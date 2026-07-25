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IND vs ZIM, 2nd T20I: ईशान किशनचं शतक हुकलं, पण तिलक वर्मासह ठोकली खणखणीत फिफ्टी; भारताच्या २०० धावा पार

Zimbabwe vs India 2nd T20I: झिम्बाब्वेविरुद्ध भारताने दुसऱ्या टी२० सामन्यात २०० धावांचा टप्पा पार केला आहे. ईशान किशन आणि तिलक वर्मा यांनी खणखणीत अर्धशतके केली.
Ishan Kishan - Tilak Varma | India vs Zimbabwe 2nd T20I

Ishan Kishan - Tilak Varma | India vs Zimbabwe 2nd T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs Zimbabwe 2nd T20I: झिम्बाब्वे विरुद्ध भारत संघात हरारेमध्ये शनिवारी (२५ जुलै) दुसरा टी२० सामना होत आहे. या सामन्यात ईशान किशनने (Ishan Kishan) अफलातून फटकेबाजी केली. त्याला तिलक वर्माचीही (Tilak Varma) चांगली साथ मिळाली. त्यामुळे भारताने २०० धावांचा टप्पा पार करताना झिम्बाब्वेसमोर २२० धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे.

Ishan Kishan - Tilak Varma | India vs Zimbabwe 2nd T20I
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