India vs West Indies 2nd Test Marathi Cricket News : भारत-वेस्ट इंडिज कसोटी मालिकेच्या दुसऱ्या कसोटीत शुभमन गिलसोबतच्या गफलतीमुळे यशस्वी जैस्वाल द्विशतकापासून वंचित राहिला. १७५ धावांवर खेळताना त्याचा रन आऊट झाला आणि भारतीय डावातील एक महत्त्वाची भागीदारी तुटली.
IND vs WI 2nd Test: शुभमन गिलमुळे रन आऊट झाला? द्विशतक हुकलेल्या यशस्वी जैस्वालने अखेर सोडले मौन, म्हणाला...
India vs West Indies 2nd Test Marathi Cricket News : भारतीय संघाने दुसऱ्या कसोटीतही मजबूत पकड घेताना वेस्ट इंडिजच्या चार फलंदाजांना १४० धावांवर माघारी पाठवले आहे. भारताने पहिला डाव ५ बाद ५१८ धावांवर घोषित केला आणि विंडीजचा संघ अजूनही ३७८ धावांनी पिछाडीवर आहे. दिल्ली कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी यशस्वी जैस्वालच्या ( Yashasvi Jaiswal ) हुकलेल्या द्विशतकाची चर्चा राहिली. कर्णधार शुभमन गिलच्या ( Shubman Gill wrong call) चुकीच्या कॉलने यशस्वी रन आऊट झाला. दिवसाचा खेळ संपल्यानंतर यशस्वीने त्यावर भाष्य केले.

