T20 WC, IND vs WI : संजू सॅमसनची ९७ धावांची मॅच विनिंग खेळी! भारत ऐतिहासिक विजयासह उपांत्य फेरीत; आता इंग्लंडला भिडणार

India vs England semifinal Wankhede Stadium Marathi Cricket Updates : भारताने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या महत्त्वाच्या सामन्यासाठी संजू सॅमसनला ( Sanju Samson) राखून ठेवले होते आणि त्याने विश्वास सार्थ ठरवला. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या करो वा मरो सामन्यात संजूच्या बॅटमधून निर्णायक धावा आल्या आणि भारताने विजयासह उपांत्य फेरीतील स्थान पक्के केले. संजूला आज कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि तिलक वर्मा यांची चांगली साथ मिळाली आणि भारताने वर्ल्ड कप स्पर्धेतील त्यांचा सर्वात मोठ्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग करून इतिहास रचला. उपांत्य फेरीत भारतासमोर आता इंग्लंडचे आव्हान असणार आहे. ५ मार्चला मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर हा सामना रंगणार आहे. .वेस्ट इंडिजचे फलंदाज कोणत्याची सामन्यात कलाटणी देऊ शकतात, हे पुन्हा एकदा दिसले. सावध सुरूवातीनंतर विंडीजला जसप्रीत बुमराहने एकाच षटकात दोन धक्के देत सामना फिरवला होता. पण, जेसन होल्डर व रोव्हमन पॉवेल जोडी उभी राहिली आणि संघाला ४ बाद १९५ धावांपर्यंत घेऊन गेली. तरीही २० धावा कमीच झाल्या, ही खंत विंडीजला नक्कीच वाटत असेल. कर्णधार शे होप ( ३२) व रोस्टन चेस ( ४०) यांनी संघाला सावध सुरूवात करून दिली. शिमरोन हेटमायरने १२ चेंडूंत २७ धावा करून धावगती वाढवली. पण, जसप्रीतने १२ व्या षटकात चेस व हेटमायर यांना बाद केले. पाठोपाठा हार्दिक पांड्याच्या गोलंदाजीवर शेरफाने रुथरफोर्ड ( १४) माघारी परतला..T20 WC, IND vs WI : शिमरोन हेटमायरच्या विकेटवरून 'राडा'! विडींजच्या खेळाडूंची तीव्र नाराजी, वातावरण तापले; जसप्रीतने दिले २ धक्के .भारताने सामन्यावर पकड घेतली असे वाटत असताना रोव्हमन पॉवेल व जेसन होल्डर ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. त्यांनी ३५ चेंडूंत ७६ धावांची भागीदारी केली. होल्डर २२ चेंडूंत ३७ धावांवर , तर पॉवेल १९ चेंडूंत ३४ धावांवर नाबाद राहिला. जसप्रीतने २ विकेट्स घेतल्या, परंतु ३६ धावाही दिल्या. अर्शदीप सिंग ( ०-४३), हार्दिक ( १-४०) व वरुण चक्रवर्थी ( १-४०) हे महागडे ठरले. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील हे भारतासमोरील सर्वात मोठे लक्ष्य आहे. इडन गार्डनवर १५८ धावा या भारताने यशस्वी पाठलाग केलेल्या धावा आहेत. २०२२ मध्ये विंडीजविरुद्ध त्यांनी हा विजय मिळवला होता..अभिषेक शर्माचा ( १०) अपयशाचा पाढा याही सामन्यात कायम राहिला आणि अकिल होसेनने तिसऱ्या षटकात त्याला माघारी पाठवले. त्यानंतर जेसन होल्डरने टीम इंडियाला तगडा झटका देताना इशान किशनला ( १०) झेलबाद केले. दोन्ही झेल हेटमायरने टिपले. भारताने ६ षटकांत २ बाद ५३ धावा केल्या. संजू सॅमसन व सूर्यकुमार यादव यांनी दहाच्या सरासरीने धावांची गती कायम राखली होती आणि २६ चेंडूंत अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण केली. संजूने २६ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. १०व्या षटकात गुदाकेश मोतीने त्याच्याच चेंडूवर सूर्याचा झेल टाकला. सूर्याला १७ धावांवर जीवदान मिळाले..पण, ११व्या षटकात सूर्याने ( १८) झेल दिला आणि यावेळी रुथरफोर्डने चूक केली नाही. संजू व सूर्याची ५८ ( ३५ ) धावांची भागीदारी संपुष्टात आली. तिलक वर्माने मागील सामन्यातील फॉर्म कायम राखताना १३व्या षटकात सलग तीन चौकार खेचले. संजू आणि तिलक यांनी सामना ३६ चेंडूंत ६० असा जवळ आणला. संजू व तिलक यांची २६ चेंडूंत ४२ धावांची भागीदारी जेसन होल्डरने तोडली. १५ चेंडूंत २७ धावा करणाऱ्या तिलकचा मिड ऑफला हेटमायरने अप्रतिम झेल टिपला. पण, संजू उभा राहिला..T20 WC, IND vs WI : विंडीजचे दोन्ही सलामीवीर एकाच दिशेने पळाले, पुढे काय घडले? बसणार नाही विश्वास, अर्शदीप सिंग स्टम्पकडे पळाला अन्... .जेसन होल्डरने १७व्या षटकात हार्दिक पांड्याचा सोपा झेल टाकला. १२ चेंडूंत १७ धावा, अशी ही मॅच संजू व हार्दिक यांनी जवळ आणली. पण, शेमार जोसेफने १९व्या षटकात हार्दिकला ( १७) होल्डरच्या हाती झेलबाद केले आणि संजूसोबत त्याची ३८ धावांची भागीदारी संपुष्टात आली. फॉर्मात असलेल्या शिवम दुबेने लो फुलटॉसवर चौकार खेचला. एक डॉट बॉल खेळून सुरेख चौकार खेचत दुबेने सामना ७ चेंडू ९ धावा असा आणखी जवळ आणला. ६ चेंडूंत ७ धावा भारताला हव्या होत्या. संजूने २०व्या षटकाचा पहिलाच चेंडू षटकार हाणला. सामना पूर्णपणे आता भारताच्या पारड्यात आला होता आणि याचे सर्व श्रेय संजूला दिले जायला हवे. संजूने ५० चेंडूंत १२ चौकार व ४ षटकारांसह ९७ धावांची नाबाद खेळी केली. आणि भारताला १९.२ षटकांत ५ विकेट्स राखून विजय मिळवून दिला.