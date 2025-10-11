IND vs WI 2nd Test Live: यशस्वी जैस्वाल खरंच RUN OUT होता का? यष्टिरक्षकाने बेल्स उडवल्या तेव्हा... वादग्रस्त निर्णय? Video

India vs West Indies 2nd Test Marathi Cricket News : भारतीय संघाला दुसऱ्या कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी अपेक्षित असलेली सुरुवात मिळाली नाही. वेस्ट इंडिजला दुसऱ्या षटकातच मोठी विकेट मिळाली. कर्णधार शुभमन गिल याच्या एका नकाराने यशस्वी जैस्वलला ( Yashasvi Jaiswal Run Out) धावबाद केले आणि त्यामुळे त्याचे द्विशतक हुकले. यशस्वी २५८ चेंडूंत २२ चौकारांच्या मदतीने १७५ धावांवर दुर्दैवीरित्या बाद झाला. पण, तो खरंच बाद होता का? असा सवाल उपस्थित करण्यासारखं काहीतरी घडलं अन् समालोचकांनीही हा मुद्दा उचलून धरला आहे. .केएल राहुल ( ३८) व साई सुदर्शन ( ८७) यांच्यासोबत टीम इंडियाला मजबूत स्थितीत आणणाऱ्या यशस्वीची द्विशतकाच्या दिशेने वाटचाल सुरू होती. भारताने पहिल्या दिवशी २ बाद ३१८ धावा केल्या होत्या आणि यशस्वीने १७३ धावांवरून दुसऱ्या दिवसाचा खेळ सुरू केला. पण, दुसऱ्या षटकात त्याची विकेट पडली. जेडन सिल्सच्या गोलंदाजीवर यशस्वीने सुरेख फटका मारला अन् एक धाव घेण्यासाठी पळाला...IND vs WI 2nd Test Live: शुभमन गिल, यार काय केलंस! यशस्वी जैस्वालचे द्विशतक हुकलं, कॅप्टनच्या चुकीचा फटका, फलंदाज चिडला....मिड ऑफला उभ्या असलेल्या चंद्रपॉलने चपळाईने चेंडू टिपून यष्टिरक्षक टेव्हीन इमलाचच्या दिशेने भिरकावला आणि खरी गंमत इथून सुरू झाली.. इमलाच यष्टीजवळ नव्हता, त्याने स्वतःला कसंबसं सावरलं अन् चेंडू टिपला. पण, तोही त्याच्या हातात पूर्णपणे बसला नव्हता आणि बेल्स उडवण्याच्या प्रसंगी तो त्याच्या हातून निसटल्याचे दिसले.. त्यामुळे खरंच यशस्वी रन आऊट होता का, हा प्रश्न उपस्थित राहिला. समालोचक हर्षा भोगले याने हा मुद्दा उचलला... .यशस्वी जैस्वालच्या बाद होण्यावर मोठा वाद निर्माण झाला. डावखुरा फलंदाज क्रीजच्या बाहेर होता हे निश्चित होतं, पण इमलाच हा वेस्ट इंडीजचा यष्टिरक्षक जवळजवळ गोंधळ घालणारच होता. तो स्टंपकडे धावत येताना त्याच्या हातातून चेंडू निसटला. मात्र बेल्स उडवतानाच चेंडूचा काही भाग त्याच्या ग्लोव्ह्जला लागलेला होता. त्यामुळे बेल्स उडवताना त्याच्याकडे चेंडूचा ताबा असल्याचं मानलं गेलं. हा प्रसंग फारच नजिकचा होता, पण पंच रिचर्ड इलिंगवर्थ यांनी निर्णय तिसऱ्या पंचाकडे न पाठवता सरळ OUT दिलं. जैस्वालने थोडा वेळ मैदानावर थांबून परिस्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न केला, पण शेवटी त्याला परत जावं लागलं. त्यामुळे त्याची दुहेरी शतकाची स्वप्नं अपूर्ण राहिली..IND vs WI 2nd Test: “हे किती? हे किती... सांग!” यशस्वी जैस्वालने Live सामन्यात शुभमन गिलला असे का विचारले? Funny Video Viral .भारताकडून रन आऊट होऊन माघारी परतणारे टॉप सहा फलंदाज२१८ - संजय मांजरेकर विरुद्ध पाकिस्तान लाहोर, १९८९२१७ - राहुल द्रविड विरुद्ध इंग्लंड, द ओव्हल २०००२१८० - राहुल द्रविड विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, कोलकाता २००११७५ - यशस्वी जैस्वाल विरुद्ध वेस्ट इंडिज, दिल्ली २०२५१५५ - विजय हजारे विरुद्ध इंग्लंड, मुंबई बीएस १९५११४४ - राहुल द्रविड विरुद्ध श्रीलंका, कानपूर २००९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.