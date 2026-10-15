SHREYAS IYER: वेस्ट इंडिजकडून पराभव होताच श्रेयस अय्यर नाराज; सामन्यानंतर सांगितलं नेमकं कुठे चुकलं, गोलंदाजांवरही केलं भाष्य

SHREYAS IYER: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात मायदेशात पाच सामन्यांची टी-२० मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेतील चौथ्या सामन्यात भारतीय संघाला २४ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे भारताकडे चौथा सामना जिंकून मालिका खिशात घालण्याची संधी होती, मात्र ही संधी गमावल्याने आता मालिकेचा निकाल पाचव्या आणि अंतिम सामन्यानंतर ठरणार आहे. त्यामुळे हा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा असणार आहे.चौथ्या टी-२० सामन्यात नेमकी कुठे चूक झाली, याबाबत भारतीय संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने सामना संपल्यानंतर भाष्य केलं. विशेषतः गोलंदाजी करताना केलेल्या नियोजनाची अंमलबजावणी करता आली नाही, असं त्याने सांगितलं..नेमकं काय म्हणाला श्रेयस अय्यर?सामना संपल्यानंतर श्रेयस अय्यरने सांगितलं की, गोलंदाजी करताना भारतीय संघाने जी योजना आखली होती, ती मैदानावर योग्य पद्धतीने राबवता आली नाही. गोलंदाजांनी काही ठिकाणी जास्त धावा दिल्या आणि त्यामुळे वेस्ट इंडिजने मोठी धावसंख्या उभारली. वेस्ट इंडिजने भारतासमोर २४८ धावांचं मोठं लक्ष्य ठेवलं होतं. हे लक्ष्य गाठणं सोपं नव्हतं. भारताला सुरुवातीपासूनच जवळपास १२ धावांच्या रनरेटने फलंदाजी करावी लागणार होती. वेस्ट इंडिजच्या गोलंदाजांनीही चांगली गोलंदाजी केली आणि त्याचं श्रेय त्यांना द्यावं लागेल, असं श्रेयसने सांगितलं.हैदराबादच्या खेळपट्टीवर चेंडू अपेक्षेपेक्षा जास्त उसळत होता. वेस्ट इंडिजच्या गोलंदाजांनी ही परिस्थिती लवकर ओळखली आणि त्याचा फायदा घेतला. त्यामुळे त्यांना सामना जिंकता आला, असंही श्रेयसने सांगितलं..IND vs WI: अर्शदीप सिंग ५ व्या T20I मधून बाहेर होणार? हैदराबादमध्ये शेवटच्या ओव्हरमध्ये असं नेमकं काय घडलं; सविस्तर जाणून घ्या.हैदराबादमध्ये झालेल्या चौथ्या टी-२० सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. फलंदाजीला आलेल्या वेस्ट इंडिजने सुरुवातीपासूनच आक्रमक फलंदाजी केली.कर्णधार शाय होपने नाबाद शतक ठोकत वेस्ट इंडिजच्या मोठ्या धावसंख्येचा पाया रचला. त्याने ५० चेंडूंमध्ये ९ षटकार आणि ४ चौकारांच्या मदतीने नाबाद १०२ धावा केल्या. शेरफेन रदरफोर्डने ४९ धावांचं योगदान दिलं, तर शिमरॉन हेटमायरने ३३ धावा केल्या. या फलंदाजांच्या जोरावर वेस्ट इंडिजने २४७ धावांची मोठी धावसंख्या उभारली..२४८ धावांचं लक्ष्य घेऊन मैदानात उतरलेल्या भारतीय संघाने सुरुवात चांगली केली. संजू सॅमसनने २३ चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावत भारताला वेगवान सुरुवात करून दिली. मात्र, संजू बाद झाल्यानंतर भारताच्या डावाला धक्के बसत गेले. ईशान किशनही लवकर बाद झाला. त्यानंतर तिलक वर्माने ४३ धावा, तर नितीश कुमार रेड्डीने ४१ धावांचं योगदान दिलं. मात्र, या दोघांव्यतिरिक्त इतर फलंदाजांना मोठी खेळी करता आली नाही.भारतीय संघ १९.३ षटकांत २२३ धावांवर सर्वबाद झाला आणि वेस्ट इंडिजने हा सामना २४ धावांनी जिंकला..वेस्ट इंडिजकडून कीमो पॉलने शानदार गोलंदाजी केली. त्याने चार षटकांत ४१ धावा देत चार विकेट्स घेतल्या. गुडाकेश मोतीने दोन विकेट्स घेतल्या. रोमारियो शेफर्ड आणि शमर जोसेफ यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेत भारताच्या फलंदाजीला रोखलं..Gautam Gambhir Reaction : 'गोलंदाजांचे करियर संकटात'! गौतम गंभीर खवळला; म्हणाला, हे असं क्रिकेट खेळायचं असेल....चौथ्या सामन्यातील पराभवामुळे भारताला आता मालिकेवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी पाचव्या सामन्याची वाट पाहावी लागणार आहे. पाच सामन्यांच्या मालिकेतील शेवटचा सामना बंगळुरूच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. पाचव्या सामन्यात जो संघ विजय मिळवेल, त्याच्या नावावर ही टी-२० मालिका होईल. त्यामुळे आता भारतीय संघासमोर शेवटचा सामना जिंकून मालिका आपल्या नावावर करण्याचं आव्हान असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.