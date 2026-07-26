IND vs ZIM 3rd T20 LIVE: फ्रीमध्ये सामना कुठे पाहणार? वेळ, TV चॅनेल आणि LIVE Streamingची संपूर्ण माहिती

IND vs ZIM 3rd T20 Match Details: भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील तिसरा आणि अखेरचा सामना आज (26 जुलै) हरारे स्पोर्ट्स क्लब येथे खेळवला जाणार आहे. पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये दमदार विजय मिळवत भारताने मालिका आधीच 2-0 ने खिशात घातली आहे. आता श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाचे लक्ष्य झिम्बाब्वेला व्हाईटवॉश देण्याचे असेल. तर दुसरीकडे, झिम्बाब्वे संघाला अखेरच्या सामन्यात विजय मिळवून प्रतिष्ठा वाचवायची आहे..भारताने पहिल्या सामन्यात 7 विकेट्सने विजय मिळवला होता, तर दुसऱ्या सामन्यातही सर्व विभागात चांगला खेळ करत मालिका आपल्या नावावर केली. आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यातील पराभवानंतर भारतीय संघाने या मालिकेत दमदार पुनरागमन केले आहे..हेड टू हेड रेकॉर्डभारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यात आतापर्यंत 16 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. त्यापैकी भारताने 13 सामने जिंकले आहेत, तर झिम्बाब्वेला केवळ 3 सामन्यांत विजय मिळवता आला आहे. या आकडेवारीवरून भारताचे झिम्बाब्वेवर स्पष्ट वर्चस्व दिसून येते..किती वाजता सुरू होणार सामना?भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील तिसरा टी-20 सामना भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 4.30 वाजता सुरू होईल. त्याआधी सायंकाळी 4 वाजता नाणेफेक होणार आहे..कुठे पाहाल सामना?भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील तिसऱ्या टी-20 सामन्याचे थेट प्रक्षेपण युनाइट 8 स्पोर्ट्स आणि झी नेटवर्कच्या स्पोर्ट्स वाहिन्यांवर पाहता येईल.मोबाईल किंवा ऑनलाइन सामना पाहायचा असेल तर FanCode ॲप आणि वेबसाईटवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल. मात्र त्यासाठी सबस्क्रिप्शन घ्यावे लागेल.ज्यांना सामना मोफत पाहायचा आहे, त्यांच्यासाठी डीडी स्पोर्ट्स (DD Sports) हा उत्तम पर्याय आहे. डीडी स्पोर्ट्सवर या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण मोफत पाहता येणार आहे..पुन्हा वैभव सूर्यवंशीकडे सगळ्यांचे लक्षया मालिकेत सर्वाधिक चर्चा झाली ती 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीची. पहिल्या सामन्यात त्याने अवघ्या 18 चेंडूत अर्धशतक झळकावत अनेक विक्रम आपल्या नावावर केले. दुसऱ्या सामन्यातही त्याने आक्रमक फलंदाजीची झलक दाखवली. त्यामुळे आजच्या सामन्यातही सर्वांच्या नजरा त्याच्यावर असणार आहेत.वैभव पुन्हा एकदा झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांवर तुटून पडतो का, याकडे क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे..Cricket Australia: IND मध्ये रंगणार AUS vs ENG कसोटी? क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या CEO ने दिले मोठे संकेत; BCCI सोबत चर्चेची शक्यता.संभाव्य प्लेइंग इलेव्हनभारत : वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), टिळक वर्मा, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, रवी बिश्नोई, प्रिन्स यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव.झिम्बाब्वे : ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमानी (यष्टीरक्षक), बेन करन, डिऑन मायर्स, सिकंदर रझा (कर्णधार), रायन बर्ल, वेस्ली माधेवेरे, ब्रॅड इव्हान्स, तनाका न्याम्हुरी, रिचर्ड नगारावा, ब्लेसिंग मुजरबानी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.