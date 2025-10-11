Cricket

IND vs WI 2nd Test Live: शुभमन गिल, यार काय केलंस! यशस्वी जैस्वालचे द्विशतक हुकलं, कॅप्टनच्या चुकीचा फटका, फलंदाज चिडला...

India vs West Indies 2nd Test Marathi News : भारत-वेस्ट इंडिज दुसऱ्या कसोटीत यशस्वी जैस्वालच्या दमदार खेळीला दुर्दैवी full stop मिळाला. जैस्वालला १७५ धावांवर रन आऊट व्हावे लागले.
"Yashasvi Jaiswal departs for 175 after a mix-up with captain Shubman Gill in IND vs WI Test"

Swadesh Ghanekar
India vs West Indies 2nd Test Marathi Cricket News : यशस्वी जैस्वालच्या द्विशतकासाठी जमलेल्या भारतीय चाहत्यांच्या वाट्याला निराशा आली. दिवसाच्या दुसऱ्याच षटकात यशस्वी दुर्दैवीरित्या रन आऊट झाला. यशस्वीच्या एका धावेसाठी कॉलकडे शुभमन गिलने लक्षच दिले नाही आणि त्याला माघारी फिरण्यास भाग पाडले. वेस्ट इंडिजने ही संधी साधली अन् यशस्वीला रन आऊट केले. यशस्वी चिडलेला, परंतु डोक्यावर हात मारून माघारी परतला.

