Vaibhav Sooryavanshi : ३ सामने खेळवून बाकावर बसवले, गंभीरच्या निर्णयावर प्रथमच व्यक्त झाला वैभव... म्हणाला, प्रशिक्षक मला..

Vaibhav Sooryavanshi BCCI interview: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६, गाजवल्यानंतर वैभव सूर्यवंशीसाठी टीम इंडियाच्या सीनियर संघाची दार उघडी झाली. आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यासाठीच्या ट्वेंटी-२० संघात त्याची निवडही झाली. पण, आयर्लंड दौऱ्यात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी न मिळाल्याने, संघ व्यवस्थापनावर वैभवला खेळवण्यासाठी दडपण वाढले. इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या ट्वेंटी-२०तून त्याने सीनियर संघात पदार्पण केले, परंतु तीन सामन्यांत त्याला २० धावांच्या पुढेही जाता आला नाही. त्यामुळे पाचव्या सामन्यात त्याला बाकावर बसवले गेले. पण, आता तो झिम्बाब्वे दौरा गाजवण्यासाठी सज्ज झाला आहे आणि संघ व्यवस्थापनाच्या निर्णयावर त्याने त्याचे स्पष्ट मत मांडले आहे..१५ वर्षीय वैभवसाठी मागील चार महिने कसोटीचे राहिले, IPL 2026 गाजवल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील त्याचे पदार्पण काही खास राहिले नाही. पण, वैभवने स्वतःवरील विश्वास कमी होऊ दिलेली नाही आणि तो झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिकेसाठी तयार आहे. “होय, गेल्या चार महिन्यांत अनेक चढ-उतार आले आहेत; हा क्रिकेटचाच एक भाग आहे, असे घडतच राहील, पण मला प्रक्रियेचे पालन करून संघासाठी माझे १०० टक्के योगदान द्यावे लागेल,” असे वैभव बीसीसीआयला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाला..भारतीय संघात स्थान मिळत नाही म्हणून, कुलदीप यादवने निवडली दुसरी वाट! आता 'या' परदेशी संघासाठी खेळणार पाच वन डे सामने.इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या ट्वेंटी-२० संघातून पदार्पण करत त्याने इतिहास रचला. भारताकडून सर्वात कमी वयात पदार्पण करणाऱ्या सचिन तेंडुलकरचा त्याने विक्रम मोडला. त्यानंतर तीन सामन्यांत त्याला काही खास करता न आल्याने पाचव्या सामन्यात संजू सॅमसनचे पुनरागमन झाले आणि वैभवला बाकावर बसवले गेले. संघ व्यवस्थापनाच्या या निर्णयावर भरपूर टीका झाली. वैभवला ते योग्यरितीने हाताळत नसल्याचा आरोप झाला. वैभवलाही या निर्णयाने दुःख झाल्याचे, त्याच्या चेहऱ्यावरून स्पष्ट दिसले..वैभवने या धक्क्यातून सावरण्यासाठी आणि पुढील आव्हानांसाठी तयार होण्यासाठी मदत करणाऱ्या सिस्टीमला श्रेय दिले. “स्वतःच्या प्रगतीसाठी, तयारीसाठी मला जे काही मार्गदर्शन हवे आहे, ते प्रशिक्षक उपलब्ध करून देत आहेत आणि मला जो सराव आवश्यक आहे तो मिळत आहे. खूप छान वाटत आहे, आत्मविश्वासही वाढला आहे,” असे तो म्हणाला..IND vs ZIM 1st T20I: वैभव सूर्यवंशी IN, रिंकू सिंगचे पुनरागमन, एकाचे पदार्पण! पहिल्या सामन्यासाठी टीम इंडियाची Playing XI .झिम्बाब्वे मालिका ही वैभवसाठी खूप महत्त्वाची आहे. अवघ्या चार महिन्यांपूर्वी, त्याने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताच्या विजयात येथेच सिंहाचा वाटा उचलला होता. त्याने अंतिम सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध ८० चेंडूंमध्ये १७५ धावांची विश्वविक्रमा खेळी केली होती. “ हे मैदान माझ्यासाठी खूप अविस्मरणीय आहे. अवघ्या चार महिन्यांपूर्वीच आम्ही येथे १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेचा अंतिम सामना खेळलो होतो आणि जिंकलो होतो, त्यामुळे हे मैदान खूप खास आहे. भारताचे प्रतिनिधित्व करणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते आणि हा एक खूप खास क्षण आहे,” असे तो म्हणाला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.