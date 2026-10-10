IND vs WI सोशल वॉर! शे होपनं आधी बॅटने झोडलं अन् मग शुभमन गिलला 'त्या' पोस्टवरून डिवचलं

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात सध्या टी२० मालिका खेळली जात असून पहिल्या दोन्ही सामने रोमांचक झाले आहेत. दरम्यान, दुसऱ्या सामन्यात वेस्ट इंडिजने तब्बल अडीचशेचं लक्ष्य पार करत विक्रमी कामगिरी नोंदवली आहे आणि ५ सामन्यांच्या मालिकेतही १-१ अशी बरोबरी साधली आहे. याचदरम्यान आता वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शे होपने भारताचा वनडे कर्णधार शुभमन गिलच्या एका पोस्टवर प्रत्युत्तर दिलं आहे..IND vs WI 2nd T20I: ४१ चेंडूंत २०४ धावा! वेस्ट इंडिजने कहर केला ना भावा; एक, दोन, तीन नव्हे मोडले अनेक विक्रम, Shai Hopeचे पराक्रम....झालं असं की टी२० मालिकेपूर्वी वनडे मालिका भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात झाली होती. या वनडे मालिकेतील गुवाहाटीला झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात भारतीय संघाने ४०६ धावांचे मोठे लक्ष्य पार केले होते. या सामन्यात गिलने द्विशतक केले होते. त्या सामन्यानंतर गिलने इंस्टाग्रामवर पोस्ट केली होती, ज्याच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले होते, '४०६? कूल'..पण आता टी२० मालिकेतील रांचीला झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात वेस्ट इंडिजने भारताने ठेवलेलं २५० धावांचं लक्ष्य १८.३ षटकातच ४ विकेट्स गमावत २५२ धावा करत पूर्ण केले. त्यामुळे त्यांनी ६ विकेट्सने हा सामना जिंकला. आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधील हा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च धावांचा यशस्वी पाठलाग ठरला आहे. यापूर्वी २०२३ मध्ये सेंच्युरियनमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने वेस्ट इंडिजविरुद्ध २५९ धावांचे लक्ष्य पार केले होते.वेस्ट इंडिजच्या या ऐतिहासिक विजयात होपने नाबाद शतक करत मोलाचा वाटा उचलला. पण त्यानंतर त्याने केलेल्या पोस्टची सध्या चर्चा आहे. त्यानेही गिलच्या पोस्टच्या प्रत्युत्तरात पोस्ट केली आणि कॅप्शनमध्ये लिहिले, '२५०? कूल'..वेस्ट इंडिजचा ऐतिहासिक विजयदरम्यान रांचीच्या टी२० सामन्यात भारताने २० षटकात ५ बाद २४९ धावा केल्या होत्या. भारताकडून संजू सॅमसनने ४१ चेंडूत ८२ धावांची खेळी केली होती, तर ईशान किशनने २२ चेंडूत ४३ धावा, कर्णधार श्रेयस अय्यरने १८ चेंडूत ४० धावा आणि तिलक वर्माने १८ चेंडूत नाबाद ४४ धावा केल्या होत्या. वेस्ट इंडिजकडून रोस्टन चेसने ३ विकेट्स घेतल्या होत्या..IND vs NZ: भारतापेक्षा ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याला न्यूझीलंडच्या स्टार खेळाडूचे प्राधान्य, कारणही आलं समोर.त्यानंतर २५० धावांच्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग करताना वेस्ट इंडिजकडून शे होपने ४५ चेंडू १०२ धावांची नाबाद खेळी केली. या खेळीत त्याने ६ चौकार आणि ९ षटकार मारले. शेरफेन रुदरफोर्डने ३७ चेंडूत ७ चौकार आणि ७ षटकारांसह ८४ धावा केल्या. रोमारियो शेफर्डने १३ चेंडूत नाबाद ३४ धावा केल्या. भारताकडून मयंक यादवने ३ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.