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IND vs ZIM 1st T20I: वैभव सूर्यवंशीचा आणखी एक विश्वविक्रम, १९८९ पासून सचिन तेंडुलकरच्या नावावर होता हा विक्रम...

Vaibhav Sooryavanshi breaks Sachin Tendulkar record : भारताचा १५ वर्षीय युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी याने झिम्बाब्वेविरुद्धच्या पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात आणखी एक ऐतिहासिक विश्वविक्रम आपल्या नावावर केला.
Vaibhav Sooryavanshi created another world record

Vaibhav Sooryavanshi created another world record

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Vaibhav Sooryavanshi youngest 50 in men's international cricket: वैभव सूर्यवंशीने १२८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना त्याने अवघ्या १८ चेंडूंमध्ये ४ चौकार आणि ४ षटकारांच्या मदतीने अर्धशतक झळकावले. हे त्याचे पहिले आंतरराष्ट्रीय अर्धशतक ठरले आणि त्याचबरोबर त्याने सचिन तेंडुलकरच्या नावावर ३७ वर्षांपासून असलेला विक्रम मोडला.

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