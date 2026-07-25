IND vs ZIM, 2nd T20I: ईशान किशनचं शतक हुकलं, पण तिलक वर्मासह ठोकली खणखणीत फिफ्टी; भारताच्या २०० धावा पार

India vs Zimbabwe 2nd T20I: झिम्बाब्वे विरुद्ध भारत संघात हरारेमध्ये शनिवारी (२५ जुलै) दुसरा टी२० सामना होत आहे. या सामन्यात ईशान किशनने (Ishan Kishan) अफलातून फटकेबाजी केली. त्याला तिलक वर्माचीही (Tilak Varma) चांगली साथ मिळाली. त्यामुळे भारताने २०० धावांचा टप्पा पार करताना झिम्बाब्वेसमोर २२० धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. .IND vs ZIM: विदर्भाच्या खेळाडूचे भारतासाठी पदार्पण! दुसऱ्या T20I साठी संधी, पाहा Playing XI.या सामन्यात झिम्बाब्वेने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्याने भारतीय संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला. भारताकडून १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीसह अभिषेक शर्माने डावाची सुरुवात केली. पहिल्या षटकात दोन चौकारांसह अभिषेकने चांगली सुरुवात केली होती. पण दुसऱ्या षटकात ब्लेसिंग मुझराबनीने रायन बर्लच्या हातून अभिषेकला बाद केले. अभिषेकने ८ चेंडूत ८ धावा केल्या. तरी वैभव आक्रमक खेळत होता. त्याने तिसऱ्या षटकात तर ३ चौकार आणि १ षटकार मारत त्याचा हेतू स्पष्ट केला होता. परंतु, या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर रिचर्ड एनगावराने त्याला ब्लेसिंग मुझराबनीच्या हातून माघारी धाडले. वैभवने ३ चौकार आणि १ षटकारासह ९ चेंडूत २० धावा केल्या..त्यानंतर ईशान किशन आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर यांनी डाव सावरला होता. त्यांनी अर्धशतकी भागीदारीही केली. त्यामुळे ९ षटकातच भारताने ८० धावांचा टप्पा पार केला होता. पण खेळपट्टीवर स्थिरावल्यानंतर श्रेयसला ब्रायन बेनेटने १० व्या षटकात श्रेयसला ब्रॅड इव्हान्सच्या हातून २० चेंडूत २५ धावांवर झेलबाद केले. पण तर तिलकने ईशानची भक्कम साथ दिली. या दोघांनी खराब चेंडूंचा समाचार घेत डाव पुढे नेला..ईशान आणि तिलक यांनी ९४ धावांची भागीदारीही केली. या दरम्यान, ईशानने अर्धशतकही केले होते आणि तो शतकाकडे वाटचाल करत होता. मात्र १८ व्या षटकात न्युमन न्याम्हुरीने त्याला बाद केले. त्याचा झेल ब्रायन बेनेटने घेतला. ईशानने ४४ चेंडूत ९ चौकार आणि २ षटकारांसह ८१ धावांची खेळी केली. पण तो बाद झाल्यानंतरही तिलक वर्माने अर्धशतक पूर्ण केले. पण शेवटच्या षटकात ब्रॅड इव्हान्सने १२ धावांवर रिंकू सिंगला बाद केले. .IND vs ZIM, 2nd T20I : अभिषेकपाठोपाठ वैभव सूर्यवंशीही स्वस्तात बाद; भारताचे दोन्ही ओपनर तंबुत, कशी गेली विकेट?.मात्र अखेर तिलक आणि शिवम दुबेने मिळून भारताला २० षटकात ५ बाद २१९ धावांपर्यंत पोहचवले. तिलक २९ चेंडूत ५ चौकार आणि ३ षटकारांसह ६० धावांवर नाबाद राहिला. शिवम दुबे ६ धावांवर नाबाद राहिला.झिम्बाब्वेकडून ब्लेसिंग मुझराबनी, रिचर्ड एनगावरा, ब्रॅड इव्हान्स, न्युमन न्याम्हुरी आणि ब्रायन बेनेट यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.