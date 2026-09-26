Cricket

IND vs WI: विराट कोहली अन् शुभमन गिल यांच्यात 'कड्याकाचं' भांडण? स्टार फलंदाज कर्णधाराला बोट दाखवत बडबडला Video Viral

Virat Kohli Shubman Gill heated moment practice session: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेपूर्वी टीम इंडियाच्या सराव सत्रातील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.
IND vs WI

VIRAT KOHLI-SHUBMAN GILL HEATED MOMENT DURING PRACTICE

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Virat Kohli and Shubman Gill viral video: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातल्या वन डे मालिकेतील पहिला सामना रविवारी होणार आहे. या सामन्याच्या तयारीसाठी भारतीय संघ तिरुअनंतपूरम येथे कसून सराव करताना दिसतोय... विराट कोहली व रोहित शर्मा, हे दोन सुपरस्टार टीम इंडियाच्या ताफ्यात परतल्यानं युवा खेळाडूंचा जोश वाढलेला दिसतोय. पण, याच सराव सामन्यात विराट व कर्णधार शुभमन गिल यांच्यात वाद रंगल्याचा दावा करणारा Video Viral केला गेला आहे. सराव सत्र सुरू असताना विराट बोट दाखवून शुभमनच्या दिशेने चालताना आणि काहीतरी बोलताना दिसतोय...

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