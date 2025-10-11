Cricket

IND vs WI 2nd Test Live: यशस्वी जैस्वाल खरंच RUN OUT होता का? यष्टिरक्षकाने बेल्स उडवल्या तेव्हा... वादग्रस्त निर्णय? Video

India vs West Indies 2nd Test Marathi News : यशस्वी जैस्वालच्या बाद होण्यावरून वाद रंगलेला दिसतोय. भारतीय डाव चांगला आकार घेत असताना, जैस्वालने १७५ धावांची खेळी करून भारताला मजबूत स्थितीत नेलं होतं. पण, तो रन आऊट झाला.
India vs West Indies 2nd Test Marathi Cricket News : भारतीय संघाला दुसऱ्या कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी अपेक्षित असलेली सुरुवात मिळाली नाही. वेस्ट इंडिजला दुसऱ्या षटकातच मोठी विकेट मिळाली. कर्णधार शुभमन गिल याच्या एका नकाराने यशस्वी जैस्वलला ( Yashasvi Jaiswal Run Out) धावबाद केले आणि त्यामुळे त्याचे द्विशतक हुकले. यशस्वी २५८ चेंडूंत २२ चौकारांच्या मदतीने १७५ धावांवर दुर्दैवीरित्या बाद झाला. पण, तो खरंच बाद होता का? असा सवाल उपस्थित करण्यासारखं काहीतरी घडलं अन् समालोचकांनीही हा मुद्दा उचलून धरला आहे.

