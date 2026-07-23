IND vs ZIM 1st T20I: वैभव सूर्यवंशी बरसला अन् श्रेयस अय्यरचा कर्णधार म्हणून पहिला विजय; भारताची झिम्बाब्वेवर मात, मालिकेत आघाडी

India vs Zimbabwe 1st T20I Marathi Score Update : वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Sooryavanshi) हरारेचे मैदान पुन्हा एकदा गाजवले... चार महिन्यांपूर्वी १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप फायनलमध्ये १७५ धावांची वादळी खेळी करणाऱ्या वैभवने झिम्बब्वेविरुद्ध आज विश्वविक्रमी अर्धशतक झळकावले. त्याच्या या खेळीच्या जोरावर भारतीय संघाने मालिकेतील पहिला सामना सहज जिंकला. सलग सहा पराभवानंतर भारतीय संघाने ट्वेंटी-२०त पहिल्या विजयाची नोंद केली. श्रेयस अय्यरचा कर्णधार म्हणून हा पहिलाच ट्वेंटी-२० विजय ठरला. .१२८ धावांच्या माफक धावांचा पाठलाग करताना अभिषेक शर्माला ( १) ब्लेसिंग मुझारबानीने शॉर्ट पिच चेंडूवर झेल देण्यास भाग पाडले. पण, १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने चांगला चोप दिला. त्याने १८ चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारांसह अर्धशतक पूर्ण केले. हे त्याचे पहिले आंतरराष्ट्रीय अर्धशतक ठरले आणि ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये अर्धशतक झळकावणारा युवा फलंदाज ठरला. त्याने भारताकडून ट्वेंटी-२०त वेगवान अर्धशतक ठोकणाऱ्या फलंदाजांमध्ये लोकेश राहुल, सूर्यकुमार यादव व अभिषेक शर्मा यांच्याशी बरोबरी केली. तर गौतम गंभीर व रोहित शर्मा ( प्रत्येकी १९ चेंडू) यांचा विक्रम मोडला. .IND vs ZIM 1st T20I: वैभव सूर्यवंशीचा आणखी एक विश्वविक्रम, १९८९ पासून सचिन तेंडुलकरच्या नावावर होता हा विक्रम....आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अर्धशतक झळकावणारा तो युवा फलंदाज ठरला.१५ वर्षे ११८ दिवसांच्या वैभवने महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरचा ( १६ वर्षे २१३ दिवस वि. पाकिस्तान, फैसलाबाद, १९८९ (कसोटी)) विक्रम मोडला. पुरुषांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ५० किंवा त्याहून अधिक धावांची खेळी करणारा वैभव सूर्यवंशी हा सर्वात तरुण खेळाडू आहे. वैभवच्या विकेटनंतर इशान किशनने २४ चेंडूंत ३५ धावांची खेळी केली. श्रेयसनेही नाबाद २८ धावा करून भारताचा ७ विकेट्स व ४० चेंडू राखून विजय पक्का केला. भारताने १३.२ षटकांत ३ बाद १२६ धावा केल्या..IND vs ZIM 1st T20I: वैभव सूर्यवंशीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! झिम्बाब्वेत सूर गवसला... ४ चौकार, ४ षटकारांसह अर्धशतक ठोकून गाजवले मैदान.तत्पूर्वी, झिम्बाब्वेने ७ बाद १२५ धावा केल्या. मयांक यादव ( २-१८), प्रिन्स यादव ( २-१९) यांच्या धक्क्यानंतर झिम्बाब्वेने डावात पुनरागमन केले. रायन बर्ल ( २६), वेस्ली माधेव्हेरे ( ३९) आणि तडिवानाशे मरुमानी ( नाबाद २७) यांनी चांगला खेळ केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.