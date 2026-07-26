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IND vs ZIM 3rd T20 LIVE: फ्रीमध्ये सामना कुठे पाहणार? वेळ, TV चॅनेल आणि LIVE Streamingची संपूर्ण माहिती

IND vs ZIM 3rd T20 Match Details: भारत विरुद्ध जिंबाब्वे तिसरा टी-20 सामना आज हरारे येथे रंगणार आहे. सामना किती वाजता सुरू होणार, मोफत लाईव्ह कुठे पाहता येईल, संभाव्य प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट आणि हेड टू हेड रेकॉर्ड जाणून घ्या.
IND vs ZIM 3rd T20 LIVE

IND vs ZIM 3rd T20 LIVE

esakal

Varsha Balhe
Updated on

IND vs ZIM 3rd T20 Match Details: भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील तिसरा आणि अखेरचा सामना आज (26 जुलै) हरारे स्पोर्ट्स क्लब येथे खेळवला जाणार आहे. पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये दमदार विजय मिळवत भारताने मालिका आधीच 2-0 ने खिशात घातली आहे.

आता श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाचे लक्ष्य झिम्बाब्वेला व्हाईटवॉश देण्याचे असेल. तर दुसरीकडे, झिम्बाब्वे संघाला अखेरच्या सामन्यात विजय मिळवून प्रतिष्ठा वाचवायची आहे.

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