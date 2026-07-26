IND vs ZIM 2nd T20I : फक्त ४ धावा अन् तिलक वर्मा जाऊन बसला रोहित शर्मा, विराट कोहलीसह 'त्या' ८ जणांच्या स्पेशल लिस्टमध्ये

IND vs ZIM 2nd T20I Tilak Varma milestone: भारतीय संघाने दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात ९० धावांनी विजय मिळवून झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली. श्रेयस अय्यरचा कर्णधार म्हणून हा पहिलाच मालिका विजय आहे. काल हरारे येथे झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात इशान किशन व तिलक वर्मा यांनी मैदान गाजवले. इशान प्लेअर ऑफ दी मॅच पुरस्काराचा मानकरी ठरला असला तरी, तिलकने एका मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली. त्याने चौथी धाव घेताच तो रोहित शर्मा, विराट कोहली या भारतीय दिग्गजांच्या एका विशेष विक्रमाच्या यादीत दाखल झाला आहे..२०२३ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करणाऱ्या तिलकला कालच्या सामन्यात १००० धावांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ४ धावांची गरज होती. भारताच्या डावातील ११ व्या षटकाच्या तिसऱ्या चेंडूवर झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रझाला चौकार मारून त्याने हा टप्पा गाठला. आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त परदेशात जाऊन १००० धावा पूर्ण करणारा तो भारताचा आठवा फलंदाज ठरला..IND vs WI ODI Squad: यशस्वी, ऋतुराज IN; श्रेयस, इशान, बुमराहसह ७ खेळाडू OUT! वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी भारताचा संभाव्य संघ... असं का होणार?.माजी कर्णधार रोहित शर्मा आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० त सर्वाधिक धावा करणाऱ्या भारतीयांमध्ये अव्वल आहे. त्याने परदेशात खेळलेल्या १०१ आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त २६९९ धावा केल्या आहेत. विराट कोहलीने ७९ ट्वेंटी-२०त २६११ धावा करून दुसरे स्थान पटकावले आहे. या तिघांसह परदेशात आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०मध्ये भारतासाठी १००० धावांचा टप्पा ओलांडणाऱ्या खेळाडूंमध्ये लोकेश राहुल, सूर्यकुमार यादव, सुरेश रैना, हार्दिक पांड्या व शिखर धवन यांचा समावेश आहे..Players with 1000 or more runs for India in away T20Is२६९९ धावा - रोहित शर्मा२६११ धावा - विराट कोहली१७४२ धावा - सूर्यकुमार यादव१२४७ धावा - लोकेश राहुल११८७ धावा - सुरेश रैना१०७६ धावा - हार्दिक पांड्या१०५६ धावा - तिलक वर्मा१०५३ धावा- शिखर धवन.IND vs ZIM: श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारताने जिंकली पहिली T20I मालिका; झिम्बाब्वेचा दुसर्या सामन्यात उडवला धुव्वा.परदेशात सर्वाधिक ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय धावा करण्याचा जागतिक विक्रम आयर्लंडचा फलंदाज पॉल स्टर्लिंगच्या नावावर आहे. स्टर्लिंगने आयर्लंडसाठी परदेशात १२५ सामन्यांत ३,१०३ धावा केल्या आहेत. तो परदेशात ३,००० धावांचा टप्पा ओलांडणारा जगातील एकमेव खेळाडू ठरला आहे. त्याच्यानंतर पाकिस्तानचा बाबर आझम ( २९५३), जॉस बटलर ( २७५२) हे अव्वल तीनमध्ये आहेत. चौथ्या व पाचव्या क्रमांकावर अनुक्रमे रोहित व विराट आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.