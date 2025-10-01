Cricket

IND vs WI, 1st Test: 'कर्णधार' गिलच्या भारतातील पहिल्याच कसोटीवर पावसाचे काळे ढग? जाणून घ्या हवामान अंदाज

IND vs WI 1st Test Weather Updates: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील कसोटी मालिकेचा पहिला सामना अहमदाबादमध्ये होणार आहे. या सामन्यावेळी अहदाबादमधील हवामान कसे असेल, पावसाची शक्यता आहे का, जाणून घ्या.
Summary

  • भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील पहिला कसोटी सामना अहमदाबादमध्ये खेळवला जाणार आहे.

  • शुभमन गिलच्या नेतृत्वात भारतीय संघाचा मायदेशातील हा पहिलाच कसोटी सामना आहे.

  • मात्र, पावसाचे सावट असल्याने खेळावर परिणाम होऊ शकतो.

