IND W VS ZIM W: झिम्बाब्वेची फलंदाजी ढेपाळली, पण मेयर्सने हार मानली नाही! भारतासमोर ११५ धावांचं लक्ष्य, नंदनी शर्माची कमाल

IND W VS ZIM W 1ST T20: भारत आणि झिम्बाब्वे महिला संघांमध्ये आजपासून ३ टी-२० सामन्यांची मालिका सुरू झाली आहे. मालिकेतील पहिला सामना रायपूर येथे खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आधी फलंदाजी करणाऱ्या झिम्बाब्वे महिला संघाने २० षटकांत ५ विकेट गमावून ११४ धावा केल्या. आता हा सामना जिंकण्यासाठी भारतीय संघाला ११५ धावा करायच्या आहेत..झिम्बाब्वेकडून केलिस नधलोवू आणि बिलॉव्ड बिझा यांनी डावाची सुरुवात केली. मात्र, पहिल्याच षटकात बिलॉव्ड बिझा शून्य धावांवर बाद झाली. क्रांती गौडने भारताला पहिली विकेट मिळवून दिली..यानंतर केलिस नधलोवू आणि मोडेस्टर मुपाचिक्वा यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. मुपाचिक्वाने २६ चेंडूंत १६ धावा केल्या. तर नधलोवूने ४४ चेंडूंत ६ चौकारांच्या मदतीने ४२ धावा केल्या. अरुंधती रेड्डीने नधलोवूला बाद करत भारताला महत्त्वाची विकेट मिळवून दिली. झिम्बाब्वेकडून शार्ने मेयर्सने सर्वाधिक धावा केल्या. तिने ३३ चेंडूंत ४ चौकार आणि २ षटकार मारत नाबाद ४३ धावा केल्या. तिच्या या खेळीमुळे झिम्बाब्वेला ११४ धावांपर्यंत मजल मारता आली..भारताकडून नंदनी शर्मा सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरली. तिने ४ षटकांत ११ धावा देत २ विकेट घेतल्या. क्रांती गौड, श्री चरणी आणि अरुंधती रेड्डी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली. दीप्ती शर्माने ४ षटकांत २२ धावा दिल्या, तर शेफाली वर्माने ३ षटकांत २० धावा दिल्या. या दोघींना विकेट मिळाली नाही..भारतीय क्रिकेटपटूंच्या पाठीवर दिसणारा 'तो' छोटा काळा बॉक्स नेमका कशासाठी असतो?.या मालिकेत स्मृती मंधाना पहिल्यांदाच पूर्णवेळ कर्णधार म्हणून भारतीय संघाचे नेतृत्व करत आहे. हरमनप्रीत कौरने कर्णधारपद सोडल्यानंतर स्मृतीकडे ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. हरमनप्रीत या सामन्यात खेळाडू म्हणून संघात आहे. आता झिम्बाब्वेने दिलेलं ११५ धावांचं लक्ष्य गाठून भारतीय महिला संघ मालिकेत विजयाने सुरुवात करणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.