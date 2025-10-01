IND vs WI, 1st Test: 'कर्णधार' गिलच्या भारतातील पहिल्याच कसोटीवर पावसाचे काळे ढग? जाणून घ्या हवामान अंदाज

भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील पहिला कसोटी सामना अहमदाबादमध्ये खेळवला जाणार आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वात भारतीय संघाचा मायदेशातील हा पहिलाच कसोटी सामना आहे. मात्र, पावसाचे सावट असल्याने खेळावर परिणाम होऊ शकतो. .भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात गुरुवारपासून कसोटी मालिकेला सुरुवात होणार आहे. ही दोन सामन्यांची मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेचाही भाग आहे. त्यामुळे पहिल्या दोन क्रमांकामध्ये स्थान भक्कम करण्याच्या दृष्टीने भारतासाठी महत्त्वाची आहे. याशिवाय वेस्ट इंडिज संघालाही गुणतालिकेत वरती येण्याची संधी या मालिकेतून मिळेल, पण त्यासाठी त्यांना शुभमन गिलच्या नेतृत्त्वाची बलाढ्य भारतीय संघाचे आव्हान आहे..IND vs WI Test Series: दोन कसोटींच्या मालिकेनंतर पुढची १०० वर्ष भारत-वेस्ट इंडिज मालिका होऊ शकणार नाही; जाणून घ्या कारण .या सामन्यातील पहिला सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी ९.३० वाजता या सामन्याला सुरुवात होणार असून सकाळी ९ वाजता नाणेफेक होईल. हा सामना शुभमन गिलसाठी कसोटी कर्णधार म्हणून मायदेशातील पहिला सामना आहे. त्याच्या नेतृत्वात दोन महिन्यांपूर्वीच भारतीय संघाने इंग्लंड दौऱ्यात २-२ अशी कसोटी मालिका बरोबरीत सोडवलेली आहे. आता मायदेशातही तो कसोटीत नेतृत्व करण्यास सज्ज आहे. विशेष म्हणजे नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर त्याच्यासाठी लकीही ठरले आहे. आयपीएलमध्ये तो कर्णधार असलेल्या गुजरात टायटन्स संघाचे हे घरचे मैदान आहे, याशिवाय त्याच्या अनेक अविस्मरणीय खेळी या मैदानात आल्या आल्या आहेत. त्यामुळे गिलकडे सर्वांचेच लक्ष असेल..तसेच गिलसह जसप्रीत बुमराह आणि कुलदीप यादव हे दोघेही आशिया कप २०२५ संपल्यानंतर लगेचच दोन दिवसाच कसोटी मालिकेसाठी सज्ज झाले आहेत. त्यामुळे प्लेइंग इलेव्हन कशी असेल, हेही पाहावे लागेल.वेस्ट इंडिजला या मालिकेपूर्वी दोन धक्के बसले आहेत. त्यांचे खेळाडू अल्झारी जोसेफ आणि शामर जोसेफ दुखापतीमुळे बाहेर झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या जागेवर जेडिया ब्लेड्स आणि जोहान लिन या खेळाडूंना संधी देण्यात आली आहे..कसे असे हवामान?सध्या भारतात पाऊस अनेक ठिकाणी हजेरी लावत आहे. त्यामुळे या पहिल्या कसोटी सामन्यावरही पावसाचे सावट आहे. पहिल्याच दिवशी २५ ते ३० डिग्री सेल्सियसपर्यंत तापमान राहिल, याशिवाय दुपारनंतर पावसाची दाट शक्यता आहे. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवशी हवामान बऱ्यापैकी ढगाळ असेल, पण पावसाची शक्यता कमी आहे. मात्र चौथ्या आणि पाचव्या दिवशी विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता आहे. त्यामुळे आता पावसाचा अडथळा सहन करत हा सामना खेळाडूंना खेळावा लागणार आहे. एकूणच हवामाना अंदाज पाहिला, जर बराच काळ पावसामुळे वाया जाण्याची दाट शक्यता आहे..IND vs WI 1st Test: खेळपट्टी अन् वातावरण पाहता... ! शुभमन गिलने Playing XI बाबत दिले संकेत, पहिल्या कसोटीसाठी कसा असेल संघ? .दोन्ही संघ -भारताचा संघ - शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल, देवतद्द पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, साई सुदर्शन, रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा , जसप्रीत बुमराहवेस्ट इंडिजचा संघ - रोस्टन चेस (कर्णधार), जोमेल वॉरिकन, केव्हलॉन अँडरसन, अॅलिक अथानाझे, जॉन कॅम्पबेल, टॅगेनरीन चंदरपॉल, जस्टिन ग्रीव्हज, शाय होप, टेविन इमलाच, जेडिया ब्लेड्स, जोहान लिन, ब्रँडन किंग, अँडरसन फिलिप, खॅरी पियरे आणि जेडेन सील्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.