IND vs WI 3rd T20: इंदूरमध्येही आज बॅट विरुद्ध बॅट? दुसऱ्या सामन्यात ५०१ धावांचा पाऊस, आता तिसऱ्या टी-२०मध्येही फलंदाजांचे वर्चस्व राहणार?

इंदूर : बॅट विरुद्ध चेंडू, अशी क्रिकेटमधील लढत अपेक्षित असते. परंतु सध्या भारतात सपाट खेळपट्ट्या आणि रात्री पडणारे दव यांमुळे फलंदाजांचेच निर्विवाद वर्चस्व दिसून येत आहे. भारत आणि वेस्ट इंडीज यांच्यात आज होणारा तिसरा टी-२० सामना बॅट विरुद्ध बॅट असाच होण्याची शक्यता आहे..Suryakumar Yadav: सूर्याचा मोठा 'गेम' झाला... आधी विचारलं खेळणार का, त्याने हो म्हटलं अन् निवड समितीने संघाबाहेर केलं.रांची येथे शुक्रवारी झालेल्या दुसऱ्या टी-२० सामन्यात तब्बल ५०१ धावांचा पाऊस पडला. वेस्ट इंडीजने २५० धावांचे भलेमोठे लक्ष्य २० षटकांच्या आतच सहजपणे पार केले. त्यामुळे भारतीय संघ विश्वविजेता असला तरी त्याच्यासाठी कोणतीही धावसंख्या सुरक्षित नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले..इंदूरमधील खेळपट्टी पारंपरिकपणे फलंदाजीला पोषक असते. त्यातच सध्याच्या वातावरणामुळे सायंकाळनंतर मोठ्या प्रमाणात दव पडते. इंदूरच्या मैदानावरील छोटी सीमारेषा ही आणखी एक अडचण आहे. अशा आव्हानात्मक परिस्थितीत भारतीय गोलंदाज कशी सुधारणा करणार, हा प्रश्न आहे. त्यातच क्षेत्ररक्षणातील चुका आणि सुटणारे झेल यांचीही भर पडत आहे. शेय होप डोकेदुखी वेस्ट इंडीजचा कर्णधार होप भारतीय संघासाठी डोकेदुखी ठरत आहे..एकदिवसीय आणि टी-२० मालिकांमध्ये मिळून त्याने दोन शतकी खेळी केल्या आहेत. भारतीय गोलंदाजांचा तो सहजपणे सामना करीत आहे. त्याला बाद करण्यासाठी भारतीय गोलंदाजांना आता वेगळा विचार करावा लागणार आहे..आजच्या सामन्यासाठी भारतीय संघात बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. संजू सॅमसन की वैभव सूर्यवंशी, हा प्रश्न चर्चेत असतो. मात्र शुक्रवारी रांची येथे झालेल्या सामन्यात सॅमसनने ८२ धावांची शानदार खेळी करून फॉर्म मिळवला आहे. त्यामुळे संघात बदल झालाच तर तो गोलंदाजीत होण्याची शक्यता अधिक आहे..मधल्या फळीतील फलंदाज आणि कर्णधार श्रेयस अय्यरचा फॉर्मही महत्त्वाचा ठरणार आहे. भारताची फलंदाजी मजबूत असल्यामुळे आता फलंदाजीची चिंता राहिलेली नाही. रांचीतील सामन्यात शिवम दुबेला श्रेयस अय्यर आणि तिलक वर्मा यांच्या आधी फलंदाजीला पाठवण्याची चाल अपयशी ठरली होती.आम्ही तो एक प्रयोग केला, असे सांगत गंभीर यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले. गोलंदाजीतील बदलावर गावसकर यांची नाराजी.वेस्ट इंडीजविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-२० सामन्यात झालेल्या पराभवानंतर भारताचे माजी दिग्गज फलंदाज सुनील गावसकर यांनी गोलंदाजीतील बदलांवर नाराजी व्यक्त केली. डावातील १७वे षटक कुलदीप यादवऐवजी मयांक यादव किंवा अर्शदीप सिंग यांच्यापैकी एकाला द्यायला हवे होते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले..IND vs WI 3rd T20: भारत-वेस्ट इंडिजचा तिसरा टी-२० सामना कुठे अन् कधी पाहता येणार? LIVE Streaming, वेळ अन् TV चॅनेलची माहिती जाणून घ्या.कुलदीपने टाकलेले डावातील १७वे षटक कलाटणी देणारे ठरले. या षटकात त्याने तीन षटकार, एक चौकार आणि एका वाइड चेंडूसह २४ धावा दिल्या. त्यामुळे २५० धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना सामना पूर्णपणे वेस्ट इंडीजच्या बाजूने झुकला. त्यानंतर १८वे षटक टाकणाऱ्या अर्शदीपलाही धावांचा ओघ रोखता आला नाही. वेस्ट इंडीजचा कर्णधार शाय होप आणि रोमारियो शेफर्ड यांनी त्याच्या षटकात १७ धावा वसूल केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.