Cricket

IND vs WI 3rd T20: इंदूरमध्येही आज बॅट विरुद्ध बॅट? दुसऱ्या सामन्यात ५०१ धावांचा पाऊस, आता तिसऱ्या टी-२०मध्येही फलंदाजांचे वर्चस्व राहणार?

IND vs WI 3rd T20: दुसऱ्या सामन्यात ५०१ धावा झाल्यानंतर आता इंदूरमध्ये तिसरा सामना रंगणार आहे. फलंदाजीला पोषक खेळपट्टी, दव आणि शाय होपचा फॉर्म यामुळे भारतीय गोलंदाजांसमोर आव्हान असेल.
IND vs WI 3rd T20

IND vs WI 3rd T20

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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इंदूर : बॅट विरुद्ध चेंडू, अशी क्रिकेटमधील लढत अपेक्षित असते. परंतु सध्या भारतात सपाट खेळपट्ट्या आणि रात्री पडणारे दव यांमुळे फलंदाजांचेच निर्विवाद वर्चस्व दिसून येत आहे. भारत आणि वेस्ट इंडीज यांच्यात आज होणारा तिसरा टी-२० सामना बॅट विरुद्ध बॅट असाच होण्याची शक्यता आहे.

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