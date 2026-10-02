IND vs WI 3rd ODI: २-० ने मालिका जिंकली अन् आता टीम इंडियात होणार मोठा फेरबदल? तिसऱ्या वनडेत ‘या’ स्टार्सची एन्ट्री, कोण होणार OUT?

IND VS WI 3RD ODI INDIA PLAYING XI CHANGES: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील तीन सामन्यांची वनडे मालिका आता शेवटच्या सामन्यावर आली आहे. भारताने पहिले दोन्ही सामने जिंकून मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे आता भारताचा शेवटचा सामना जिंकून वेस्ट इंडिजला क्लीन स्वीप देण्याचा प्रयत्न असेल. मात्र, या सामन्यात टीम इंडियाच्या प्लेइंग ११मध्ये काही बदल होण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत बेंचवर असलेल्या काही खेळाडूंना तिसऱ्या वनडेत संधी मिळू शकते..पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये भारताच्या फलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळे मालिकेचा निकाल आधीच भारताच्या बाजूने लागला असल्याने काही खेळाडूंना विश्रांती देऊन इतर खेळाडूंना आजमावलं जाऊ शकतं..IND vs WI: प्रसिद्ध कृष्णानंतर वॉशिंग्टन सुंदरलाही मालिकेतून केलं OUT! चाहत्यांना धक्का, पण दुखापत नसताना का घेतला हा निर्णय?.सिराजला मिळणार संधी?मोहम्मद सिराजला पहिल्या दोन वनडेत खेळण्याची संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे तिसऱ्या सामन्यात त्याचा प्लेइंग ११मध्ये समावेश होऊ शकतो. तसेच ऋतुराज गायकवाड, केएल राहुल आणि नितीश कुमार रेड्डी यांचाही विचार केला जाऊ शकतो. या खेळाडूंना संधी मिळाल्यास त्यांना आपली कामगिरी दाखवण्याची संधी असेल.दरम्यान, प्रसिद्ध कृष्णा दुखापतीमुळे तिसऱ्या वनडेत खेळणार नाही. दुसऱ्या सामन्यात त्याच्या डाव्या हॅमस्ट्रिंगला दुखापत झाली होती. त्याच्या जागी अंशुल कंबोजचा संघात समावेश करण्यात आला आहे..IND vs WI 2nd ODI: मोहम्मद सिराजला खेळण्याची संधी मिळणार, पण कोणाचा पत्ता कट होणार? पाहा संभावित Playing XI.गोलंदाजीची चिंताभारताने दोन्ही सामने जिंकले असले तरी गोलंदाजीमध्ये काही अडचणी दिसून आल्या आहेत. मधल्या षटकांमध्ये भारताला विकेट मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला.कुलदीप यादवला इतर गोलंदाजांकडून अपेक्षित साथ मिळालेली नाही. तसेच रवींद्र जडेजाच्या गोलंदाजीवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. गेल्या आठ सामन्यांमध्ये जडेजाला फक्त तीन विकेट मिळाल्या आहेत. त्यामुळे तिसरा वनडे भारताच्या गोलंदाजांसाठीही महत्त्वाचा असेल..भारताने हे मोठं लक्ष्य सहज पार करत आठ विकेट्सने सामना जिंकला. त्यामुळे आता तिसऱ्या वनडेत वेस्ट इंडिजचा संघ विजय मिळवून मालिकेचा शेवट करण्याचा प्रयत्न करेल, तर भारताला ३-० असा क्लीन स्वीप करण्याची संधी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.