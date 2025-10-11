IND vs WI 2nd Test: शुभमन गिलमुळे रन आऊट झाला? द्विशतक हुकलेल्या यशस्वी जैस्वालने अखेर सोडले मौन, म्हणाला...

India vs West Indies 2nd Test Marathi Cricket News : भारतीय संघाने दुसऱ्या कसोटीतही मजबूत पकड घेताना वेस्ट इंडिजच्या चार फलंदाजांना १४० धावांवर माघारी पाठवले आहे. भारताने पहिला डाव ५ बाद ५१८ धावांवर घोषित केला आणि विंडीजचा संघ अजूनही ३७८ धावांनी पिछाडीवर आहे. दिल्ली कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी यशस्वी जैस्वालच्या ( Yashasvi Jaiswal ) हुकलेल्या द्विशतकाची चर्चा राहिली. कर्णधार शुभमन गिलच्या ( Shubman Gill wrong call) चुकीच्या कॉलने यशस्वी रन आऊट झाला. दिवसाचा खेळ संपल्यानंतर यशस्वीने त्यावर भाष्य केले..२ बाद ३१८ धावांवरून टीम इंडियाने दुसऱ्या दिवसाचा खेळ सुरू केला. दिवसाच्या पहिल्या सत्रात यशस्वी त्याचे द्विशतक पूर्ण करून विक्रमांचा पाऊस पाडेल, या आशेने प्रेक्षक आले होते. पण, १७३ धावांच्या खेळीत दोन धावांची भर घालून यशस्वी दुर्दैवीरित्या रन आऊट झाला. त्याला २५८ चेंडूंत २२ चौकारांसह १७५ धावांवर तंबूत जावे लागले. एका धावेसाठी कॉल देऊनही शुभमनने त्याला माघारी पाठवले आणि त्यात तो धावबाद झाला..IND vs WI 2nd Test Live: Ohh Shit..! चेंडू एवढ्या जोरात आदळला, तरी Sai Sudharsan जागचा नाही हलला; कसला भारी कॅच घेतला, पाहा स्लो मोशन Video.यशस्वी माघारी जाताना प्रचंड नाराज दिसला आणि त्याने डोक्यावर हातही मारला. त्यानंतर शुभमनने मोर्चा सांभाळताना नाबाद १२९ धावा केल्या. भारताने पहिला डाव ५ बाद ५१८ धावांवर घोषित केला. शुभमनने चौथ्या विकेटसाठी नितीश कुमार रेड्डीसह ( ४३) ९१ ,तर पाचव्या विकेटसाठी ध्रुव जुरेलसह ( ४४) १०३ धावा जोडल्या. विंडीजच्या जोमेल वॉरिकनने ३ विकेट्स घेतल्या. .YASHASVI JAISWAL ABOUT THE RUN-OUT:द्विशतक हुकलेला यशस्वी जैस्वाल म्हणाला, हा खेळाचा भाग आहे. दिवसाच्या सुरुवातीला संघाचे ध्येय आणि वैयक्तिक ध्येय जाणून घेण्याचा मी नेहमीच विचार करतो. मी काल वेगवान खेळ करण्याचा प्रयत्न करत होतो. आज मी एक तास सावध फलंदाजी करण्याचा विचार करत होतो आणि नंतर धावा करणे सोपे होईल, असे माझे गणित होते. विकेट अजूनही चांगली आहे, आम्ही चांगली गोलंदाजी करत आहोत..दरम्यान, विंडीजकडून जॉन कॅम्बेल व तेजनारायण चंद्रपॉल यांनी सावध सुरुवात केली, परंतु रवींद्र जडेजाने ही जोडी तोडली. साई सुदर्शनने शॉर्ट लेगवर कॅम्बेलचा ( १०) अफलातून झेल घेतला. त्यानंतर जडेजाने फार आणखी घट्ट करताना चंद्रपॉल ( ३४) व कर्णधार रॉस्टन चेस ( ०) यांची विकेट घेतली. कुलदीप यादवने एलिक अथानाझेला ४१ धावांवर बाद करून विंडीजचा चौथा धक्का दिला. दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा त्यांच्या ४ बाद १४० धावा झाल्या होत्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.