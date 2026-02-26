IND vs ZIM, T20 WC: अभिषेक शर्माला सूर गवसला, भारताने उभारली वर्ल्ड कपमधील सर्वोच्च धावसंख्या; २००७ चा विक्रम मोडला

Abhishek Sharma half century vs Zimbabwe T20 World Cup : भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीसाठीच्या महत्त्वाच्या लढतीत झिम्बाब्वेसमोर आव्हानात्मक लक्ष्य उभे केले. अभिषेक शर्माला ( Abhishek Sharma) गवसलेला सूर आजच्या सामन्यातील सर्वात दिलासादायक बाब ठरली. त्याने अर्धशतकी खेळी करताना भारताच्या धावसंख्येत मोठा वाटा उचलला. संजू सॅमसन, इशान किशन व सूर्यकुमार यादव यांनी आक्रमक फटके खेचून अभिषेकचा आत्मविश्वास उंचावण्यात हातभार लावला. हार्दिक पांड्या व तिलक वर्मा यांची फटकेबाजी पाहण्यासारखी होती. भारताने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप मधील त्यांची सर्वोच्च धावसंख्या आज उभ्या केल्या..संजूने स्ट्राईक घेताना आक्रमक खेळ केला, त्याने १५ चेंडूंत २४ धावा केल्या असल्या तरी त्याची खेळी पाहून अभिषेकचा आत्मविश्वास उंचावला. या दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी ४६ धावा जोडल्या. इशान किशनला झेल सुटल्याने जीवदान मिळाले आणि त्याने अभिषेकसह ७२ धावांची भागीदारी केली. तो २४ चेंडूंत ३८ धावांवर बाद झाला. ७ ते १० षटकांत भारताला फक्त एक चौकार व एक षटकार खेचता आला. सिकंदर रझाने त्याच्या तिसऱ्या षटकात १६ धावा दिल्या, परंतु इशानची विकेट मिळवली..IND vs ZIM, T20 WC: ८ चेंडूंत ४० धावा! अभिषेक शर्माची फिफ्टी, सूर्याला 'स्वच्छ भारत'चा सदिच्छादूत बनवण्याची गावस्करांची मागणी.र्याला ८ धावांवर असताना जीवदान मिळाले होते. मुझारबानीने त्याचा सोपा झेल टाकला होता. वर्ल्ड कपमधील पहिलाच सामना खेळणाऱ्या मपोसाने २ षटकांत ४० धावा दिल्या, परंतु त्याने अभिषेकची विकेट मिळवली. अभिषेक ३० चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारांसह ५५ धावांची खेळी केली. सूर्यासह त्याने १३ चेंडूंत ३० धावा केल्या. सूर्याला १३ चेंडूंत ३ चौकार व २ षटकारांसह ३३ धावांवर माघारी परतावे लागले. सूभारतीय फलंदाजांनी आज हात मोकळे करण्याचा निर्धारच जणू केला होता..तिलक वर्मा व हार्दिक पांड्या यांनी नंतर भारताच्या डावाला आकार दिला. भारताचा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सर्वोत्तम स्कोअर हा २०९ ( वि. नामिबिया) हा होता आणि तो आज मोडला गेला. या दोघांनी २२ चेंडूंत अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण केली आणि संघाला २१८ धावांच्या पुढे पोहोचवले. भारताची ही ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धा इतिहासातील सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली. भारताने २००७ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध डर्बन येथे ४ बाद २१८ धावा केल्या होत्या. तो विक्रम आज मोडला गेला. .IND vs ZIM, T20 WC: संजू सॅमसनकडून पुन्हा अपेक्षाभंग! बाद होताच सन्नाटा, डग आऊटमध्ये गौतम गंभीरने काय केले ते वाचा? सारेच चक्रावले.शेवटच्या षटकात झिम्बाब्वेला पेनल्टीमुळे वर्तुळाच्या आतमध्ये एक अतिरिक्त खेळाडू उभा करावा लागला. तिलक १६ चेंडूंत ३ चौकार ४ षटकारांसह ४४ धावांवर नाबाद राहिला, तर हार्दिकनेही २३ चेंडूंत २ चौकार व ४ षटकारांसह ५० धावा करताना संघाला ४ बाद २५६ धावांपर्यंत पोहोचवले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.