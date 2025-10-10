IND vs WI 2nd Test: “हे किती? हे किती... सांग!” यशस्वी जैस्वालने Live सामन्यात शुभमन गिलला असे का विचारले? Funny Video Viral

Yashasvi Jaiswal turns into a doctor for skipper Shubman Gill : भारत-वेस्ट इंडिज दुसऱ्या कसोटीचा पहिला दिवस यशस्वी जैस्वालच्या नावावर राहिला. वेस्ट इंडिज गोलंदाजांची चांगलीच धुलाई २३ वर्षीय यशस्वीने केली. त्याने दिवसअखेर नाबाद १७३ धावांची खेळी केली आणि आता दिल्ली कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी त्याच्या द्विशतकाची सर्वांना प्रतिक्षा आहे. त्याच्यासोबतीला साई सुदर्शननेही उल्लेखनीय खेळ केला आणि संघाला पहिल्या दिवशी २ बाद ३१८ धावांपर्यंत पोहोचवण्यात योगदान दिले. पण, या सामन्यात यशस्वीचा आणखी एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे आणि त्यामध्ये तो कर्णधार शुभमन गिल याला “हे किती? हे किती... सांग!” असे विचारताना दिसतोय..नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीला आलेल्या भारतीय संघाने पहिल्या दिवशी ३१८ धावांचा डोंगर उभा केला. लोकेश राहुल व यशस्वी यांनी पहिल्या विकेटसाठी ५८ धावांची भागीदारी केली. लोकेश ३८ धावांवर यष्टिचीत झाल्यानंतर यशस्वी व साई सुदर्शन या डावखुऱ्या फलंदाजांनी मैदान गाजवले. दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी १९३ धावांची भागीदारी केली. सुदर्शन ८७ धावांवर बाद झाले आणि त्याचे पहिले कसोटी शतक थोडक्यात हुकल्याने चाहते निराश झाले. .IND vs WI 2nd Test Live : यशस्वी जैस्वालच्या १७३ धावा, सर डॉन ब्रॅडमननंतर 'पठ्ठ्याचं'च नाव; भारताची पहिल्या दिवशी मोठी धावसंख्या .यशस्वी जैस्वाल मैदानावर उभा राहिला आणि त्याने २२४ चेंडूंत १५० धावा पूर्ण केल्या. त्याची ही कसोटीतील १५०+ धावांची पाचवी वेळ आहे आणि २४ वर्ष पूर्ण न करता कसोटीत १५० हून अधिक धावांची खेळी करण्यात सर डॉन ब्रॅडमन ( ८) हेच यशस्वीच्या पुढे आहेत. वेस्ट इंडिजच्या गोलंदाजांना विकेट घेण्यात अपयश आले असले तरी त्यांनी पहिल्या ६२ षटकांत एकही अतिरिक्त धाव दिली नाही. लेग बायचाही यात समावेश नव्हता. .घरच्या व परदेशातील मैदानावर प्रत्येकी ३ किंवा त्यापेक्षा कसोटी शतकं झळकावणाऱ्या भारतीय फलंदाजांमध्ये यशस्वीच्या नावाचा समावेश झाला आहे. सचिन तेंडुलकर, राहुल द्रविड, सुनील गावस्कर, विराट कोहली, वीरेंद्र सेहवाग, मोहम्मद अझरुद्दीन, व्ही व्ही एस लक्ष्मण, चेतेश्वर पुजारा, सौरव गांगुली, अजिंक्य रहाणे, रवी शास्त्री, शुभमन गिल, पॉल उम्रीगर, गौतम गंभीर, नवज्योत सिंग सिद्धू, दिलीप वेंगसरकर, गुंडप्पा विश्वनाथ, कपिल देव, मुरली विजय यांनी हा पराक्रम केला आहे. .IND vs WI 2nd Test Live : यशस्वी जैस्वालचे खणखणीत शतक! सचिन तेंडुलकरच्या विक्रमाशी बरोबरी, सुदर्शनसोबत जमवली जबरदस्त जोडी .साई बाद झाल्यानंतर यशस्वीने कर्णधार शुभमन गिलसह दिवसअखेर १२९ चेंडूंत ६७ धावांची नाबाद भागीदारी केली. या भागीदारीदरम्यान एक मजेशीर प्रसंग घडला. वेस्ट इंडिजच्या यष्टिरक्षकाची अन् शुभमन गिल यांची चुकून धडक झाली आणि त्यानंतर यशस्वी डॉक्टरच्या भूमिकेत गेला. कन्कशन नियमानुसार वैद्यकिय तपासणी करण्यासाठी यशस्वी दोन बोटं दाखवून “हे किती? हे किती... सांग!” असे गिलला विचारताना दिसला. यशस्वी व गिलचा हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडिया गाजवतोय... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.