द्विशतक हुकल्यानंतर गिलने मोर्चा सांभाळला अन् शतकाच्या दिशेने वाटचाल केली आहे. त्याने अर्धशतकीय खेळीनंतर महान फलंदाज सुनील गावस्कर ( Sunil Gavaskar) यांच्या विक्रमाशी बरोबरी केली आहे. दुसऱ्या दिवसाचा लंच ब्रेक झाला तेव्हा भारताच्या ४ बाद ४२७ धावा झाल्या आहेत आणि गिल ७५ धावांवर नाबाद आहे.

