Sanju Samson Reaction : देवाची कृपा! संजू सॅमसन भावनिक झाला; सेलिब्रेशन, देवाचे आभार अन् म्हणाला, विराट, रोहित यांनी...

PoTM Sanju Samson Calls It ‘One of the Greatest Days of My Life’ : भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सुपर ८च्या सामन्यात वेस्ट इंडिजवर रोमहर्षक विजय मिळवला. संजू सॅमसनने ५० चेंडूंत १२ चौकार व ४ षटकार लगावत ९७ धावांच्या नाबाद खेळीसह वेस्ट इंडिजने ठेवलेले १९६ धावांचे लक्ष्य ४ चेंडू व ५ विकेट्स राखून पार करून दिले. भारताने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत केलेला हा सर्वाधिक धावांच्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग ठरला आहे. यापूर्वी भारताने २०१४ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध धावांचा यशस्वी पाठलाग केला होता. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत लक्ष्याचा पाठलाग करताना संजूने सर्वोत्तम भारतीय खेळाडूच्या वैयक्तिक खेळीचा विक्रम मोडला. वर्ल्ड कप स्पर्धेतील भारतीयाची ही दुसरी सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी ठरली. या विक्रमात सुरेश रैना ( १०१ धावा वि. द. आप्रिका, २०१०) अव्वल आहे..ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी करणाऱ्या भारतीय खेळाडूंमध्ये संजूने दुसरे स्थान पटकावताना रोहित शरमा ( ९२ वि. ऑस्ट्रेलिया, २०२४) आणि विराट कोहली ( नाबाद ८९ वि. वेस्ट इंडिज, २०१६) यांना मागे टाकले. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धा इतिहासातील ही तिसरी सर्वोत्तम लक्ष्याचा पाठलाग करणारी यशस्वी खेळी ठरली. २०२४ मध्ये अमेरिकेने कॅनडाविरुद्ध १९५ धावांचा यशस्वी पाठलाग केला होता, तो भारताने आज मोडला. भारतीय संघने सहावेळा वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश करून पाकिस्तान व इंग्लंड यांच्याशी बरोबरी केली आहे..संजूला मॅन ऑफ दी मॅच पुरस्काराने गौरविण्यात आले. तो म्हणाला, माझ्यासाठी हे खरंतर संपूर्ण जग आहे. ज्या दिवसापासून मी क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली, देशासाठी खेळण्याचे स्वप्न पहायला सुरुवात केली, त्या दिवसापासून ते आतापर्यंतचा हाच तो जिवस ज्याची मी वाट पाहत होतो. मी खूप आभारी आहे. मी नेहमीच खूप चढ-उतारांसह एक अतिशय खास प्रवास केला आहे, परंतु मी स्वतःवर शंका घेत राहिलो, विचार करत राहिलो, मला हे जमेल का? पण आज मला खरोखर आशीर्वाद दिल्याबद्दल मी परमेश्वराचे आभार मानतो. मी त्याच्यावरील विश्वास अजिबात कमी होऊ दिला नाही.म्हणून मी खूप आनंदी आहे..तो पुढे म्हणाला, मी खूप काळापासून या स्वरूपात खेळत आहे. मला वाटते की सुमारे १० ते १२ वर्षे आयपीएल खेळत आहे आणि गेल्या १० वर्षांपासून देशासाठी खेळत आहे. मला खेळण्याची फार संधी मिळाली नसली तरी, डगआउटमधून सामने पाहत आहे. विराट कोहली, रोहित शर्मा सारख्या महान खेळाडूंकडून शिकत आहे. ते काय करत होते ते पाहणे, शिकणे आणि पाहणे खूप महत्वाचे आहे. यामुळे मला खरोखर मदत झाली, माझ्या अनुभवाने मी फक्त ५०, ६० सामने खेळलो आहे, पण मी सुमारे १०० सामने पाहिले आहेत आणि त्यात महान लोकांनी सामने कसे पूर्ण केले आहेत आणि ते खेळानुसार त्यांचा खेळ कसा बदलतात, हे मी त्यातून शिकलो. .हा माझ्या आयुष्यातील सर्वोत्तम दिवसांपैकी एक आहे, असेही संजू म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.