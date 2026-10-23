Cricket

IND W vs ZIM W: प्रतिका रावलचं शतक अन् शेफाली वर्माची वादळी खेळी! झिम्बाब्वेला लोळवत भारतीय महिलांचा ९ विकेट्सने दणदणीत विजय

INDIA WOMEN BEAT ZIMBABWE BY 9 WICKETS: प्रतिका रावलने नाबाद शतक झळकावलं, तर शेफाली वर्माने ३३ चेंडूंत ६४ धावा केल्या. भारताने झिम्बाब्वेवर ९ विकेट्सने विजय मिळवला.
INDIA WOMEN BEAT ZIMBABWE BY 9 WICKETS

INDIA WOMEN BEAT ZIMBABWE BY 9 WICKETS

esakal

Varsha Balhe
Updated on

INDIA WOMEN BEAT ZIMBABWE BY 9 WICKETS: भारत आणि झिम्बाब्वे महिला संघांमधील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेला २३ ऑक्टोबरपासून सुरुवात झाली आहे. मालिकेतील पहिला सामना वडोदऱ्यातील कोटांबी स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारतीय महिला संघाने झिम्बाब्वेचा ९ विकेट्सने पराभव केला.

झिम्बाब्वेने प्रथम फलंदाजी करताना १९७ धावा केल्या होत्या. भारताने हे लक्ष्य २७.१ षटकांत एका विकेटच्या मोबदल्यात पूर्ण केलं. या विजयासह भारताने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे.

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