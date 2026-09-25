IND vs WI : शुभमन गिलची विंडीज मालिकेतून माघार? मोहम्मद सिराजच्या वेगवान चेंडूवर दुखापत; BCCI च्या डॉक्टरांची पळापळ

Shubman Gill injury ahead of West Indies series: भारत-वेस्ट इंडिज वन डे मालिका सुरू होण्यास अवघे दोन दिवस शिल्लक असताना कर्णधार शुभमन गिलला दुखापत झाली. नेटमध्ये सराव करताना मोहम्मद सिराजने टाकलेला वेगवान चेंडू त्याच्या उजव्या कोपरावर आदळला. त्यानंतर गिल वेदनेने विव्हळला आणि कोपरा पकडून बसला. त्याने सराव सत्रातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे तो वन डे मालिकेतून बाहेर पडणार की काय, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे..भारत- वेस्ट इंडिज यांच्यात २७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या दरम्यान ३ वन डे व ५ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. शुभमच्या नेतृत्वात भारताचा वन डे संघ खेळणार आहे. भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात आधी वन डे मालिका होणार असून या मालिकेतील सामने २७, ३० सप्टेंबर आणि ३ ऑक्टोबर रोजी अनुक्रमे तिरुअनंतपुरम, गुवाहाटी आणि न्यू चंदिगढ येथे होतील..भारतीय खेळाडूंनी दोन दिवस नेटमध्ये कसून सराव केला. शुभमनने गुरुवारी नेटमध्ये जलदगती गोलंदाजांचा सामना केला, तर विराट कोहली व ऋतुराज गायकवाडने फिरकीपटूंच्या माऱ्यावर सराव केला. पण, शुक्रवारी शुभमनला नेटमध्ये सिराजने टाकलेल्या चेंडूवर दुखापत झाली. चेंडू त्याच्या उजव्या कोपरावर आदळला, त्यामुळे त्याला नेटमधून बाहेर पडावे लागले. प्राथमिक उपचार घेतले आणि काही वेळानंतर तो पुन्हा नेटमध्ये परतला. त्याच्या चेहऱ्यावरील हास्य पाहून भारतीय चाहत्यांना आनंद झाला..भारताचा वनडे संघ - शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जैस्वाल, नमन धीरवेस्ट इंडिजचा वनडे संघ: शाय होप (कर्णधार), ज्वेल अँड्र्यू, जॉन कॅम्पबेल, केसी कार्टी, रोस्टन चेस, मॅथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्हज, अमीर जांगू, अल्झारी जोसेफ, शामार जोसेफ, विटेल लॉज, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स.वन डे मालिका२७ सप्टेंबर - पहिला वनडे, तिरुअनंतपुरम (वेळ - दु. २.०० वा)३० सप्टेंबर - दुसरा वनडे, गुवाहाटी (वेळ - दु. २.०० वा)३ ऑक्टोबर - तिसरा वनडे, न्यू चंदिगढ (वेळ - दु. २.०० वा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.