IND vs ZIM 1st T20I: वैभव सूर्यवंशीचा विश्वविक्रम, पण नाही मिळाला 'मॅन ऑफ दी मॅच' पुरस्कार; श्रेयस अय्यर काय म्हणाला वाचा...

India vs Zimbabwe 1st T20I Marathi Score Update : भारतीय संघाने अखेर ट्वेंटी-२० सामन्यात विजय मिळवला... मयांक यादव, प्रिन्स यादव यांच्यासह भारतीय गोलंदाजांनी टिच्चून मारा केला.. त्यानंतर १२८ धावांच्या माफक लक्ष्याचा पाठलाग करताना वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Sooryavanshi) वादळी खेळी केली. त्याने अर्धशतकासह अनेक विक्रम व विश्वविक्रम नावावर नोंदवले. सहा पराभवानंतर पहिल्या विजयाची चव चाखणाऱ्या कर्णधार श्रेयस अय्यरने ( Shreyas Iyer) वैभवचे कौतुक केले. असे असूनही मॅन ऑफ दी मॅच पुरस्कार वैभवला मिळाला नाही... .खराब सुरुवातीनंतर झिम्बाब्वेचा डाव रायन बर्ल ( २६), वेस्ली माधेव्हेरे ( ३९) व तादीवानाशे मरुमणी ( २७) यांनी सावरला व संघाला ७ बाद १२५ धावांपर्यंत पोहोचवले. मयांक यादवने ( २-१८) सुरुवातीलाच धक्के दिले आणि त्याला प्रिन्स ( २-१९), शिवम दुबे ( १-३२) व रवी बिश्नोई ( १-२४) यांची साथ मिळाली. लक्ष्याचा पाठलाग करताना वैभवने १९ चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारांसह ५० धावा केल्या, तर इशान किशन ( ३५) व कर्णधार अय्यर ( नाबाद २८) यांनीही योगदान दिले. भारताने १३.२ षटकांत ३ बाद १२६ धावा करून विजय पक्का केला. .मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतल्यानंतर श्रेयस अय्यर म्हणाला,"माझा पहिला विजय मिळाल्यामुळे मी अत्यंत आनंदी आहे. चेंडू उसळी घेईल अशी मला अपेक्षा होती आणि तशी चांगली उसळीही मिळाली. मयांकने आम्हाला उत्कृष्ट सुरुवात करून दिली; त्याने फलंदाजांना हात मोकळे करून दिले नाहीत. झिम्बाब्वेच्या खेळाडूंनी खेळपट्टीचा अंदाज घेऊन भागीदारी रचण्यास सुरुवात केली आणि त्याच वेळी मला गोलंदाजांमध्ये बदल करायचे होते. वैभवने येऊन फलंदाजीमध्ये आम्हाला शानदार सुरुवात करून दिली.तो निर्भय आहे; ज्या पद्धतीने तो आपली खेळी साकारतो, ते खरोखरच अद्भुत आहे. मैदानात उतरताना त्याच्याकडे प्रचंड आत्मविश्वास असतो.".प्लेअर ऑफ दी मॅच पुरस्कार कोणाला?वैभव सूर्यवंशीने १९ चेंडूंत ५० धावांची खेळी केल्यानंतर त्याला पुरस्कार मिळेल असे अपेक्षित होते. पण, दोन वर्षानंतर भारतीय संघात पुनरागमन करणाऱ्या मयांक यादवने दोन विकेट्स घेऊन झिम्बाब्वेला सुरुवातीला धक्के दिले. त्याच्या या कामगिरीमुळे त्याला मालिकावीर पुरस्कार दिला गेला..मयांक म्हणाला,"देशाच्या विजयात योगदान देता आल्याचा खूप आनंद होतो. विशेषतः खूप मोठ्या कालावधीनंतर पुनरागमन करताना खूप छान वाटत आहे. हा माझ्यासाठी एक खूप खास क्षण आहे. या खेळपट्टीवर गोलंदाजी करताना मला खूप मजा येत होती. मी झिम्बाब्वेमध्ये पहिल्यांदाच खेळत आहे. मला खेळपट्टीकडून चांगली मदत मिळत होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.