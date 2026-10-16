स्मृती मानधनाचा कर्णधार म्हणून आज पहिला सामना! दुसरीकडे भारताच्या स्टार महिला क्रिकेटपटूची अचानक निवृत्ती...

Punam Raut announces retirement from international cricket : भारतीय महिला क्रिकेट संघामध्ये आजपासून स्मृती मानधनाचे पर्व सुरू होणार आहे. हरमनप्रीत कौर हिने कर्णधारपदावरून माघार घेतल्यानंतर स्मृती मानधनाकडे भारतीय महिला क्रिकेट संघाचे नेतृत्व सोपवण्यात आले आहे. भारतीय महिला संघासमोर झिम्बाब्वेच्या महिला संघाचे आव्हान असणार आहे..भारत-झिम्बाब्वे यांच्यामध्ये शुक्रवारी पहिला ट्वेंटी-२० सामना रायपूरमध्ये पार पडणार आहे. भारतामध्ये पुढील वर्षी पहिल्यावहिल्या चॅम्पियन्स करंडकाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे झिम्बाब्वेविरुद्धची मालिका ही रंगीत तालीमच असणार आहे. भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यामध्ये द्विपक्षीय मालिका खेळण्याची ही पहिलीच वेळ असेल.फलंदाजीचा विचार केला, तर स्मृती मानधना आणि शफाली वर्मा यांनी दिलेल्या धडाकेबाज सुरुवातीनंतर मधल्या षटकांमध्ये धावांचा वेग कायम ठेवण्यासाठी संघाला संघर्ष करावा लागत आहे. तिसऱ्या क्रमांकाची जागा अस्थिर झाली आहे. माजी कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिचा फलंदाजी फॉर्म काही काळापासून चिंतेचा विषय बनला आहे..IND vs WI 5th T20I: वैभव सूर्यवंशी, कुलदीप यादव IN? 'आर-पार'च्या लढाईत भारताच्या Playing XI मध्ये बदल; जाणून घ्या कोण OUT....भारतीय संघ क्षेत्ररक्षणामुळे अनेकवेळा अडचणीत आला आहे. त्यामुळे त्यात मोठ्या सुधारणेची गरज आहे. गोलंदाजी विभागात नंदिनी शर्माचा उदय हा एक मोठा सकारात्मक बदल आहे, परंतु एकूणच वेगवान गोलंदाजीला अधिक धारदार बनवण्याची गरज आहे, जेणेकरून सामन्याच्या सर्व टप्प्यांत विकेट्स घेता येतील. फिरकी गोलंदाजी ही नेहमीच भारताची ताकद राहिली आहे, ज्यामध्ये तरुण खेळाडू श्रीचरणी हिची कामगिरी उठून दिसली आहे. अलीकडेच, अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू दीप्ती शर्माने तिच्या ऑफ स्पिनने फलंदाजांना अडचणीत आणले आहे..Punam Raut Announces Retirementदरम्यान, भारताची स्टार फलंदाज पूनम राऊत हिने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. २००९ ते २०२१ अशी १२ वर्ष ती भारतीय संघाकडून खेळली आणि ४ कसोटी, ७३ वन डे व ३५ ट्वेंटी-२० सामन्यांत प्रतिनिधित्व केले. निवृत्ती जाहीर करताना पूनमने तिच्या इंस्टाग्रामवर लिहिले की, "त्याग, संघर्ष, अविस्मरणीय विजय, कठीण आव्हानं आणि आयुष्यभर जपण्याजोग्या क्षणांनी भरलेला हा प्रवास." .पूनमच्या नावावर ७३ वन डे सामन्यांत ३४.८३ च्या सरासरीने २२९९ धावा आहेत आणि त्यात ३ शतकं व १५ अर्धशतकांचा समावेश आहे. कसोटीत तिने ७ डावांत १ शतकासह ४४.००च्या सरासरीने २६४ धावा केल्या आहेत, तर ट्वेंटी-२०त ३१ डावांत ७१९ धावा तिने केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.