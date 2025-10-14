IND vs WI 2nd Test Live: कर्णधारपदाची सवय झाली आहे! Shubman Gill चा विंडीजच्या खांद्यावरून ऑस्ट्रेलियावर निशाणा, म्हणाला...

India vs West Indies 2nd Test Marathi Updates : शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने पहिली कसोटी मालिका जिंकली. इंग्लंड दौऱ्यावर गिलकडे कसोटी संघाचे नेतृत्व आले होते आणि रोहित शर्मा, विराट कोहली व आर अश्विन या दिग्गजांशीवाय गिलने तो दौरा गाजवला. त्याने नेतृत्वाचे कौशल्य दाखवलेच, परंतु फलंदाजीतही विश्वविक्रमी कामगिरी केली. ती मालिका २-२ अशी बरोबरीत सोडवून गिल ( Shubman Gill Captain) घरच्या मैदानावर प्रथमच कसोटीत नेतृत्व करायला उतरला. वेस्ट इंडिजविरुद्धची ही मालिका भारताने २-० अशी जिंकली आणि जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या ( WTC Point Table) गुणतालिकेत सुधारणा केली..भारताच्या पहिल्या डावातील ५ बाद ५१८ धावांच्या प्रत्यु्त्तरात विंडीजचा पहिला डाव २४८ धावांवर गुंडाळला गेला. २७० धावांची पिछाडी भरून काढताना विंडीजने दुसऱ्या डावात ३९० धावा केल्या. भारतासमोर विजयासाठी १२१ धावांचे लक्ष्य त्यांनी ठेवले. जॉन कॅम्बेल व शे होप यांच्या शतकानंतर जस्टीन ग्रिव्ह्स व जेडन सिल्स यांच्या ७९ धावांच्या भागीदारीने ( दहाव्या विकेटसाठी) हा सामना गाजला. भारताने ३ विकेट्स गमावून ही मॅच जिंकली. लोकेश राहुल ५८ धावांवर नाबाद राहिला, तर साई सुदर्शनने ३९ धावांचे योगदान दिले..Team India Full Schedule : भारत आता पुढच्या कसोटी मालिकेत तगड्या स्पर्धकाला भिडणार, जाणून घ्या २०२६ पर्यंतचं वेळापत्रक.या सामन्यात ८ विकेट्स घेणाऱ्या कुलदीप यादवला प्लेअर ऑफ दी मॅच हा पुरस्कार दिला गेला. दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील प्लेअर ऑफ दी सीरिजचा मान रवींद्र जडेजाने पटकावला. त्याने शतकासह मालिकेत ८ विकेट्स घेतल्या आहेत.या विजयासह भारताने इंग्लंडचा विक्रम मोडला. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील भारताचा हा ९२२ वा विजय ठरला आणि इंग्लंडला ( ९२१) त्यांनी मागे टाकले. या विक्रमात ऑस्ट्रेलिया ११५८ विजयासह अव्वल आहेत. पाकिस्तान ८३१ विजयासह चौथ्या आणि दक्षिण आफ्रिका ७१९ विजयासह पाचव्या क्रमांकावर आहे..IND vs WI 2nd Test Live: भारतीय संघाने जिंकली कसोटी मालिका! गौतम गंभीरला विजयाची भेट दिली, आता मिशन ऑस्ट्रेलिया....शुभमन गिल म्हणाला, भारताचे नेतृत्व करणे हा एक मोठा सन्मान आहे. सर्व खेळाडूंना सांभाळणे, या संघाचे नेतृत्व करणे हा एक मोठा सन्मान आहे. मला आता त्याची सवय झाली आहे. मी शक्य तितका परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करतो आणि कधीकधी तुम्हाला धाडसी निर्णय घ्यावा लागतो. जो कोणता खेळाडू तुम्हाला निश्चित धावा करून देऊ शकतो किंवा विकेट्स मिळवू शकतो यावर हा धाडसी निर्णय अवलंबून असतो..फॉलोऑन का दिला? यावर गिल म्हणाला, आम्ही सुमारे ३०० धावांनी पुढे होतो. आम्हाला वाटले की जरी आम्ही ५०० धावा केल्या आणि आम्हाला पाचव्या दिवशी ६ किंवा ७ विकेट्स घेणे आमच्यासाठी आव्हानात्मक ठरू शकले असते. नितीश कुमार रेड्डीला या सामन्यात खरोखर गोलंदाजी करण्याची संधी मिळाली नाही. आम्हाला खेळाडूंनी फक्त परदेशात सामने खेळावे असे वाटत नाही. त्यामुळे खेळाडूंवर खूप दबाव येतो. आम्हाला असे काही खेळाडू तयार करायचे आहेत जे आम्हाला वाटते की परदेशात सामने जिंकण्यास मदत करू शकतात कारण ते आमच्यासाठी एक आव्हान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.