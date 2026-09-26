IND vs WI: विराट कोहली अन् शुभमन गिल यांच्यात 'कड्याकाचं' भांडण? स्टार फलंदाज कर्णधाराला बोट दाखवत बडबडला Video Viral

Virat Kohli and Shubman Gill viral video: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातल्या वन डे मालिकेतील पहिला सामना रविवारी होणार आहे. या सामन्याच्या तयारीसाठी भारतीय संघ तिरुअनंतपूरम येथे कसून सराव करताना दिसतोय... विराट कोहली व रोहित शर्मा, हे दोन सुपरस्टार टीम इंडियाच्या ताफ्यात परतल्यानं युवा खेळाडूंचा जोश वाढलेला दिसतोय. पण, याच सराव सामन्यात विराट व कर्णधार शुभमन गिल यांच्यात वाद रंगल्याचा दावा करणारा Video Viral केला गेला आहे. सराव सत्र सुरू असताना विराट बोट दाखवून शुभमनच्या दिशेने चालताना आणि काहीतरी बोलताना दिसतोय....वेस्ट इंडिजचा संघ तीन वन डे व ५ ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारत दौऱ्यावर आला आहे. २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीच्या दृष्टीने वन डे मालिकेला महत्त्व आहे आणि यात विराट व रोहित हे दिग्गज पुन्हा एकदा निळ्या जर्सीत खेळताना दिसणार आहेत. त्यामुळे यांच्या कामगिरीकडे सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत. या दोघांनी दोन-तीन दिवस नेट्समध्ये फलंदाजीचा चांगला सराव केला. रोहित जलदगती गोलंदाजांचा सामना करताना दिसला, तर विराटने फिरकीवर सराव केला..IND vs WI : शुभमन गिलची विंडीज मालिकेतून माघार? मोहम्मद सिराजच्या वेगवान चेंडूवर दुखापत; BCCI च्या डॉक्टरांची पळापळ.पण, काल या सराव सत्रातील एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला. यामध्ये विराट व शुभमन यांच्यात वाद झाल्याची चर्चा रंगवली गेली आहे. पण, सराव सत्रात खेळाडूंचे दोन संघांत विभाजन करून सराव केला जातो आणि विराट व शुभमन विरोधी संघात असल्याने हा मजेशीर संवाद झाला. त्याला नेटकऱ्यांनी भांडणाचे स्वरूप दिले आणि मसालेदार चर्चा सुरू केली..भारताचा वनडे संघ - शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जैस्वाल, नमन धीरवेस्ट इंडिजचा वनडे संघ: शाय होप (कर्णधार), ज्वेल अँड्र्यू, जॉन कॅम्पबेल, केसी कार्टी, रोस्टन चेस, मॅथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्हज, अमीर जांगू, अल्झारी जोसेफ, शामार जोसेफ, विटेल लॉज, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स.वन डे मालिका२७ सप्टेंबर - पहिला वनडे, तिरुअनंतपुरम (वेळ - दु. २.०० वा)३० सप्टेंबर - दुसरा वनडे, गुवाहाटी (वेळ - दु. २.०० वा)३ ऑक्टोबर - तिसरा वनडे, न्यू चंदिगढ (वेळ - दु. २.०० वा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.