IND vs WI 2nd Test Live: शुभमन गिल, यार काय केलंस! यशस्वी जैस्वालचे द्विशतक हुकलं, कॅप्टनच्या चुकीचा फटका, फलंदाज चिडला...

India vs West Indies 2nd Test Marathi Cricket News : यशस्वी जैस्वालच्या द्विशतकासाठी जमलेल्या भारतीय चाहत्यांच्या वाट्याला निराशा आली. दिवसाच्या दुसऱ्याच षटकात यशस्वी दुर्दैवीरित्या रन आऊट झाला. यशस्वीच्या एका धावेसाठी कॉलकडे शुभमन गिलने लक्षच दिले नाही आणि त्याला माघारी फिरण्यास भाग पाडले. वेस्ट इंडिजने ही संधी साधली अन् यशस्वीला रन आऊट केले. यशस्वी चिडलेला, परंतु डोक्यावर हात मारून माघारी परतला. .लोकेश राहुलच्या ( ३८) विकेटनंतर यशस्वी जैस्वाल व साई सुदर्शन या जोडीने विंडीजच्या गोलंदाजांची धुलाई केली. फॉर्माशी झगडत असलेल्या साईने ८७ धावांची खेळी करून आत्मविश्वास कमावला आणि तो पुढील दौऱ्यावर भारताच्या फायद्याचा ठरू शकतो. त्याचे शतक हुकल्याची खंत तेवढी राहिली. पण, यशस्वीने पहिल्या दिवशी १७३ धावांची खेळी करून अनेक विक्रम मोडले..IND vs WI 2nd Test: "हे किती? हे किती... सांग!" यशस्वी जैस्वालने Live सामन्यात शुभमन गिलला असे का विचारले? Funny Video Viral .सर डॉन ब्रॅडमन ( १२ ), सचिन तेंडुलकर ( ११ ) व सर गॅरी सोबर्स ( ९) यांच्यानंतर २३ व्या वर्षी सर्वाधिक कसोटी शतकं झळकावणाऱ्यांमध्ये यशस्वीचे ( ७) नाव आले आहे. यशस्वीने १५० धावांचा टप्पा ओलांडून गौतम गंभीर व रोहित शर्मा यांच्यापेक्षा जास्त ( ५) सलामीवीर म्हणून कसोटीत १५०+ धावांची खेळी करण्याचा मान पटकावला. त्याच्यासोबतीला कर्णधार शुभमन गिल मैदानावर उभा राहिला आणि भारताने पहिल्या दिवशी २ बाद ३१८ धावा उभ्या केल्या. .नेमकं काय घडलं?जेडन सिल्सच्या गोलंदाजीवर यशस्वीने कव्हरच्या दिशेने सुरेख फटका मारला आणि एक धाव घेण्यासाठी त्याने क्रिज सोडली... तो खूपच पुढे आल्यानंतर गिलने त्याला माघारी जाण्यास सांगितले. पण, तोपर्यंत चेंडू तेजनारायण चंद्रपॉलने उचलला होता आणि यो यष्टिरक्षकाच्या दिशेने फेकला. यष्टिरक्षक इमलाचला चेंडूवर ताबा राखता आलेला नव्हता, परंतु त्याने तो हातातून निसटण्यापूर्वी बेल्स उडवल्या आणि यशस्वीला रन आऊट केले..यशस्वी २५८ चेंडूंत २२ चौकारांच्या मदतीने १७५ धावांवर बाद झाला आणि गिलसोबत त्याची ७४ ( १३७) धावांची भागीदारी संपुष्टात आली. भारताला ३२५ धावांवर तिसरा धक्का बसला.