IND vs WI 3rd ODI: भारतीय संघात अचानक बदल, CSK च्या स्टार खेळाडूला बोलावलं; तिसऱ्या वन डेत Playing XI मध्ये बदल निश्चित

India playing XI changes for third ODI vs West Indies: तिसऱ्या वन डे सामन्यापूर्वी भारतीय संघाला धक्का बसला आहे. जलदगती गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णा ( Prasidh Krishna ) याला दुखापतीमुळे शनिवारी होणाऱ्या तिसऱ्या सामन्यात खेळता येणार नाही. दुसऱ्या सामन्यात गोलंदाजी करताना प्रसिद्धला हॅमस्ट्रींग दुखापत झाली आणि त्याने मैदान सोडले होते. त्याने त्या सामन्यात केवळ पाच षटकं फेकली. हाती आलेल्या वृत्तानुसार प्रसिद्ध कृष्णा संघासोबत चंदीगढच्या दिशेने प्रवास केलेला नाही आणि त्याच्याजागी आता चेन्नई सुपर किंग्सच्या स्टार खेळाडूचा संघात समावेश केला गेला आहे..प्रसिद्ध कृष्णाच्या जागी संघात CSK चा गोलंदाज अंशुल कंबोजचा ( Anshul Kamboj) समावेश केला गेला आहे पुदुचेरी येथे ऑस्ट्रेलिया 'अ' संघाविरुद्ध सुरू असलेल्या दुसऱ्या अनधिकृत कसोटीत कंबोज भारत 'अ' संघाचा भाग होता. पण, स्पोर्टस्टारच्या वृत्तानुसार, कृष्णाच्या जागी संघात निवड झाल्यानंतर त्याने सुरू असलेल्या दुसऱ्या अनधिकृत कसोटीच्या मध्यातच भारत 'अ' संघ सोडला आहे. कंबोजने त्या सामन्यात १७.३ षटकं टाकली आमि ३४ धावा देताना ३ विकेट्स घेतल्या, दुसऱ्या डावात त्याने २ षटकांत ३ धावा दिल्या. पण, त्याला कृष्णाच्या जागी भारताच्या मुख्य संघाकडून बोलावणे आले..IND vs PAK Final: भारत-पाकिस्तान 'सुवर्ण' लढत! श्रीलंकेला लोळवून श्रेयस अय्यरचा संघ फायनलमध्ये; केव्हा होणार हा महामुकाबला?.इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये चेन्नईकडून सर्वाधिक विकेट्स त्याने घेतल्या होत्या आणि त्याने भारताकडून एक कसोटी सामना खेळला आहे. अंशुलचा संघात समावेश झाला असला तरी प्लेइंग इलेव्हनसाठी त्याच्यासमोर मोहम्मद सिराजचे कडवे आव्हान आहे. सिराजला पहिल्या दोन वन डे सामन्यांत खेळण्याची संधी मिळाली नाही आणि कृष्णाच्या अनुपस्थितीत त्याचे पुनरागमन निश्चित मानले जात आहे. पण, जर संघ व्यवस्थापनाने पदार्पणात खराब कामगिरी करणाऱ्या आकिब नबीला बसवण्याचा निर्णय घेतला, तर अंशुलला संधी मिळू शकते..भारतीय संघ - रोहित शर्मा, शुभमन गिल, लोकेश राहुल, ऋतुराज गायकवाड, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल, विराट कोहली. नमन धीर, रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, आकिब नबी. गुरनूर ब्रार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.