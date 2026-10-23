IND W vs ZIM W: प्रतिका रावलचं शतक अन् शेफाली वर्माची वादळी खेळी! झिम्बाब्वेला लोळवत भारतीय महिलांचा ९ विकेट्सने दणदणीत विजय

INDIA WOMEN BEAT ZIMBABWE BY 9 WICKETS: भारत आणि झिम्बाब्वे महिला संघांमधील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेला २३ ऑक्टोबरपासून सुरुवात झाली आहे. मालिकेतील पहिला सामना वडोदऱ्यातील कोटांबी स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारतीय महिला संघाने झिम्बाब्वेचा ९ विकेट्सने पराभव केला. झिम्बाब्वेने प्रथम फलंदाजी करताना १९७ धावा केल्या होत्या. भारताने हे लक्ष्य २७.१ षटकांत एका विकेटच्या मोबदल्यात पूर्ण केलं. या विजयासह भारताने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे..या सामन्यात झिम्बाब्वेने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, भारतीय गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी करत झिम्बाब्वेचा डाव ४९.५ षटकांत १९७ धावांवर रोखला. झिम्बाब्वेकडून बिलव्हेड बीजाने सर्वाधिक ६२ धावा केल्या. तिने ९२ चेंडूंत पाच चौकार मारले. मिचेल मावुंगाने २९, मोडेस्टर मुपाचिकावाने २५, तर चिपो मुगेरी-तिरिपानोने २१ धावा केल्या. .भारताकडून श्री चरणीने सर्वाधिक चार विकेट्स घेतल्या. तिने १० षटकांत केवळ २३ धावा दिल्या. क्रांती गौडने तीन विकेट्स घेतल्या. दीप्ती शर्माने दोन, तर शेफाली वर्माने एक विकेट घेतली. भारतीय गोलंदाजांनी नियमित अंतराने विकेट्स घेतल्यामुळे झिम्बाब्वेचा डाव १९७ धावांवर आटोपला..१९८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय फलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली. प्रतिका रावलने नाबाद १०० धावा केल्या. तिने ९६ चेंडूंत १५ चौकार मारले. शेफाली वर्मानेही आक्रमक फलंदाजी करत ३३ चेंडूंत नाबाद ६४ धावा केल्या. तिच्या खेळीत पाच चौकार आणि चार षटकारांचा समावेश होता. स्मृती मानधनाने ३२ धावा केल्या. या खेळींच्या जोरावर भारताने २७.१ षटकांत २०० धावा करत सामना जिंकला..भारत आणि झिम्बाब्वे महिला संघांमधील दुसरा वनडे सामना रविवार, २५ ऑक्टोबर रोजी वडोदऱ्यात खेळवला जाणार आहे. त्यानंतर तिसरा आणि मालिकेतील शेवटचा सामना २८ ऑक्टोबर रोजी होईल. पहिल्या सामन्यात विजय मिळवल्यानंतर भारतीय संघाचा प्रयत्न दुसरा सामनाही जिंकून मालिकेत आघाडी वाढवण्याचा असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.