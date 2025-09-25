Cricket

IND vs WI : भारताच्या कसोटी संघाचा उप कर्णधार बदलला! जसप्रीत बुमराहचा पत्ता कट, कोणाला मिळाली संधी? अजित आगरकर म्हणतो..

India Test squad for WI Test Series: भारताचा कसोटी संघ पुढील महिन्यात वेस्ट इंडिजविरुद्ध दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. घरच्या मैदानावर होणाऱ्या या मालिकेसाठी आज टीम इंडियाची घोषणा झाली.
RAVINDRA JADEJA NAMED VICE-CAPTAIN OF INDIA TEST TEAM, JASPRIT BUMRAH REPLACED

Swadesh Ghanekar
Updated on

India Squad for West Indies Test Series : भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात २ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या कसोटी मालिकेसाठी बीसीसीआयने १५ सदस्यीय संघ जाहीर केला. आशिया चषक स्पर्धेत खेळत असलेला शुभमन गिल २८ सप्टेंबरला फायनल खेळून विंडीजविरुद्धच्या कसोटीसाठी अहमदाबाद येथे दाखल होणार आहे. घरच्या मैदानावर कर्णधार म्हणून ही त्याची पहिलीच कसोटी मालिका असणार आहे. बीसीसीआयने जाहीर केलेल्या या संघात आशिया चषक खेळणाऱ्या जसप्रीत बुमराह याचाही समावेश आहे. पण, असे असले तरी कसोटी संघाचा उपकर्णधार तो नाहीए... बीसीसीआयने उप कर्णधारपदाची जबाबदारी नव्याच खेळाडूला दिली आहे आणि त्यामुळे चर्चा सुरू झाली आहे.

