IND vs WI 2nd ODI : जॉन कॅम्बेल पेटला, भारताविरुद्ध झळकावले वन डेतील वेगवान शतक; विंडीज फलंदाजांमध्ये अव्वल

India vs West Indies 2nd ODI Marathi Cricket News: मागील सामन्यातील शतकवीर ग्रीव्ह्सला दुखापतीमुळे आजच्या सामन्यात मुकावे लागले असले तरी दुसरा सलामीवीर जॉन कॅम्बेल याने सातत्य राखले. त्याने शतकी खेळी करून ख्रिस गेलपासून अनेकांचे विक्रम मोडले आणि भारतीय गोलंदाजांची झोप उडवली. तो भारताविरुद्ध सर्वात कमी चेंडूंत शतक झळकावणाऱ्या विंडीज फलंदाजांमध्ये अव्वल स्थानी विराजमान झाला. .भारतीय संघाने आकिब नबीला पदार्पणाची संधी देताना प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एका बदल केला. टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीला आलेल्या भारतीय संघाला पाचव्या षटकात प्रसिद्ध कृष्णाने पहिली विकेट मिळवून दिली. केसी कार्टी ९ धावांवर नमनी धीरच्या अफलातून झेलवर बाद झाला. पण, दुसऱ्या बाजूने जॉन कॅम्बेलने आपल्या दणकट बाजूचा दम दाखवला आणि ६.१ षटकांत संघाच्या पन्नास धावा पूर्ण केल्या. तिरुवनंतपूरम येथेही विंडीजने ६.१ षटकांत अर्धशतक पूर्ण केले होते. प्रसिद्ध कृष्णाच्या पुढील षटकात कॅम्बेलने २२ धावा कुटल्या..IND vs WI 2nd ODI : वादाला निमित्त! OUT or NOT OUT? नमन धीरचा अफलातून झेल, पण विंडीजला तो नाही पटला... Video पाहून ठरवा .वन डे सामन्यांमध्ये भारताविरुद्ध वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजाने एका षटकात केलेल्या संयुक्त सर्वाधिक धावा ठरल्या. २००२ मध्ये पोर्ट ऑफ स्पेन येथे टिनू योहाननच्या गोलंदाजीवर ख्रिस गेलने केलेल्या २४ धावा या दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. कॅम्बेलने २९ चेंडूंत त्याचे वैयक्तिक अर्धशतक पूर्ण केले आहे आणि हे भारताविरुद्ध विंडीज फलंदाजाचे वेगवान अर्धशतक ठरले. ख्रिसे गेलचा २००२ सालचा ३० ( अहमबाद) चेंडूंत फिफ्टीचा विक्रम मोडला गेला..कॅम्बेल थांबण्याचं नाव घेत नव्हता आणि त्याने पहिल्या १० षटकांत संघाला १ बाद ९६ धावांपर्यंत पोहोचवले. ही भारताविरुद्ध विंडीजची पहिल्या १० षटकांतील दुसरी सर्वाधिक धावसंख्या आहे. २०१९ मध्ये पोर्ट ऑफ स्पेनमध्ये विंडीजने बिनबाद ११४ धावा केल्या होत्या. आज २००२ सालचा बिनबाद ८६ धावांचा ( वडोदरा) विक्रम मोडला गेला. कॅम्बेलच्या यात ६९ धावांचे योगदान राहिले, जे तिसरे सर्वाधिक आहे. भारताविरुद्ध फक्त ऑस्ट्रेलियानेच भारतात पहिल्या दहा षटकांत बिनबाद ११२ अशा सर्वाधिक धावा कुटल्या आहेत..Babar Azam : बाबर आझम पुन्हा स्वस्तात बाद, बाऊंड्रीवरच चाहत्यांनी त्याला घेरले, सपोर्ट स्टाफ पळत आला अन्... Video Viral.कॅम्बेलने ६५ चेंडूंत ९ चौकार व ५ षटकारांसह शतक पूर्ण केले आणि विंडीज खेळाडूकडून झालेले हे पाचवे वेगवान शतक ठरले. कॅम्बेलचे हे दुसरे वन डे शतक ठरले. Fastest ODI 100 for WI (by balls) या विक्रमात ब्रायन लारा ( ४५ चेंडूं वि. बांगलादेश, १९९९), ख्रिस गेल ( ५५ चेंडूं वि. इंग्लंड, २०१९) हे अव्वल दोन स्थानावर आहेत.वेस्ट इंडीजसाठी सर्वात जलद वन डे शतक४५ - ब्रायन लारा वि. बांगलादेश (ढाका, १९९९)५५ - ख्रिस गेल वि. इंग्लंड (सेंट जॉर्ज्स, २०१९)६१ - एविन लुईस वि. श्रीलंका (पल्लेकेले, २०२४)६३ - निकोलस पूरन वि. नेदरलँड्स (हरारे, २०२३)६५ - जॉन कॅम्पबेल वि. भारत (गुवाहाटी, २०२६)६६ - शाई होप वि. न्यूझीलंड (नेपियर, २०२५) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.