IND vs ZIM 1st T20I: वैभव सूर्यवंशीचा आणखी एक विश्वविक्रम, १९८९ पासून सचिन तेंडुलकरच्या नावावर होता हा विक्रम...

Vaibhav Sooryavanshi youngest 50 in men's international cricket: वैभव सूर्यवंशीने १२८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना त्याने अवघ्या १८ चेंडूंमध्ये ४ चौकार आणि ४ षटकारांच्या मदतीने अर्धशतक झळकावले. हे त्याचे पहिले आंतरराष्ट्रीय अर्धशतक ठरले आणि त्याचबरोबर त्याने सचिन तेंडुलकरच्या नावावर ३७ वर्षांपासून असलेला विक्रम मोडला..१२८ धावांच्या माफक लक्ष्याचा पाठलाग करताना अभिषेक शर्माला ( १) ब्लेसिंग मुझारबानीने शॉर्ट पिच चेंडूवर झेल देण्यास भाग पाडले. पण, १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने चांगला चोप दिला. त्याने १८ चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारांसह अर्धशतक पूर्ण केले. हे त्याचे पहिले आंतरराष्ट्रीय अर्धशतक ठरले आणि ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये अर्धशतक झळकावणारा युवा फलंदाज ठरला. त्याने १५ वर्ष व ११८ दिवसांचा असताना हे आंतरराष्ट्रीय अर्धशतक झळकावले आणि जिब्राल्टरच्या लुईस ब्रूस ( १६ वर्ष व ५६ दिवस वि, माल्टा, २०२१) याचा विक्रम मोडला..IND vs ZIM 1st T20I: वैभव सूर्यवंशीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! झिम्बाब्वेत सूर गवसला... ४ चौकार, ४ षटकारांसह अर्धशतक ठोकून गाजवले मैदान.Fastest T20I FIFTY by Indian:12- युवराज सिंग वि. इंग्लंड, 200714- अभिषेक शर्मा वि. न्यूझीलंड, 202615- शिवम दुबे वि. न्यूझीलंड, 202616 - हार्दिक पंड्या वि. दक्षिण आफ्रिका, 202517 - अभिषेक शर्मा वि. इंग्लंड, 202518- वैभव सूर्यवंशी वि. झिम्बाब्वे (आज)18- लोकेश राहुल वि. स्कॉटलंड, 202118 - सूर्यकुमार यादव वि. दक्षिण आफ्रिका, 202218- अभिषेक शर्मा वि. न्यूझीलंड, 202619 - गौतम गंभीर वि. श्रीलंका, 200919 - रोहित शर्मा वि. ऑस्ट्रेलिया, 2024 .IND vs ZIM 1st T20I: श्रेयस अय्यरने इतिहास रचला! जगात असा पराक्रम करणारा पहिलाच कर्णधार ठरला, ८८ वर्षांपूर्वीच्या विक्रमाशीही बरोबरी.Youngest at the time of maiden fifty in international cricket (FM teams)१५ वर्षे ११८ दिवस - वैभव सूर्यवंशी (भारत) वि. झिम्बाब्वे, हरारे, २०२६ (T20I)१६ वर्षे २१३ दिवस - सचिन तेंडुलकर (भारत) वि. पाकिस्तान, फैसलाबाद, १९८९ (कसोटी)१६ वर्षे २१४ दिवस - शाहिद आफ्रिदी (पाकिस्तान) वि. श्रीलंका, नैरोबी, १९९६ (वन डे)१७ वर्षे ३९ दिवस - मुश्ताक मोहम्मद (पाकिस्तान) वि. भारत, कोलकाता, १९६० (कसोटी)१७ वर्षे ६३ दिवस - मोहम्मद अश्रफुल वि. श्रीलंका, कोलंबो (SSC), २००१ (कसोटी).पुरुषांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ५० किंवा त्याहून अधिक धावांची खेळी करणारा वैभव सूर्यवंशी हा सर्वात तरुण खेळाडू आहे. वयाच्या १६ व्या वर्षापूर्वी अशी कामगिरी करणारा दुसरा खेळाडू नेपाळचा कुशल मल्ला हा आहे; त्याने २०२० मध्ये कीर्तिपूर येथे अमेरिकेविरुद्धच्या वन डे सामन्यात वयाच्या १५ वर्षे ३४० व्या दिवशी ही कामगिरी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.