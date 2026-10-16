IND W vs ZIM W: स्मृती मानधनाच्या नेतृत्वात भारताच्या नव्या पर्वाला सुरुवात! एकाच सामन्यात ६ खेळाडूंचं पदार्पण, टॉस जिंकून गोलंदाजी

IND W VS ZIM W 1ST T20: भारतीय महिला संघ आजपासून (१६ ऑक्टोबर) झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी-२० मालिकेला सुरुवात करत आहे. या मालिकेत तीन टी-२० आणि तीन एकदिवसीय सामने खेळवले जाणार आहेत. मालिकेतील पहिला टी-२० सामना आज रायपूरमध्ये होत आहे. या सामन्यातून भारतीय महिला संघाच्या नव्या पर्वाला सुरुवात झाली आहे. हरमनप्रीत कौरने कर्णधारपद सोडल्यानंतर स्मृती मानधना पूर्णवेळ कर्णधार म्हणून पहिल्यांदाच संघाची जबाबदारी सांभाळत आहे. या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे..हरमनप्रीत कौरने ६ ऑक्टोबर रोजी कर्णधारपद सोडण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यानंतर झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिकेसाठी स्मृती मानधनाकडे कर्णधारपदाची जबाबदारी देण्यात आली. शेफाली वर्मा उपकर्णधार म्हणून काम पाहणार आहे. हरमनप्रीत कौरही खेळाडू म्हणून या संघात आहे..IND W vs ZIM W: भारत-झिम्बाब्वे महिला क्रिकेट मालिकेचं वेळापत्रक जाहीर! कधी, कुठे रंगणार टी-२० आणि वनडे सामने? पाहा संपूर्ण वेळापत्रक.6 खेळाडूंचं आंतरराष्ट्रीय पदार्पणया सामन्यात भारतीय संघाने युवा खेळाडूंना संधी दिली आहे. अनुष्का शर्मा, जी कमालिनी, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांती गौड आणि नंदनी शर्मा या सहा खेळाडू आज आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करत आहेत. त्यामुळे या सामन्यात भारतीय संघातील नव्या खेळाडूंच्या कामगिरीकडेही लक्ष असेल..भारताची प्लेइंग इलेव्हनस्मृती मानधना (कर्णधार), शेफाली वर्मा (उपकर्णधार), अनुष्का शर्मा, हरमनप्रीत कौर, निकी प्रसाद, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), दीप्ती शर्मा, श्री चरणी, अरुंधती रेड्डी, नंदनी शर्मा आणि क्रांती गौड.झिम्बाब्वेची प्लेइंग इलेव्हनकेलिस नधलोवू, बिलोव्हड बिझा, चिपो मुगेरी-तिरिपानो, शार्ने मेयर्स, मिशेल मावुंगा, न्याशा ग्वांझुरा, जोसेफिन एनकोमो (कर्णधार), मोडेस्टर मुपाचिकवा, फ्रान्सिस्का चिपारे, ओलिंडर चारे आणि तेंडाई मकुशा..भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे महिला टी-२० मालिकेचं वेळापत्रकपहिला टी-२० सामना: १६ ऑक्टोबर २०२६ — रायपूरदुसरा टी-२० सामना: १८ ऑक्टोबर २०२६ — रायपूरतिसरा टी-२० सामना: २० ऑक्टोबर २०२६ — रायपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.