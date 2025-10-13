Cricket

वेस्ट इंडिजने १२० धावांची आघाडी घेतली, चाहत्यांना १९९७ ची 'ती' मॅच आठवली! सचिन, द्रविड, गांगुलीचा संघ तेव्हा 'वाईट' हरला होता

India vs West Indies 2nd Test Marathi Cricket News : भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात सुरू असलेल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात कॅरिबियन संघाने १०० पेक्षा जास्त धावांची आघाडी घेतली आहे. या आघाडीमुळे भारतीय चाहत्यांच्या मनात लगेचच १९९७ सालची कसोटी उजळून आली.
Swadesh Ghanekar
India vs West Indies 2nd Test Marathi Cricket Update : जस्टीन ग्रिव्ह्स व जेडन सिल्स या जोडीने १० व्या विकेटसाठी दमदार कामगिरी करताना भारतासमोर विजयासाठी १२१ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. फॉलो ऑन स्वीकारून दुसऱ्या डावात वेस्ट इंडिजने चांगली टक्कर दिली. कुलदीप यादव व जसप्रीत बुमराहने सेट फलंदाज बाद झाल्यानंतर पटापट विकेट्स घेतल्या, पण ९ बा ३११ धावांवरून विंडीजने ३८२ धावांपर्यंत मजल मारताना भारताची डोकेदुखी वाढवली. ग्रिव्ह्स व जेडन सिल्स या जोडीने ७९ धावांची भागीदारी केली आणि त्यांच्या भागीदारीने चाहत्यांना १९९७ चा सामना आठवू लागला आहे.

