IND vs WI : भारताच्या कसोटी संघाचा उप कर्णधार बदलला! जसप्रीत बुमराहचा पत्ता कट, कोणाला मिळाली संधी? अजित आगरकर म्हणतो..

India Squad for West Indies Test Series : भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात २ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या कसोटी मालिकेसाठी बीसीसीआयने १५ सदस्यीय संघ जाहीर केला. आशिया चषक स्पर्धेत खेळत असलेला शुभमन गिल २८ सप्टेंबरला फायनल खेळून विंडीजविरुद्धच्या कसोटीसाठी अहमदाबाद येथे दाखल होणार आहे. घरच्या मैदानावर कर्णधार म्हणून ही त्याची पहिलीच कसोटी मालिका असणार आहे. बीसीसीआयने जाहीर केलेल्या या संघात आशिया चषक खेळणाऱ्या जसप्रीत बुमराह याचाही समावेश आहे. पण, असे असले तरी कसोटी संघाचा उपकर्णधार तो नाहीए... बीसीसीआयने उप कर्णधारपदाची जबाबदारी नव्याच खेळाडूला दिली आहे आणि त्यामुळे चर्चा सुरू झाली आहे. .IND vs WI पहिली कसोटी - २ ते ६ ऑक्टोबर या कालावधीत अहमदाबाद येथे, तर दुसरी कसोटी - १० ते १४ ऑक्टोबर या कालावधीत नवी दिल्ली येथे खेळवली जाणार आहे. जसप्रीतचा या कसोटी मालिकेसाठी संघात समावेश करण्यात आला आहे. पण, तो उप कर्णधारपदी नाही आणि त्यामुळे त्याला पहिल्या कसोटीला विश्रांती दिली जाईल अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. इंग्लंड दौऱ्यावरही जसप्रीत पाचपैकी ३ कसोटी सामने खेळला होता. त्याच्यावरील कामाच्या ताणाचे नियोजन करण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला होता..Team India Squad vs WI : वेस्ट इंडिज मालिकेसाठी भारताचा संघ जाहीर; रिषभ पंत, करुण नायर OUT, नव्या दमाच्या खेळाडूंना संधी.इंग्लंड दौऱ्यावरील करुण नायर व रिषभ पंत हेही विंडीजविरुद्धच्या मालिकेत खेळणार नाही. खराब फॉर्मामुळे करूणने कसोटी संघातील संधी गमावली, तर रिषभ दुखापतीमुळे मुकला आहे. त्यामुळे देवदत्त पडिक्कलचे कसोटी संघात पुनरागमन झाले आहे, तर ध्रुव जुरेल हा पहिल्या पसंतीचा यष्टिरक्षक-फलंदाज संघात आहे. एन जगदीशन यालाही संधी मिळाली आहे. साई सुदर्शनने संघातील स्थान टिकवले आहे. .विंडीजविरुद्धच्या मालिकेसाठी रवींद्र जडेजाकडे उप कर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. 'रिषभ पंत अजूनही पुर्णपणे बरा झालेला नाही आणि पुढील मालिकेपूर्वी तो पूर्णपणे बरा होईल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळेच आम्ही रवींद्र जडेजाची उप कर्णधार म्हणून निवड केली आहे, असे अजित आगरकर म्हणाला. .रवींद्र जडेजाने ८५ कसोटी सामन्यांत ३७.७२ च्या सरासरीने ३८८६ धावा केल्या आहेत आणि त्यात ५ शतकं व २७ अर्धशतकांचा समावेश आहे. नाबाद १७५ ही त्याची सर्वोत्तम धावसंख्या आहे. शिवाय त्याच्या नावावर कसोटीत ३३० विकेट्स आहेत.