IND vs WI : संजू सॅमसनला लास्ट चान्स? विंडीज मालिका ठरू शकते शेवटची... दोन खेळाडूंनी त्याला दिलंय टेंशन

India vs West Indies T20I Sanju Samson latest news: ५, ०, १, २७, १०, ५७, ५०, ९, ७, २, ११... ही संजू सॅमसनची मागील ११ ट्वेंटी-२० डावातील कामगिरी आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत नायक ठरलेल्या संजूला सातत्य राखण्यात अपयश आले आहे. वर्ल्ड कपनंतर खेळलेल्या ११ डावात त्याने केवळ दोन अर्धशतकं झळकावली आणि सहा सामन्यांत त्याला दुहेरी आकडाही गाठता आला नाही. त्याचे दोन्ही अर्धशतकं ही अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेत आली. या निराशाजनक कामगिरीमुळे संजूला टीकेचा सामना करावा लागतोय, त्यात दोन भारतीय खेळाडूंनी त्याचं टेंशन वाढवलं आहे. असाच फॉर्म राहिल्यास IND vs WI ही संजूची शेवटची ट्वेंटी-२० मालिका ठरू शकते..ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत संजूने डू ऑर डाय सामन्यात वेस्ट इंडिजविरुद्ध ९७ धावांची नाबाद खेळी केली होती, त्यानंतर इंग्लंडविरुद्ध उपांत्य सामन्यात ८९ व न्यूझीलंडविरुद्ध फायनलमध्ये ८९ धावा चोपून तो स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कार जिंकणारा ठरला होता. पण, हा भुतकाळ झाला आणि त्यानंतर संजूला साजेशी कामगिरी करता आलेली नाही. संजूची कामगिरी खराब होत चालली असताना इशान किशन व वैभव सूर्यवंशी, ही दोघं त्याचं टेंशन वाढवत आहेत. संजूसाठी ही मालिका निर्णायक आहे, अशी चर्चा रंगत असली तरी संघ व्यवस्थापन सध्यातरी तसा कोणताच विचार करत नाही..WTC Standing: काय दिवस आलेत... बांगलादेश फायनलच्या शर्यतीत टीम इंडियाच्या पुढे, शुभमन गिलचा संघ कसा पोहोचेल अंतिम सामन्यात?.सलामीच्या जागेसाठी अभिषेक शर्माचे स्थान पक्के असले तरी संजूची जागा घेण्यासाठी इशान, यशस्वी जैस्वाल व वैभव, हे शर्यतीत आहेत. भारताचा फलंदाज हनुमा विहारी ( Hanuma Vihari) याने याच मुद्यावर प्रकाश टाकला आहे. तो म्हणाला, संजूचा फॉर्म हा खूप मोठा प्रश्न आहे. आणखी किती अपयश त्याला वाचवू शकतात? मी संजूचा खूप मोठा चाहता आहे आणि मला त्याला खेळताना पाहायचे आहे, कारण तो ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू होता. त्याने आशियाई स्पर्धेत धावा केल्या नाही, त्यानंतर अफगाणिस्तानविरुद्ध चांगल्या धावा केल्या. पण, विंडीजविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात तो अपयशी ठरला..तो पुढे म्हणाला, वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी इशान किशनचे भारतीय संघात पुनरागमन झाले आणि त्यामुळे संजू थोडासा असुरक्षित झाला. जेव्हा स्पर्धा असते तेव्हा धावा करू शकत नाही, असे संजूने एका मुलाखतीत सांगितले होते. त्यामुळेच जेव्हा इशानचे पुनरागमन झाले, तेव्हा न्यूझीलंड मालिकेत संजूला चांगली कामगिरी करता आली नव्हती. आता वैभव सूर्यवंशीने संजूला टेंशन दिलं आहे. सूर्यवंशी पहिला सामना खेळला नसला तरी संजूला त्याचे दडपण जाणवते. त्याच्या जागेसाठी संघात स्पर्धा आहे आणि त्याचं संजूला दडपण जाणवतेय..प्रीती झिंटाच्या संघात खळबळ! IPL 2027 पूर्वी रिकी पाँटिंगच्या २ जवळच्या सहकाऱ्यांचे दणादण राजीनामे; पंजाब किंग्सची डोकेदुखी वाढली.संजूने हे दडपण हाताळायला शिकले पाहिजे, असे विहारी म्हणाला. कोणत्याही खेळात दडपण हा महत्त्वाची भूमिका बजावतो. बऱ्याच लोकांना ते समजत नाही. पण, जेव्हा तुम्ही भारतासाठी खेळता, तेव्हा तुम्हाला ते दडपण हाताळता आले पाहिजे. मग संघात स्पर्धा असो किंवा नसो... असे विहारीने स्पष्ट केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.