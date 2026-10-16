IND W VS ZIM W: संकटमोचक बनून आली दीप्ती शर्मा! झिम्बाब्वेविरुद्ध २७ धावांत ४ विकेट्स गमावल्यानंतरही भारताचा थरारक विजय

India Women Beat Zimbabwe Women by 4 Wickets in 1st T20I: भारताच्या महिला संघाने झिम्बाब्वेविरुद्धच्या पहिल्या टी-२० सामन्यात ४ गडी राखून विजय मिळवला. बुधवारी झालेल्या या सामन्यात भारताची सुरुवात खराब झाली होती. अवघ्या २७ धावांत भारताने ४ विकेट्स गमावल्या होत्या. मात्र, दीप्ती शर्मा आणि पदार्पण करणाऱ्या निक्की प्रसादने डाव सावरला. दीप्तीच्या नाबाद ४९ धावांच्या जोरावर भारताने ११५ धावांचे लक्ष्य गाठले आणि तीन सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली..या सामन्यात नाणेफेक जिंकून भारताने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय गोलंदाजांनी झिम्बाब्वेला २० षटकांत ५ बाद ११४ धावांवर रोखले. झिम्बाब्वेकडून शार्ने मेयर्सने नाबाद ४३ धावांची खेळी केली..IND vs WI 5th T20: भारत-वेस्ट इंडिजचा अंतिम टी-२० सामना कुठे अन् कधी पाहता येणार? LIVE Streaming, वेळ अन् TV चॅनेलची माहिती जाणून घ्या.भारताकडून नंदनी शर्माने अचूक गोलंदाजी करत ४ षटकांत केवळ ११ धावा देऊन २ विकेट्स घेतल्या. क्रांती गौड, श्री चरणी आणि अरुंधती रेड्डी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली. ११५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय संघाची सुरुवात खराब झाली. सलामीवीर स्मृती मंधाना ९ धावा, तर शेफाली वर्मा ४ धावा करून बाद झाली. त्यानंतर हरमनप्रीत कौरलाही अवघ्या १ धावेवर माघारी परतावे लागले..झिम्बाब्वेच्या न्याशा ग्वानझुराने भारताला मोठे धक्के दिले. त्यामुळे ५ षटकांत भारताची अवस्था ४ बाद २७ धावा अशी झाली. या परिस्थितीत भारताला विजय मिळवण्यासाठी मोठी भागीदारी करण्याची गरज होती..भारत अडचणीत असताना दीप्ती शर्मा आणि पदार्पण करणाऱ्या निक्की प्रसादने डाव सावरला. दोघींनी महत्त्वाच्या धावा जोडत भारताला विजयाच्या जवळ नेले. निक्कीने ३९ धावांचे योगदान दिले, तर दीप्तीने आक्रमक फलंदाजी करत झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांवर दबाव वाढवला..दीप्तीने ३७ चेंडूंत ८ चौकारांच्या मदतीने नाबाद ४९ धावा केल्या. तिच्या या खेळीमुळे भारताने १५.४ षटकांत ६ विकेट्स गमावत ११६ धावा केल्या आणि सामना जिंकला. सुरुवातीला अडचणीत सापडलेल्या भारतीय संघाला दीप्तीच्या खेळीमुळे विजय मिळवता आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.