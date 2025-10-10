Cricket

IND vs WI 2nd Test: “हे किती? हे किती... सांग!” यशस्वी जैस्वालने Live सामन्यात शुभमन गिलला असे का विचारले? Funny Video Viral

Shubman Gill Hit on Helmet, Jaiswal’s ‘Doctor Act’ : वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीत एक मजेशीर क्षण पाहायला मिळाला. यशस्वी जैस्वालने चालू सामन्यात कर्णधार शुभमन गिलला “हे किती? हे किती... सांग!” अशी विचारणा केली.
Yashasvi Jaiswal turns into a doctor for skipper Shubman Gill : भारत-वेस्ट इंडिज दुसऱ्या कसोटीचा पहिला दिवस यशस्वी जैस्वालच्या नावावर राहिला. वेस्ट इंडिज गोलंदाजांची चांगलीच धुलाई २३ वर्षीय यशस्वीने केली. त्याने दिवसअखेर नाबाद १७३ धावांची खेळी केली आणि आता दिल्ली कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी त्याच्या द्विशतकाची सर्वांना प्रतिक्षा आहे. त्याच्यासोबतीला साई सुदर्शननेही उल्लेखनीय खेळ केला आणि संघाला पहिल्या दिवशी २ बाद ३१८ धावांपर्यंत पोहोचवण्यात योगदान दिले. पण, या सामन्यात यशस्वीचा आणखी एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे आणि त्यामध्ये तो कर्णधार शुभमन गिल याला “हे किती? हे किती... सांग!” असे विचारताना दिसतोय.

