IND vs WI 2nd Test Live: कर्णधारपदाची सवय झाली आहे! Shubman Gill चा विंडीजच्या खांद्यावरून ऑस्ट्रेलियावर निशाणा, म्हणाला...

India vs West Indies 2nd Test Marathi News: भारताने वेस्ट इंडिजविरुद्धची कसोटी मालिका २-० अशी जिंकल्यानंतर कर्णधार शुभमन गिलने आपल्या नेतृत्वाबाबत आणि पुढील योजनांबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे.
India vs West Indies 2nd Test Marathi Updates : शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने पहिली कसोटी मालिका जिंकली. इंग्लंड दौऱ्यावर गिलकडे कसोटी संघाचे नेतृत्व आले होते आणि रोहित शर्मा, विराट कोहली व आर अश्विन या दिग्गजांशीवाय गिलने तो दौरा गाजवला. त्याने नेतृत्वाचे कौशल्य दाखवलेच, परंतु फलंदाजीतही विश्वविक्रमी कामगिरी केली. ती मालिका २-२ अशी बरोबरीत सोडवून गिल ( Shubman Gill Captain) घरच्या मैदानावर प्रथमच कसोटीत नेतृत्व करायला उतरला. वेस्ट इंडिजविरुद्धची ही मालिका भारताने २-० अशी जिंकली आणि जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या ( WTC Point Table) गुणतालिकेत सुधारणा केली.

