वेस्ट इंडिजने १२० धावांची आघाडी घेतली, चाहत्यांना १९९७ ची 'ती' मॅच आठवली! सचिन, द्रविड, गांगुलीचा संघ तेव्हा 'वाईट' हरला होता

India vs West Indies 2nd Test Marathi Cricket Update : जस्टीन ग्रिव्ह्स व जेडन सिल्स या जोडीने १० व्या विकेटसाठी दमदार कामगिरी करताना भारतासमोर विजयासाठी १२१ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. फॉलो ऑन स्वीकारून दुसऱ्या डावात वेस्ट इंडिजने चांगली टक्कर दिली. कुलदीप यादव व जसप्रीत बुमराहने सेट फलंदाज बाद झाल्यानंतर पटापट विकेट्स घेतल्या, पण ९ बा ३११ धावांवरून विंडीजने ३८२ धावांपर्यंत मजल मारताना भारताची डोकेदुखी वाढवली. ग्रिव्ह्स व जेडन सिल्स या जोडीने ७९ धावांची भागीदारी केली आणि त्यांच्या भागीदारीने चाहत्यांना १९९७ चा सामना आठवू लागला आहे. .व्हीव्हीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड, सचिन तेंडुलकर, सौरव गांगुली, मोहम्मद अझरुद्दीन, नयन मोंगिया अशी तगडी फलंदाजांची फळी असतानाही भारताला १९९७ च्या सामन्यात १२० धावांचे लक्ष्य पार करता आले नव्हते. भारताचा संपूर्ण संघ ८१ धावांवर तंबूत परतला होता. .IND vs WI 2nd Test Live: कुलदीप यादवने १० चेंडूंत विंडीजचे कंबरडे मोडले! २ शतकं होऊनही पाहुणे रडले, शेवटच्या विकेटने भारताला झुंजवले.वेस्ट इंडिजने पहिल्या डावात शिवनारायण चंद्रपॉलच्या १३७ धावांच्या जोरावर २९८ धावा केल्या होत्या. वेंकटेश प्रसादने पाच, तर दोड्डा गणेशने दोन विकेट्स घेतल्या. भारताने प्रत्युत्तरात ३१९ धावा करताना १७ धावांची आघाडी घेतली. राहुल द्रविड ( ७८) व सचिन तेंडुलकर ( ९२) यांनी भारताकडून चांगली खेळी केली होती. वेस्ट इंडिजचा दुसरा डाव १४० धावांवर गुंडाळण्यात भारताला यश आले आणि विजयासाठी १२० धावांचे लक्ष्य उभे राहिले. .भारतासाठी हे लक्ष्य काही मोठं नव्हतं, परंतु सलामीवीर लक्ष्मण ( १९) वगळल्यास भारताच्या एकाही फलंदाजाला दुहेरी आकडा गाठता आला नाही. लक्ष्मण याच्यानंतर भारतासाठी सर्वाधिक १५ धावा या अतिरिक्त होत्या. फ्रँकलीन रोझ, कर्टली अँम्ब्रोझ व इयान बिशॉप यांनी भारताचा डाव ८१ धावांवर गुंडाळला होता. बिशॉप यांनी सर्वाधिक ४, तर रोझ व अँम्ब्रोझ यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. .IND vs WI 2nd Test Live: भन्नाट चेंडू... मोहम्मद सिराजने विंडीजच्या शतकवीराला 'गुडघे' टेकायला भाग पाडले; नावावर मोठा विक्रम .आता भारतासमोर आजच्या सामन्यातही १२१ धावांचे लक्ष्य आहे. १९९७ सालचा तो सामना ब्रिजटाऊन येथे झाला होता, तर आजचा सामना दिल्लीत सुरू आहे. भारताच्या पहिल्या डावाच्या ५१८ धावांच्या प्रत्युत्तरात विंडीजला २४८ धावा करता आल्या. फॉलो ऑन मिळाल्यावर मैदानावर आलेल्या विंडीजकडून दुसऱ्या डावात शे होप व जॉन कॅम्बेल यांनी शतक झळकावले. जस्टीन ग्रिव्ह्सने नाबाद ५० धावा करताना दहाव्या विकेटसाठी जेडन सिल्ससोबत ( ३२) ७९ धावा जोडल्या. विंडीजचा संपूर्ण संघ ३९० धावांत तंबूत परतला अन् भारताला १२१ धावा हव्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.