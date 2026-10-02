Cricket

IND vs WI 3rd ODI: २-० ने मालिका जिंकली अन् आता टीम इंडियात होणार मोठा फेरबदल? तिसऱ्या वनडेत ‘या’ स्टार्सची एन्ट्री, कोण होणार OUT?

IND VS WI 3RD ODI INDIA PLAYING XI CHANGES: भारताने वेस्ट इंडिजविरुद्धची वनडे मालिका २-० अशी जिंकली असून आता तिसऱ्या सामन्यात प्लेइंग ११मध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.
IND VS WI 3RD ODI INDIA PLAYING XI CHANGES:

IND VS WI 3RD ODI INDIA PLAYING XI CHANGES

esakal

Varsha Balhe
Updated on

IND VS WI 3RD ODI INDIA PLAYING XI CHANGES: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील तीन सामन्यांची वनडे मालिका आता शेवटच्या सामन्यावर आली आहे. भारताने पहिले दोन्ही सामने जिंकून मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली आहे.

त्यामुळे आता भारताचा शेवटचा सामना जिंकून वेस्ट इंडिजला क्लीन स्वीप देण्याचा प्रयत्न असेल. मात्र, या सामन्यात टीम इंडियाच्या प्लेइंग ११मध्ये काही बदल होण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत बेंचवर असलेल्या काही खेळाडूंना तिसऱ्या वनडेत संधी मिळू शकते.

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