IND vs ZIM 1st T20I: वैभव सूर्यवंशीचा धडाका पाहायला व्हा सज्ज....टीम इंडियाने टॉस जिंकला, Playing XI मध्ये एकाचे पदार्पण, कोण आहे Ashok Sharma?

India vs Zimbabwe 1st T20I Marathi Score Update : आयर्लंड आणि इंग्लंड यांच्याकडून ट्वेंटी-२० मालिकेत झालेल्या पराभवातून सावरण्याची टीम इंडियाला संधी आहे. भारत-झिम्बाब्वे ट्वेंटी-२० मालिकेला आजपासून सुरूवात झाली आहे. झिम्बाब्वेला नुकत्याच झालेल्या ट्वेंटी-२० मालिकेत बांगलादेशकडून निसटता पराभव पत्करावा लागला होता. त्यांनी वन डे व कसोटीत मात्र बांगलादेशला पाणी पाजले होते. त्यामुळे ते टीम इंडियाला टक्कर देण्यासाठी सज्ज आहेत..सूर्यकुमार यादवच्या जागी भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाचे नेतृत्व श्रेयस अय्यरकडे सोपवण्यात आले. पण, कर्णधार म्हणून अय्यरला आयर्लंड आणि इंग्लंड विरुद्धच्या मालिकेत हार पत्करावी लागली. तो त्याच्या पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्याच्या आणि मालिकेच्या विजयाच्या शोधात आहे. या सामन्यापूर्वी झिम्बाब्वेला धक्का बसला आहे. फलंदाज मिल्टन शुम्बा उजव्या हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे मालिकेतून बाहेर झाला आहे. त्याच्या जागी इनोसेंट कायाला संघात स्थान देण्यात आले आहे. श्रेयस अय्यरने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. भारतीय संघात अशोक शर्माचे आज पदार्पण झाले. .WTC Final 2027 Venue: जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेची फायनल कुठे होणार? भारतीय संघ पात्र ठरू शकणार का? ICC ची घोषणा....श्रेयस अय्यर म्हणाला, "मी इथे पहिल्यांदाच आलो आहे, त्यामुळे खेळपट्टी कशी असेल हे मला माहीत नाही. पण सराव खेळपट्ट्या आणि मैदानावरील सराव खेळपट्ट्या पाहता, तिथे बऱ्यापैकी उसळी मिळत होती. आम्ही तीन वेगवान गोलंदाज आणि एक फिरकी गोलंदाज घेऊन मैदानात उतरणार आहोत." .India Playing XI : वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, रवी बिश्नोई, प्रिन्स यादव, अशोक शर्मा, मयांक यादव.Zimbabwe Playing XI: ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमनी, बेन कुरन, डिओन मायर्स, सिकंदर रझा , रायन बर्ल, वेस्ली माधेवरे, ब्रॅड इव्हान्स, न्यूमन न्याम्हुरी, रिचर्ड नगारावा, ब्लेसिंग मुझाराबानी.Who is Ashok Sharma Team India debutant? अशोक शर्मा हा २४ वर्षांचा भारतीय वेगवान गोलंदाज आहे. २०२६ च्या आयपीएल हंगामात त्याने गुजरात टायटन्स कडून खेळताना १५४.२ किमी प्रतितास या वेगाने चेंडू फेकला होता, जो त्या हंगामातील सर्वात वेगवान चेंडू ठरला. जयपूरजवळील रामपुरा येथील एका शेतकरी कुटुंबात त्याचा जन्म झाला. त्याला क्रिकेट खेळता यावे म्हणून त्याच्या मोठ्या भावाने स्वतःचे क्रिकेट खेळण्याचे स्वप्न सोडले. २०२५-२६ च्या 'सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी'मध्ये त्याने राजस्थानकडून खेळताना १० सामन्यांत २२ बळी घेतले आणि तो सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज ठरला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.