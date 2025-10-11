IND vs WI 2nd Test Live: शुभमन गिलने रचला इतिहास! गावस्करांच्या ४७ वर्षांपूर्वीच्या विक्रमाशी बरोबरी; रोहितचा विक्रम मोडला

India vs West Indies 2nd Test Marathi Cricket News : टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिल याने अर्धशतक झळकावून विक्रमाला गवसणी घातली. यशस्वी जैस्वालचे ( Yashasvi Jaiswal) द्विशतक हुकल्यानंतर गिलने मोर्चा सांभाळला अन् शतकाच्या दिशेने वाटचाल केली आहे. त्याने अर्धशतकीय खेळीनंतर महान फलंदाज सुनील गावस्कर ( Sunil Gavaskar) यांच्या विक्रमाशी बरोबरी केली आहे. दुसऱ्या दिवसाचा लंच ब्रेक झाला तेव्हा भारताच्या ४ बाद ४२७ धावा झाल्या आहेत आणि गिल ७५ धावांवर नाबाद आहे. .यशस्वीच्या हुकलेल्या शतकाने दुसऱ्या दिवसाच्या दुसऱ्याच षटकात भारताला धक्का दिला. गिल अन् यशस्वी यांच्यात ताळमेळ चुकला अन् डावखुऱ्या फलंदाजाला रन आऊट होऊन माघारी परतावे लागले. यशस्वी २५८ चेंडूंत २२ चौकारांसह १७५ धावांवर बाद झाला. त्याआधी केएल राहुल ( ३८) व साई सुदर्शन ( ८७) यांच्यासोबत यशस्वीने मजबूत पाया रचला. यशस्वी व सुदर्शन यांच्या १९३ धावांच्या भागीदारीने विक्रमी कामगिरी केली. .IND vs WI 2nd Test Live: यशस्वी जैस्वाल खरंच RUN OUT होता का? यष्टिरक्षकाने बेल्स उडवल्या तेव्हा... वादग्रस्त निर्णय? Video .यशस्वीच्या विकेटनंतर गिल व पाचव्या क्रमांकावर बढती मिळालेल्या नितीश कुमार रेड्डीने दमदार फटकेबाजी केली. गिलने एकेक विक्रम नोंदवला आणि २०२५ मध्ये कसोटीत १०० चौकार पूर्ण करणारा गिल हा पहिला खेळाडू ठरला. अर्धशतकासह WTC स्पर्धा इतिहासात सर्वाधिक २७३२* धावांचा विक्रमही गिलने नावावर केला. त्याने रिषभ पंतला ( २७३१) मागे टाकले. शिवाय त्याने कर्णधार म्हणून १००० आंतरराष्ट्रीय धावाही पूर्ण केल्या. त्याने १७ डावांत हा टप्पा ओलांडून रोहित शर्मा ( २०) व सौरव गांगुली ( २२) यांचा विक्रम मोडला..या विक्रमात सुनील गावस्कर व विराट कोहली ( प्रत्येकी १५) व मोहम्मद अझरुद्दीन ( १६) हे अव्वल दोन क्रमांकावर आहेत. गिल आणि नितीश यांनी चौथ्या विकेटसाठी १०३ चेंडूंत ९१ धावा जोडल्या. जोमेल वॉरिकनने ही जोडी तोडून डावातील त्याची तिसरी विकेट मिळवली. नितीश ५४ चेंडूंत ४ चौकार व २ षटकारांसह ४३ धावांवर झेलबाद झाला..IND vs WI 2nd Test: “हे किती? हे किती... सांग!” यशस्वी जैस्वालने Live सामन्यात शुभमन गिलला असे का विचारले? Funny Video Viral .कर्णधार म्हणून घरच्या मैदानावरील पहिल्या दोन कसोटी डावांत ५०+ धावा करणारा गिल हा भारताचा तिसरा कर्णधार ठरला. विजय हजारे यांनी १९५१ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध नाबाद १६४ व १५५ धावांची खेळी केली होती. त्यानंतर सुनील गावस्कर यांनी १९७८ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध २०५ व ७३ धावा केल्या होत्या. गिलने पहिल्या कसोटीत ५० व आज नाबाद ७५ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.