IND vs WI, 3rd T20I: वैभव सूर्यवंशी बाकावरच! शिवम दुबे OUT नितीश रेड्डी IN; तिसऱ्या सामन्यासाठी कशी असेल Playing XI?

India vs West Indies 3rd T20I: भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात सध्या टी२० मालिका सुरू असून पहिले दोन्ही सामन्यात धावांचा पाऊस पाहायला मिळाला. पहिल्या दोन सामन्यांनंतर १-१ अशी बरोबरी झालेली आहे. त्यामुळे यानंतरचे तिन्ही सामने महत्त्वाचे असणार आहेत. तरी तिसरा सामना जिंकून मालिकेत आघाडी घेण्याची संधी दोन्ही संघांना आहे. तिसरा सामना रविवारी ११ ऑक्टोबर रोजी खेळला जाणार आहे. हा सामना इंदोरच्या होळकर स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. हा सामना देखील संध्याकाळी ७.०० वाजता सुरू होईल. .IND vs WI सोशल वॉर! शे होपनं आधी बॅटने झोडलं अन् मग शुभमन गिलला 'त्या' पोस्टवरून डिवचलं.दरम्यान पहिल्या टी२० भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या नाबाद शतकासह भारताने ८ विकेट्स आणि ३२ चेंडू राखून विजय मिळवला होता. त्यानंतर मात्र दुसऱ्या टी२० सामन्यात वेस्ट इंडिजने ऐतिहासिक विजय मिळवला. भारताने दिलेले २५० धावांचे भलेमोठे लक्ष्य वेस्ट इंडिजने ९ चेंडू आणि ६ विकेट्स राखून सहज पूर्ण केले. कर्णधार शे होपने १०२ धावांची शतकी खेळी केली. शेरफेन रुदरफोर्डने ३७ चेंडूत ८४ धावांची खेळी केली होती. यानंतर आता तिसऱ्या सामन्याकडेही सर्वांचे लक्ष असेल..तिसऱ्या सामन्यात भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एक मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. अष्टपैलू शिवम दुबेला (Shivam Dube) वगळून नितीश कुमार रेड्डीला (Nitish Kumar Reddy) संधी दिली जाऊ शकते. दुखापतीतून त्याने गेल्या महिन्यात पुनरागमन केलं आहे. त्याला वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वनडे मालिकेतील दोन सामन्यात खेळवण्यात आले होते, पण त्याला खास काही करता आले नाही. पण त्याने सप्टेंबरमध्ये अफगाणिस्तानविरुद्ध झालेल्या टी२० मालिकेत चांगली गोलंदाजी केली होती. दुसरीकडे शिवम दुबेच्या कामगिरी गेल्या काही सामन्यांमध्ये सातत्य दिसलेलं नाही. दुसऱ्या टी२०मध्येही त्याला फलंदाजीत बढती दिल्यानंतरही ७ धावाच करता आल्या. त्यामुळे वेस्ट इंडिजविरुद्ध तिसऱ्या टी२० सामन्यात त्याच्या जागेवर नितीशचा पर्याय वापरून पाहिला जाऊ शकतो..याव्यतिरिक्त भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. संजू सॅमसननेही दुसऱ्या टी२० मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध आक्रमक ८२ धावांची खेळी केली होती. त्यामुळे वैभव सूर्यवंशीला संधीसाठी आणखी वाट बघावी लागू शकते. सलामीला अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसनच कायम राहण्याची शक्यता आहे. तसेच मधल्या फळीत ईशान किशन, कर्णधार श्रेयस अय्यर आणि उपकर्णधार तिलक वर्मा असतील. याशिवाय नमन धीर आणि अक्षर पटेल हे अष्टपैलूही संघात कायम राहतील..IND vs NZ: भारतापेक्षा ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याला न्यूझीलंडच्या स्टार खेळाडूचे प्राधान्य, कारणही आलं समोर.मयंक यादवनेही दुसऱ्या टी२० सामन्यात ३ विकेट्स घेत छाप पाडली आहे. त्यामुळे त्यालाही आणखी संधी दिली जाऊ शकते. त्याच्यासह अर्शदीप सिंग आणि कुलदीप यादव हे अनुभवी खेळाडूही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कायम राहू शकतात.वेस्ट इंडिजविरुद्ध तिसऱ्या टी२० सामन्यासाठी भारताची संभावित प्लेइंग इलेव्हन (India's Predicted Playing XI)अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, मयंक यादव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.