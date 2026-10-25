IND W vs ZIM W: हरमनप्रीत-दीप्तीने रचला शतकांचा डाव! भारताने झिम्बाब्वेसमोर ठेवलं मोठं लक्ष्य, दुसऱ्या डावात थरार सुरू

IND W vs ZIM W 2nd ODI: भारत आणि झिम्बाब्वे महिला संघांमध्ये तीन सामन्यांची वनडे मालिका सुरू आहे. मालिकेतील दुसरा सामना आज वडोदरा येथे खेळला जात आहे. या सामन्यात भारतीय महिला संघाने झिम्बाब्वेसमोर तब्बल 329 धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारताकडून हरमनप्रीत कौर आणि दीप्ती शर्मा यांनी शतकी खेळी केली.भारताने या मालिकेतील पहिला वनडे सामना 9 विकेट्सने जिंकला होता. त्यामुळे दुसरा सामना जिंकून मालिका खिशात घालण्याच्या इराद्याने भारतीय संघ मैदानात उतरला आहे..भारताला पहिल्याच षटकात मोठा धक्का बसला. संघाच्या धावफलकावर फक्त 1 धाव असताना स्मृती मंधाना भोपळाही न फोडता बाद झाली. त्यानंतर 19 धावांवर भारताला दुसरा धक्का बसला. शैफाली वर्मा 8 चेंडूत 8 धावा करून माघारी परतली.यानंतर प्रतिका रावल आणि हरमनप्रीत कौर यांनी डाव सावरला. प्रतिका रावलने 67 चेंडूत 61 धावा केल्या. त्यानंतर तेजल हसबनीसही 5 चेंडूत 3 धावा करून बाद झाली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.हरमनप्रीत कौरचं शानदार शतकभारताच्या डावाला हरमनप्रीत कौरने चांगली दिशा दिली. कप्तानी सोडल्यानंतर वनडेमध्ये हे तिचं पहिलं शतक ठरलं. तिने 121 चेंडूत 126 धावांची शानदार खेळी केली. या खेळीत तिने 12 चौकार लगावले. विशेष म्हणजे, मागील टी-20 सामन्यात हरमनप्रीत कौर शतकाच्या जवळ पोहोचूनही शतक पूर्ण करू शकली नव्हती. मात्र, या सामन्यात तिने शतक पूर्ण करत आपली कसर भरून काढली..हरमनप्रीत कौरला दीप्ती शर्माने दमदार साथ दिली. दीप्तीने 86 चेंडूत 106 धावांची शतकी खेळी केली. दोघांच्या शानदार फलंदाजीच्या जोरावर भारताने मोठी धावसंख्या उभारली. भारताने अखेर 329 धावांचे लक्ष्य झिम्बाब्वेसमोर ठेवले आहे..भारताने पहिला वनडे सामना 9 विकेट्सने जिंकला आहे. त्यामुळे दुसरा सामना जिंकला तर भारतीय महिला संघ तीन सामन्यांची वनडे मालिका आपल्या नावावर करेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.